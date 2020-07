Netzeband

Es falle schwer, sagt Daria Monciu, „einander nicht mehr in den Arm zu nehmen“. Das Ensemble in Netzeband „fühlt sich wie eine kleine Familie“, wenn sie sich jetzt treffen bei den Proben, kreuzen sie die Arme zu Begrüßung – das sieht nach Ritterspielen aus. Eine Gattung, die sie in Netzeband ( Ostprignitz-Ruppin) nicht praktizieren, auch wenn es auf der Bühne dieses Jahr mit reichlich Blutzoll losgeht. Die Saison des Theatersommers beginnt an diesem Samstag, doch nicht wie sonst mit einem Kinderstück, das dazu dienen kann, sich warm zu spielen und die Lacher und das laute Glück des jungen Publikums als Stimulanz zu nehmen. Sie beginnen gleich mit Mord und Totschlag.

Man könnte das als Antwort auf Corona lesen, umweglos mit „ Bluthochzeit“ von Federico García Lorca an den Start zu gehen. Ein Stück, uraufgeführt 1933, das schon im Titel davon spricht, wie drastisch hier die Liebe scheitert. Haben Sie in Netzeband das Trauerspiel aus Notwehr gewählt, um sich den Frust von der Seele zu spielen? Und den Zermürbungen der letzten Monate unter dem Motto zu begegnen: Wenn die Zeiten schon so hart sind, dann basteln wir uns trotzig ein Programm, das noch ein weiteres Drama draufsetzt?

Das Stück war ein Zufallstreffer

Daria Monciu, 31 Jahre alt, ist zu freundlich und zu gut gelaunt, um scharf zu widersprechen. Trotzdem muss sie diese These vollständig entkräften: „Wir haben uns schon letztes Jahr dafür entschieden, dieses Stück zu spielen, damals war die Welt noch heile.“ Es ist ein Zufallstreffer, der die Stimmung trifft. Monciu spielt „die Braut“, die „den Bräutigam“ heiratet, ohne ihn zu lieben – nicht mal Namen tragen die Figuren bei García Lorca, die Akte des Abends wirken wie Züge auf dem Schachbrett, kühl und ohne Empathie.

Die Braut ist immer noch in Leonardo Félix verliebt, ihren früheren Verlobten, der seiner Armut wegen abgewiesen wurde und Vater sowie Bruder des Bräutigams ermordet hat. Felíx wird als einziger beim Namen genannt. „Wenn die Braut ihn sieht, schlägt ihr Herz schneller, sie kann sich nicht dagegen wehren“, erläutert Monciu ihre Rolle. „Auch wenn es heute nicht mehr blutig endet, kennt das doch jeder aus dem eigenen Leben – es gibt Menschen, über die man nicht hinwegkommt.“

Netzeband wäre nicht Netzeband, wenn sie in diesen Stoff der Dunkelheit nicht eine helle Lampe hängen. Schon zu García Lorcas Zeiten sprach man bei der „ Bluthochzeit“ von einer lyrischen Tragödie. Was überwiegt, die Lyrik oder die Tristesse? Daria Monciu räumt ein: „Es gibt nicht viele Lacher in der Inszenierung, vielleicht mal eine kuriose Körperwendung, mal eine übertriebene Verrenkung. Doch die Poesie bleibt am Leben.“ Sie haben einen „riesengroßen, hellen Mond über der Bühne, der als Gestalt hinabsteigt“.

„Aschenbrödel“ als Familienstück Der Theatersommer Netzeband ( Ostprignitz-Ruppin) hat mit der Bespielung des Gutsparks als weite Wiesen-Amphitheater-Bühne mit einer Tiefe von 150 Metern eine einzigartige Ästhetik entwickelt: Das Synchrontheater. Der Stücktext wird als Hörbuch eingespielt, auf der Naturbühne verkörpert das Ensemble diese Aufnahme mit Masken. In diesem Jahr wird das Publikum auf der weiten Bühne Platz nehmen, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Das Ensemble spielt auf dem Areal der traditionellen Zuschauerplätze. In diesem Jahr stehen im Netzebander Gutspark zwei Stücke neu auf dem Spielplan: „ Bluthochzeit“ von Federico García Lorca (am 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29. August je 20.30 Uhr) und Aschenbrödel (30. August um 15 Uhr, 6., 13., 20., 27. September je 11 und 15 Uhr). Infos und Tickets unter www.theatersommer-netzeband.de

Der Witz in Netzeband liegt darin, dass sie hier ohnehin mit Maske spielen, schon immer spielten, seit 25 Jahren, der erste Theatersommer wurde 1996 gefeiert. Damit sind die Hygienevorschriften übererfüllt. Doch die Masken haben hier, auf der großen Wiese im Gutspark, keine medizinische Tradition, sondern eine künstlerische. „Synchrontheater“ heißt das Genre, auf das sie setzen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler treten hinter Masken auf, die auch ihren Mund verdecken, die Stimmen kommen vom Band.

„In diesem Jahr habe ich mich entschieden, meine Rolle von einer anderen Schauspielerin sprechen zu lassen“, sagt Daria Monciu. Ihre Arbeit bleibt eine pantomimische, die nicht ins Slapstickhafte kippen soll, auch wenn die Körperarbeit präzise, fast überakkurat gezeigt wird. „In diesem Jahr spielen wir langsamer, das passt zur dunklen Stimmung des Stücks.“

Die Bühne und das Areal für die Zuschauer haben ihre Plätze für die „ Bluthochzeit“ getauscht. Das Publikum verteilt sich auf der weiten Wiese und dem Waldgrundstück, wo das Ensemble sonst zu Hause ist. „Dort gibt es reichlich Raum für Sicherheitsabstand“, erzählt Monciu, solche Umkehrung der Konventionen stören nicht, fast sind das Kleinigkeiten, wenn man auf die große Ungewissheit blickt, die lange über dieser Produktion gelegen hat. Dürfen wir spielen, dürfen wir es nicht? Als die Perspektive im Juni immer positiver wurde und letztlich klar war, dass die Auflagen in der Corona-Zeit erfüllt sind, „war es wieder da, dieses Gefühl der Familie, das uns als Ensemble so stark macht“, berichtet sie.

Daria Monciu wurde in Schweden geboren, ihre Eltern kamen aus Rumänien. Sie selbst besuchte die deutsche Schule in Stockholm, ihr Deutsch kling längst wie jenes einer Muttersprachlerin. Vor zehn Jahren hat sie ihre Schauspielausbildung in Berlin begonnen. In Netzeband ist sie seit fünf Jahren dabei. „Ich habe mich komplett verliebt in diesen Ort“, erzählt sie.

Dort, in ihrem Sehnsuchtsort, spielt sie dieses Jahr zudem das Aschenbrödel, Premiere wird am 30. August gefeiert. „Wir halten uns in Teilen an die Defa-Verfilmung von 1973, auch wenn es bei uns keinen Schnee gibt“, sie lacht. „Das Märchen hat ein vollkommen anderes Temperament als die Bluthochzeit, die Kinder werden jede Geste goutieren.“ Auch Daria Monciu wird es genießen: „Ich war schon immer ein Fan des Films, er ist bezaubernd. Schon wie Aschenbrödel isst! Und die Musik!“ Sie kommt ins Schwärmen. Wenn sie lacht, wirkt es für Augenblicke, als sei das ein ganz normaler Sommer, in dem wir leben.

Von Lars Grote