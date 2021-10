Potsdam

Gemeinsam mit Alexej Nawalny führt Leonid Volkov die russische Antikorruptionsstiftung FBK. Der Politiker Volkov wuchs im russischen Jekaterinburg auf und wohnt seit 2019 in Litauens Hauptstadt Vilnius.

Herr Volkov, können Sie uns sagen, wie es Alexej Nawalny derzeit geht?

Leonid Volkov: Wir sind bescheiden geworden und glauben, wenn es keine schlechten Nachrichten gibt, ist das schon eine gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet also: Wir hören von seinen Anwälten keine Klagen über den Gesundheitszustand von Alexej.

Sie selbst haben keinen Kontakt zu ihm?

Nein, nur seine Anwälte dürfen mit ihm reden, aber nur an Werktagen. Immerhin, die Anwälte haben wir uns selbst ausgesucht.

Der russische Politiker Leonid Volkov Quelle: Lars Grote

Können Sie Ihre Arbeit mit der Antikorruptionsstiftung auch ohne Nawalny fortführen?

Ja, das klappt. Alexej ist über seine Anwälte stets darüber informiert, was wir tun, er bringt seine Ideen ein. Schon 2014 stand er unter Hausarrest, dennoch haben wir weiter mit ihm gearbeitet. Wir sind diese enormen Schwierigkeiten also gewohnt.

Konnten Sie Einfluss auf die russischen Wahlen nehmen, die gerade in Russland stattgefunden haben und bei denen Putin sich zum Sieger ausrief?

Auf jeden Fall, wir haben mit unserer taktischen Wahlkampagne einige Erfolge erzielt.

Bitte erklären Sie diese Kampagne.

Die Duma, das russische Parlament, hat 450 Sitze, die Hälfte wird über Parteilisten vergeben, die andere Hälfte wird in Wahlkreisen ermittelt. Dort treten Kandidaten direkt gegeneinander an. In diesen Wahlkreisen haben wir uns einen Kandidaten ausgesucht, der unserer Ansicht nach die besten Chancen hatte, den Kandidaten der Regierungspartei Einiges Russland zu besiegen. Egal, ob der ausgewählte Kandidat der kommunistischen Partei angehört oder einer anderen, wir haben ihn unterstützt. Hauptsache, er hatte Chancen zu gewinnen und gehörte nicht zum Einigen Russland, das Putin unterstellt ist.

Führer der russischen Opposition Alexei Nawalny gilt als Führer der russischen Opposition und ist Gründer der Antikorruptionsstiftung FBK. Bekannt wurde er durch seine Anti-Korruptions-Ermittlungen gegen staatliche Unternehmen und hochrangige Regierungsbeamte. Bei den Moskauer Bürgermeisterwahlen von 2013 belegte er den zweiten Platz. Im Jahr 2018 trat er im Wahlkampf auf, durfte aber nicht auf dem Stimmzettel für die russischen Präsidentschaftswahlen erscheinen. Am 20. August 2020 wurde er vor oder auf einem Flug von Tomsk nach Moskau mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet. Auf Bestreben seiner Familie und prominenter Unterstützer wurde er in die Berliner Charité verlegt, wo er einen Monat lang im Koma lag. Er überlebte und kehrte nach einer Rehabilitationsphase am 17. Januar 2021 nach Russland zurück, wo er sofort verhaftet wurde. Weil er aufgrund seines Krankenhausaufenthalts in Deutschland gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Strafverfahren verstoßen haben soll, wurde er zu einer zweieinhalbjährigen Straflager-Haft verurteilt. Leonid Volkov ist ein russischer Politiker, Stabschef und politischer Direktor des Teams von Alexei Nawalny. Er war Wahlkampfleiter für Nawalnys Bürgermeisterwahlkampf 2013 in Moskau sowie für dessen Versuch, sich für die Präsidentschaftswahlen 2018 registrieren zu lassen. Seit 2019 lebt Leonid Volkov in Vilnius, Litauen, und vertritt das Team Nawalny auch auf internationaler Ebene.

Einige holten tatsächlich die Mehrheit...

Ja, zehn Prozent unserer Kandidaten haben gewonnen, 15 Politiker in der Duma. Das ist nicht schlecht. Zum ersten Mal seit zehn Jahren gibt es nun wieder einige wirklich unabhängige Abgeordnete im russischen Parlament.

Ist die Wahl, so gesehen, ein Erfolg für Ihre Antikorruptionsstiftung gewesen?

Wir sollten hier wirklich nicht von „Wahlen“ sprechen. Richtige Wahlen gibt es in Deutschland. Dort werden die Kandidaten frei aufgestellt und frei gewählt, um etwas ändern zu können. Das war in Russland nicht der Fall. Im Juni dieses Jahres wurde unsere Stiftung als „extremistisch“ verboten, das klingt nach Al-Quaida, zur Wahl durften wir nicht antreten. Merkwürdig, wir haben uns vor zehn Jahren gegründet, alles lief vollkommen legal – kurz vor der Wahl werden wir verboten, nachdem offenkundig wurde, dass Alexej Nawalny mit staatlicher Unterstützung vergiftet wurde und die Regierungskreise um Putin unter schwerem Verdacht standen, die Tat gelenkt zu haben. Ihnen fiel nichts anderes ein, als ihrem Volk durch willkürliche Verbote die Wahl zu stehlen.

Erwarten Sie von einer neuen deutschen Regierung mehr Härte gegenüber Putin?

Erstmal muss sich diese Regierung bilden... Zurecht kommen werden wir mit allen. Als Alexej in Berlin aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sprach er mit Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner. Angela Merkel besuchte ihn im Krankenhaus. Ich persönlich bewundere Merkel, sie ist prinzipientreu und durchsetzungsstark.

Sehen sie alle westlichen Politiker als so integer wie Angela Merkel?

Nein, letztlich muss sich der Westen klar machen, dass er sich auch aus Eigennutz deutlich gegen Putin stellen muss, denn Putin stärkt die extremistischen Kräfte in der EU, um die Gemeinschaft zu ruinieren.

Die Potsdamer M100-Preisvergabe dient auch als Symbol für fast 400 politische Gefangene in Russland, für ermordete Politiker und Journalisten und für den Kampf gegen zunehmenden Autokratismus in Europa...

... und darum treten Alexej Nawalny und ich mit unserer Stiftung dafür ein, uns gegen Korruption zu wehren, denn eine korrupte Regierung wie die russische wird immer gegen das eigene Volk arbeiten, weil sie nicht zulassen können, dass dieses Volk sie abwählt. Denn unter einer neuen, sauberen Regierung müssten sie die Strafe für ihre Verbrechen fürchten.

Von Lars Grote