Potsdam

Vier Ensemble-Mitglieder des Potsdamer Hans-Otto-Theaters moderieren mit viel Verve und unterhaltsamen Einfällen das Bühnenprogramm zum Aktionstag #KulturMachtPotsdam. Kristin Mutwill und Henning Stübbe spielen die Bewohner einer beschaulichen Südsee-Insel mit Namen Kultopia. Sie sprechen einen herrlich exotischen, slawischen Dialekt. Um einen geeigneten Regenten zu ermitteln, interviewen sie prominente Potsdamer wie Michael Boden („Bodenski“). Das Gründungsmitglied der international erfolgreichen Heavy-Metal-Band Subway to Sally erzählte, dass pandemiebedingt etwa 50 Konzerte ausgefallen sind. „Das Wegfahren und Wieder-nach-Hause-Kommen war immer ein Teil meines Lebens. Nun ist das letzte Konzert über ein Jahr her. Das Schlimme ist, ich beginne mich daran zu gewöhnen, zu Hause zu sitzen. Das macht mir am meisten Angst“, so Bodinski. Und weiter: „Wir haben viel Zeit damit vertrödelt zu warten. Ich hätte ein Buch schreiben können.“ Das moderierende Schauspieler-Duo lockert durch muntere Frage- und Rätselspiele die Stimmung immer wieder geschickt auf. Sketchartig spielen sie ihrem Gast eine Sterbeszene vor und er erriet auch tatsächlich, dass damit der Actionfilm „Stirb langsam“ gemeint war.

Vor ihm durfte sich Jörg Schüttauf vorstellen. Der in Caputh lebende Schauspieler wurde gefragt, wie wichtig ihm das Internet auf Kultopia sei? „Früher hatten wir nicht mal Telefon und das ging auch“, so seine Antwort. Der gebürtige Karl-Marx-Städter, der früher am Hans-Otto-Theater spielte und sich von 2002 bis 2010 sich als „Tatort“-Kommissar Fritz Dellwo einen Namen machte, bekannte außerdem, dass ihm Theater mehr bedeute als Film und dass ihm Sachsen innerlich immer noch näher sei als Brandenburg. TV-Moderator Günther Jauch bewarb sich ebenfalls, allerdings nicht live. Er schickte eine Grußbotschaft, in der er vier Gründe aufzählte, warum „wir Kunst und Kultur brauchen“.

Franziskia Melzer und Jörg Dathe spielten ebenfalls zwei moderierende Show-Gastgeber. Als Madame Ruprecht und Götz von Blasberg stellen sie die vielen Bühnegäste vor, die auf der Bühne des Hans-Ottto-Theaters musizieren und tanzen. Das Programm läuft noch bis 22.30 Uhr und ist derzeit unter kulturmachtpotsdam.de in voller Länge abrufbar.

Von Karim Saab