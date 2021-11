Marbach

Die Potsdamer Schriftstellerin und Übersetzerin Julia Schoch erhält kommendes Jahr die mit 10 000 Euro dotierte Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung. Sie sei „nicht nur eine Chronistin ostdeutscher Lebensrealität, sie interessiert sich in einem sehr umfassenden Sinn dafür, wie Systemwechsel und politische Entscheidungen das private Leben der Menschen verändern“, heißt es in einer am Montag vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach verbreiteten Mitteilung. Verliehen wird die Auszeichnung im Juni 2022 im Goethe- und Schiller-Archiv der Klassik Stiftung Weimar.

Die Germanistin und Romanistin Schoch wurde 1974 in Bad Saarow (Oder-Spree-Kreis) geboren. Sie lehrte französische Literatur an der Universität Potsdam und ist seit 2003 freiberufliche Autorin und Übersetzerin. 2001 wurde ihr erster Erzählband „Der Körper des Salamanders“ publiziert. Zuletzt erschienen 2018 ihr Roman „Schöne Seelen und Komplizen“ und im Jahr 2019 „Fontaneske“. 2010 erhielt sie den André-Gide Preis der DVA-Stiftung für deutsch-französische Literaturübersetzungen, 2013 wurde sie mit dem Kunst-Förderpreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet. Für Februar 2022 ist ihr neuer Roman angekündigt, Titel: „Das Vorkommnis. Biographie einer Frau“.

Die Deutsche Schillerstiftung fördert nach eigenen Angaben seit über 150 Jahren Autorinnen und Autoren aufgrund ihrer literarischen Leistung. Zu den von ihr geförderten Dichtern gehörten Eduard Mörike, Wilhelm Raabe, Ricarda Huch und Else Lasker-Schüler, in jüngerer Zeit Elke Erb, Helga M. Novak, Hans Wollschläger und zuletzt Dagmara Kraus.

Von MAZ-online/kasa