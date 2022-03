Berlin

Die Fans von Rammstein dürfen sich auf elf neue Songs der Berliner Band freuen. Das neue Album „Zeit“ wird nach Angaben des Plattenlabels am 29. April veröffentlicht, wahlweise als CD oder als Doppel-LP auf Vinyl.

Till Lindemann, Paul Landers, Richard Z. Kruspe, Flake, Oliver Riedel und Christoph Schneider (Schlagzeug) haben sich auch viel Zeit gelassen: Zwei Jahre lang arbeitete die Band mit Produzent Olsen Involtini in den La-Fabrique-Studios in der Provence. Der Titelsong wurde am Donnerstag bereits vorab veröffentlicht. Den Videoclip dazu inszenierte Robert Gwisdek.

Als B-Seiten gibt es zwei weitere Versionen von „Zeit“ – eine sphärische Neo-Klassik-Bearbeitung des Isländers Ólafur Arnalds sowie einen Remix des Elektro-Produzenten Robot Koch.

Für das Cover des neuen Albums gelang Bryan Adams ein besonderer Scoop: Der kanadische Musiker und Fotograf lichtete Rammstein auf der Treppe des Trudelturms in Adlershof ab, einem eindrucksvollen Denkmal der Luftforschung im Aerodynamischen Park.

Zwei Stadionkonzerte in Berlin im Juni

Auf ihrer Tournee geben Rammstein im Mai zwei Stadionkonzerte in Leipzig, am 4. und 5. Juni spielen sie im Berliner Olympiastadion. Alle Shows in Deutschland sind ausverkauft.

Von MAZonline