Immerhin die Nachrichtensendungen „Brandenburg aktuell“ und „Abendschau“ soll es an Ostern wie gewohnt geben. Ansonsten könnte es beim Radio- wie beim Fernsehprogramm des RBB über das kommende Wochenende zu „möglichen Einschränkungen“ kommen. Das kündigt der Sender auf seiner Internetseite an. Der Grund: 365 der 1500 freien Mitarbeiter des RBB machen einen siebentägigen Urlaub, was zu Personalengpässen führen dürfte.

Freie Mitarbeiter „sind nicht da“

Die „Freien“ beteiligen sich an der Protestaktion „#Wirsindnichtda“. Sie steht im Zusammenhang mit laufenden Auseinandersetzungen beim RBB um den Status von freien Mitarbeitern. Verhandlungen darüber sind vorerst gescheitert. Zwischen Sender und Freiberuflern gebe es „Meinungsverschiedenheiten über den Einsatz von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, heißt es beim RBB.

Die Freien fordern Beschäftigungsgarantien, der RBB lehnt dies mit der Begründung ab, dann nicht flexibel genug auf veränderte Anforderungen reagieren zu können. RBB-Programm-Chef Jan Schulte-Kelllinghaus versicherte für die Osterfeiertage: „Über alle wichtigen Ereignisse in der Region wird der RBB selbstverständlich zuverlässig informieren.“

Von Mathias Richter