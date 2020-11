Potsdam

Der RRB steht strukturell und personell vor einer Zäsur. Die gemeinsame Sendeanstalt der Länder Berlin und Brandenburg baut gerade am Standort Berlin ein Crossmediales Newscenter aus. Von dort aus sollen sowohl die herkömmlichen Ausspielwege Radio und Fernsehen bedient werden wie auch die neuen digitalen Plattfomen. Dadurch hofft der Sender auch beträchtliche Einsparungen zu erzielen.

Neue Struktur im Januar

Geplant sind mehre so genannte Contentboxen in den Bereichen Kultur, Gesellschaft und Sport. Im Januar soll die erste Contentbox Information an den Start gehen. Wie der RBB am 27. November bekannt gab, wird David Biesinger ab 1. April die Contentbox Politik als RBB-Chefredakteur leiten. Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Christoph Singelnstein an, der 2021 in den Ruhestand geht.

Gehört zur katholischen Fraktion

David Biesinger stammt aus Freiburg und schloss sein Studium der Theologie, Politik, Philosophie und Soziologie 2003 an der Universität Fribourg/ Schweiz mit einer Promotion zu einem Thema der katholischen Religion ab. Er gehört zu einer Reihe von Katholiken, die von der ehemaligen Intendantin Dagmar Reim als leitende Mitarbeiter zum RBB geholt wurden.

Kam 2013 nach Berlin

Biesinger volontierte beim Südwestrundfunk ( SWR). 2006 stieg er in Stuttgart in die Chefredaktion des Hörfunks auf. 2013 wechselte er dann als Inforadio-Programmchef und Leiter des Bereichs Multimediale Information nach Berlin. Beim RBB verantwortet er bisher neben Inforadio auch die digitale Informationsmarke rbb|24.

Gestandener Teamplayer

Biesinger praktiziert einen kollegialen Führungsstil. Das Arbeitsklima bei Inforadio gilt als ausgesprochen gut. „Gutes Radio ist das Ergebnis von gutem Teamspiel“, lautete sein Erfolgsrezept. Als Chefredakteur der Contentbox Information wird er künftig für folgende Formate die Verantwortung tragen: Brandenburg Aktuell, die Berliner Abendschau, rbb24 online und Nachrichten, Inforadio, ARD-Mittagsmagazin, Kontraste und die Nachrichten der Radios. Die Studios in Cottbus und in Frankfurt/Oder sowie die Korrespondenten und das Heimatjournal werden unter seiner Leitung arbeiten.

Vor allem erhofft man sich, dass Biesinger auch als politischer Kommentator bei der ARD in Erscheinung tritt und den RBB gut repräsentiert. Sein Vorgänger Singelnstein galt in dieser Hinsicht nicht als Idealbesetzung.

Von Karim Saab