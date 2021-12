Potsdam

Pappeln gehen immer. Seit 1988 streben sie bei Stefan Pietryga in die Höhe. Mal über drei Meter, mal nur wenige Zentimeter hoch, aber bevorzugt in Yves-Klein-Blau, wie der Bildhauer selbst einräumt. Das zeitlose, archaische Objekt, das in Potsdam entsteht, hat weltweit viele Sammler. Zwar kommt Pietryga gerade von der Kunstmesse PAN Amsterdam zurück, an der er eine Solopräsentation hatte. Aber die Schau in Shanghai fällt Virus-bedingt komplett aus. „Die Pandemie hat alles gestoppt“, sagt er in seinem Atelierhaus in Golm. „Es ging von 100 auf 0“ – und das bedeutet für einen Künstler auch, dass Arbeit umsonst war, Speditionen abbestellt werden müssen und Geld den Bach runter geht.

Seit 1998 lebt er mit seiner Frau, einer Gartenbauarchitektin, in Potsdam. Die Bundesgartenschau hatte sie hergeführt. Zunächst wohnten sie in Hermannswerder, seit fünf Jahren nun auf einem ausgedehnten Grundstück in Golm. Das Areal gegenüber der Kirche bietet dabei viel Platz für seine Werke. „Die Füße stehen auf dem Boden, die Spitze weist gen Himmel“, sagt er mit Blick auf die hölzerne Pappel, die im Übrigen aus Lindenholz ist, oder manchmal Eiche.

Er macht Konkrete Kunst

„Ich komme aus der konkreten Kunst“, sagt der kurzzeitige Philosophiestudent, was bedeutet: Hier wird Geistiges materialisiert. Oder wie es der „Vater“ der Konkreten Kunst, Theo van Doesburg, ausdrückte: „Das Kunstwerk muss(!) im Geist vollständig konzipiert und gestaltet sein, bevor es ausgeführt wird. (…) Ein Bildelement hat keine andere Bedeutung als sich selbst.“ Pietryga war ab 1980 Meisterschüler an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und später künstlerischer Mitarbeiter und Dozent an der Internationalen Sommerakademie Salzburg, zusammen mit Günther Uecker und Roman Opalka.

Stefan Pietryga lebt seit 1998 mit seiner Frau in Potsdam Quelle: Julius Frick

Warum ist er ein „Stadtgesicht“, wo er sich doch bewusst aus Potsdamer Ausstellungen heraushält? Er gehört zu den treibenden Kräften der Künstlergruppe, die das Rechenzentrum als kreativen Ort bewahren wollen. Weil er schon einmal für einen „lost place“, die Zeche Zollverein in Essen, gekämpft hat. Heute ist sie Unesco-Welterbe. Von 1993 bis 2003 hatte der Westfale sein Atelier im „Schacht XII“. Nach wie vor besitzt Pietryga Räume im Rechenzentrum und arbeitet dort derzeit an einer Bronze – natürlich einer Pappel.

Dem Rechenzentrum verbunden

Manchem dürfte sein Projekt „Abend über Potsdam“ bekannt sein, eine Neuschöpfung des ikonischen Gemäldes von Lotte Laserstein mit den gedankenverlorenen jungen Menschen auf einem Dach – im Hintergrund die Stadtsilhouette. Sein „Abend über Potsdam“ spielt sich auf dem Rechenzentrum ab, und die fünf Personen sind zeitgenössische Kulturschaffende, darunter seine Tochter Sophia. Das imposante Bild wurde anlässlich einer Laserstein-Retrospektive auch in Frankfurt am Main gezeigt.

„Abend über Potsdam“ von Stefan Pietryga. Quelle: Bernd Gartenschläger

Corona hat den 67-Jährigen stärker an die Religion herangeführt – in Form von Aufträgen für die Gestaltung von Sakralräumen. Dafür musste er erst Wettbewerbe gewinnen; aktuell arbeitet er an der Innenausstattung einer romanischen Kapelle in Paderborn. Sein ultra-schlichter Entwurf umfasst Altar, Kreuz und Tabernakel-Ersatz aus Jerusalem-Sandstein aus der Wüste Negev.

Damit möchte er einen Umbruch in der von Skandalen geschüttelten Katholischen Kirche signalisieren: In seiner Kapelle scharen sich die Gläubigen um den Altar, den Raum hat er um ein Fenster nach draußen geöffnet. „Hier ist die Hierarchie aufgehoben“, sagt Pietryga, „eine Machtposition kann nicht mehr ausgenutzt werden.“ Bewegliche Glaswände machen das Gotteshaus transparent, alles ist ebenerdig. „Es geht mir nicht nur um den Gottesdienst, sondern um den Kulturraum.“

Schlichte Arbeiten für Sakralräume

Er selbst ist katholisch, „das Credo des Glaubensbekenntnisses ist da“, aber er beschäftigt sich genauso mit Projekten für die evangelische Kirche. Seine charakteristischen „Passagen“ – aus jeweils einem Farbklecks gemalte Figurengruppen – passen genauso gut in Kirchenräume wie in private Foyers. Sie sprechen wohl das kollektive Unbewusste an; können eine Himmelsleiter bilden oder eine Sparkassenwand bevölkern.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der geschmeidige Wandler zwischen spirituellen und materiellen Welten hält den ProPotsdam-Kalender 2022 in den Händen. Sein Aquarell vom Bassinplatz ziert das Mai-Blatt; auf den ersten Blick eine naive Marktszene mit einem Hut-Stand. Doch Pietryga wäre nicht er selbst, wenn er nicht eine Volte eingebaut hätte: Die Verkäuferin reicht dem interessierten Kunden eine Dornenkrone. Und die Kiste im Vordergrund könnte eigentlich auch ein Altar sein.

Mehr Infos: www.pietryga.de

Von Gabriele Spiller