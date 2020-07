RBB-Doku über die Geschichte der Loveparade

Potsdam

Die zuversichtliche Grundhaltung ist auch noch nach mehr als 20 Jahren geblieben. Selbst Corona kann daran nichts ändern. „Wir planen ganz normal weiter“, sagt Ellen Dosch-Roingh vom Organisationsteam „Rave the Planet“, das im kommenden Jahr dafür sorgen will, dass die legendäre Loveparade nach Berlin zurückkehrt.

Bis zum 10. Juli 2021, dem Tag, an dem die Stadt für einen Tag wieder zum Mekka der Techno-Fans werden soll, ist es ja noch eine Weile. Und wer weiß, was dann sein wird? Die ersten Lockerungen für Veranstalter stimmen Ellen Dosch-Roingh jedenfalls optimistisch, „dass wir das richtig dick hinkriegen werden“.

Anzeige

Tanzen in der Masse. 1999 kamen 1,5 Millionen Raver nach Berlin. Quelle: rbb Presse & Information

Weitere MAZ+ Artikel

So richtig fett war die Loveparade Ende der 90er-Jahre geworden. Im Sommer 1999 tanzten 1,5 Millionen Menschen ausgelassen durch die Straßen Berlin. Es war die größte Open-Air-Disco der Welt. Wie es dazu kam und wo das Ganze endete, darüber hat der Regisseur Peter Scholl eine anderthalbstündige RBB-Dokumentation gedreht, die am Mittwochabend in der ARD zu sehen sein wird.

Als die Liebe tanzen lernte

„ Loveparade – Als die Liebe tanzen lernte“ ist ein beeindruckender Blick auf eine Zeit, von der wir heute Lichtjahre entfernt zu sein scheinen, auf ein Lebensgefühl der Unbekümmertheit und des Aufbruchs, das Angesichts von IS-Terroranschlägen, rechtspopulistischen Hassbotschaften, Klimakollaps und Corona-Pandemie heute irgendwie fehl am Platz wirkt. Vielleicht aber auch genau das verkörpert, was heute gut tun würde.

Der Streifen lebt von historischen Aufnahmen der tanzenden Massen. Er zeigt die Ekstase, den Wahnsinn, der sich ausbreitet, wenn sich Körper im Viervierteltakt bei 135 Beats pro Minute bewegen. Wenn Tieflader mit riesigen Lautsprecherboxen eine tanzende Menge antreiben. Und trotzdem bleibt der Film analytisch.

Dr. Motte, einer der Begründer der Loveparade. Quelle: rbb Presse & Information

Er fragt nach den ursprünglichen Motivationen der Macher der ersten Loveparade und was davon übrig blieb, nachdem aus der Tanzveranstaltung, die 1989 ganz klein auf dem Ku’damm angefangen hatte, zu einem Massenevent geworden war, das schließlich 2010 in Duisburg mit dem Tod von 21 Menschen endete. Dr. Motte und Danielle de Picciotto, die Gründer der Loveparade kommen zu Wort, die DJs Westbam und Wolle XDP äußern sich teils euphorisch, teils ernüchternd. Und wir sehen Anne Will als junge Fernsehreporterin, die live von der Berliner Siegessäule berichtet.

Lesen Sie dazu auch:

Loveparade-Gründer Dr. Motte hört keine Grillen mehr zirpen

Loveparade 2010: Hannelore Kraft bittet Opfer um Vergebung

Loveparade-Prozess ohne Urteil: Eine ewig offene Wunde

Die Idee zum Tanzen auf der Straße war Matthias Roingh, alias Dr. Motte, 1989 gekommen. Und weil Westberlin eine Demostadt war, wurde dafür eine Demonstration angemeldet unter dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“. Politisch war das nicht gerade. Aber wirklich unpolitisch auch nicht so ganz. Denn es sollte ein positives Lebensgefühl ausdrücken.

Dr. Motte bekommt heute noch Gänsehaut

„Wir wollten nicht gegen, sondern für etwas sein“, erinnert sich Motte. Für Frieden, Abrüstung und Gerechtigkeit in der Welt. Zur Tanzdemo kamen lediglich 75 Leute, die sich nach Technorhythmen bei strömendem Regen über den Ku’damm bewegten. Er bekomme heute noch Gänsehaut, wenn er daran denke, sagt Motte, denn das sei der Anfang einer neuen Epoche gewesen.

Frei(zügig): Bei der Loveparade in Berlin in den neunziger Jahren wurde neben schrägen Kostümen auch viel nackte Haut präsentiert. Quelle: RBB

Die wurde freilich ein paar Monate später durch den Fall der Berliner Mauer eingeläutet. Das vereinte Berlin wurde zur Club-Stadt. Vor allem in verlassenen Gemäuern im Osten entstanden Technoclubs wie das E-Werk oder der Tresor. Dort mischte sich Ost und West, dort wurde die deutsche Einheit auf den Tanzflächen mit Kunstnebel und Stroboskop-Licht ausgelebt. Techno, das war ein „Erweckungserlebnis“, sagt der ostberliner DJ Wolfgang Neugebauer, alias Wolle XDP.

Westbam, DJ und Wegbegleiter der Loveparade. Quelle: rbb Presse & Information

Zur 1. gesamtdeutschen Loveparade 1990 kamen dann immerhin schon 2000 Leute. Trotzdem blieb das Techno-Event noch eine Spartenveranstaltung – mit 5000 Teilnehmern 1991. Doch so langsam ging es ab. 1992 waren es schon 15.000, nachdem der TV-Sender MTV auf die Loveparade aufmerksam geworden war und von einem „German Summer of Love“ sprach. Die Teilnehmerzahlen stiegen, es waren nicht mehr nur eingefleischte Techno-Fans auf der Straße, sondern feierhungrige Jugendliche aus ganz Deutschland, bald aus der ganzen Welt. 100.000 im Jahr 1994, ein Jahr später schon eine halbe Million.

Das Jahr 1995 dürfte der Wendepunkt in der Geschichte der Loveparade gewesen sein. Die Stadt Berlin beklagte Müllprobleme. Großunternehmen begannen die Musiktrucks zu finanzieren. Der Ku’damm war längst zu klein geworden, so dass die große Sause von 1996 an auf der Straße des 17. Juni stattfand.

Der „German Summer of Love“ wurde zum hedonistischen Konsumrausch

Es war die Zeit, als die ersten DJs wie Westbam zu Stars mit einer eigenen Fangemeinde wurden und sich von der tanzenden Masse abhoben. Die ersten Hartgesottenen der Anfangszeit begannen, sich gegen die Kommerzialisierung aufzulehnen, seilten sich ab und organisierten die alternative Fuck-Parade.

Aus dem „German Summer of Love“, der ein neues Lebensgefühl verkünden wollte, war ein hedonistischer Konsumrausch unter dem Motto „Fight for your right to party“ geworden: Feiern bis zu Abwinken. Daran konnten auch Dr. Mottes friedenspolitische Techno-Botschaften auf der Abschlusskundgebung 1999 nichts ändern.

Dr. Motte & Co Mit 75 Technofans hat 1989 alles begonnen. Nur so viele kamen zur ersten Berliner Loveparade. Zehn Jahre später waren es 1,5 Millionen. Die RBB-Dokumentation „ Loveparade – Als die Liebe tanzen lernte“ erzählt die Geschichte des Techno-Events von den Anfängen bis zu seiner Verlegung 2007 ins Ruhrgebiet. Zu Wort kommen alte Techno-Veteranen, darunter Dr. Motte, Danielle de Picciotto, Westbam, Wolle XDP, der Fotograf Tilman Brembs und zahlreiche Teilnehmer von damals. Ausgestrahlt wird der Film im Ersten der ARD am Mittwoch, dem 15. Juli um 22.45 Uhr.

Im selben Jahr hatte die Loveparade den ersten Toten zu beklagen. Ein Jugendlicher aus Brandenburg war bei einer Messerstecherei in Tiergarten tödlich verletzt worden. Der Traum von Love and Peace war ausgeträumt. 2001 wurde der Loveparade der Demo-Status aberkannt. Das trieb die Kosten in die Höhe. Naturschützer machten wegen des regelmäßig versifften Tiergartens mobil. 2004 und 2005 fiel die Veranstaltung aus Kostengründen aus. 2006 finanzierte das Fitness-Unternehmen McFit die letzte Parade in Berlin mit drei Millionen Euro. Danach wanderte die Techno-Party ins Ruhrgebiet ab.

Ob die gute alte Zeit noch einmal wiederkommt? Die „Rave-the-Planet“-Crew um Dr. Motte hofft darauf. 1,5 Millionen Euro wollen die Veranstalter der neuen Loveparade an Spenden einsammeln. „Das ist der Mindestbetrag für eine coole Parade“, sagt Ellen Dosch-Roingh. Bislang seien 385.000 Euro auf dem Konto der Veranstalter eingegangen. Aber bis zum Sommer 2021 ist ja auch noch eine Weile. Und wenn’s nicht klappt, gibt es immerhin diesen Film über eine wilde Zeit – damals, als das tanzen noch geholfen hat.

Von Mathias Richter