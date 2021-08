Potsdamer Museum Barberini zeigt russischen Impressionismus

Potsdam

Paris war vor 1900 der Anziehungspunkt für russische Künstler. Hier begegneten sie den Werken von Claude Monet und Auguste Renoir und ließen sich von den Themen und der Malweise der französischen Impressionisten anregen. Zurück in Russland malten sie außerhalb der Ateliers, an der frischen Luft, und spürten der Flüchtigkeit des Moments in Portraits der Szenen des russischen Alltags nach.

Auch Maler, die später die russische Avantgarde bildeten, entwickelten aus dem impressionistischen Studium des Lichts ihre neue Kunst. Die Ausstellung im Museum Barberini widmet sich der bislang kaum erforschten Rezeption französischer Lichtmalerei in Russland. Sie zeigt anhand von rund 80 Werken die Internationalität der Bildsprache um 1900 und integriert die russischen Künstler der damaligen Zeit – von Ilja Repin bis Kasimir Malewitsch – in das Projekt der künstlerischen Moderne.

„Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde“, Museum Barberini, täglich außer Di 10–19 Uhr, jeder erste Do im Monat 10–21 Uhr. Alter Markt, Humboldtstraße 5–6, Potsdam. 28. August 2021 bis 9. Januar 2022. Der Besuch erfordert Zeitfenstertickets, die online unter www.museum-barberini.de gebucht werden können.

Von MAZonline