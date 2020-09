Potsdam

Rapper reden gern vom Feiern. Sie feiern, was sie tun. Und sie feiern andere Menschen. Entsprechend oft führt Curse bei seinem opulenten 360-Grad-Konzert in Potsdam das Schlüsselwort auch im Munde.

Aber das Urgestein des deutschen Raps feiert am liebsten das Grübeln. Seine nie peinlichen Texte handeln vom Ringen mit sich selbst und von der Komplexität der Welt. Der mittlerweile 42-jährige Kahlkopf mit Vollbart widerspricht gern Menschen, die es sich zu einfach machen und schildert die Mühen von Liebesbeziehungen.

Die Akustik ist gar nicht so schlecht

„Curse & Friends“ hieß die große Show mit dem Filmorchester Babelsberg am Freitagabend. Was eigentlich im Nikolaisaal über die Bühne gehen sollte, wurde mit dankenswertem Aufwand in die MBS-Arena verlegt. Unter Einhaltung der Abstandsregeln konnten in der großen Sporthalle wenigstens 600 Schalensitze besetzt werden. In der Mitte des Spielfeldes sitzen ebenerdig etwa 75 Musiker – Streicher, Bläser, Schlagwerker und sogar eine Harfenistin. Sie kommen ohne DJ und ohne E-Piano aus. Vor beiden schmalseitigen Zuschauertribünen ist jeweils ein erhöhter Boxring für die Solisten aufgebaut. Doch es sollte kein Battle-Rap werden, sondern eine Feier des über zwei Jahrzehnte gewachsenen Werkes von Curse, der nacheinander sechs Gäste empfängt, herzt und feiert. Der Ort hat durchaus seinen Charme, zumal die Akustik gar nicht so schlecht ist.

Zu Gast beim Dopingkontrolleur

Zwischen den Songs greift Dirigent Miki Kekenj immer wieder zum Mikro, um im spontanen Zwiegespräch mit Curse durch den Abend zu führen. Der klassisch ausgebildete Geiger und Orchesterleiter, der selbst auch als Rapper aktiv ist und viele der Arrangements beisteuerte, hatte backstage die Kabine des Dopingkontrolleurs belegt, was Curse zu der Bemerkung inspiriert: „Da gab's schon den ein oder anderen, der Angst vor ihm bekommen hat.“

So locker die Stimmung ist und die Freude, dass es überhaupt wieder ein Livekonzert gibt, die Reime von Curse drehen sich auch um Einsamkeit und Depression. „Und wenn ich still und alleine bin/ Hör ich sie lachen auf den Dachterassen/ Weil es immer was zu feiern gibt/ Aber bei mir leider nicht“, heißt es im Eröffnungssong „Bei mir“.

Rapper und Meditationscoach

Daraus resultiert wohl auch die zweite eingeschlagene Karriere des Sprechsängers als Meditations-Coach. Als „Gästin“ begrüßte Curce eine neue Kollegin. Mit zeremonieller Sprecherstimme trägt Sarah Desai ein meditatives Langgedicht vor, orchestral unterlegt mit Edward Griegs Träumerei „Solveigs Lied“.

Miki Kekenj dirigiert das Filmorchester Babelsbelsberg zum Sprechgesang von Curse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Curve kann mit noch so viel Rhythmusgefühl seine Satzkaskaden vortragen, ohne ein melodisches Pendant wird es schnell gleichförmig. Tua von der HipHop-Band Die Orsons brachte seine hauchige Kopfstimme ein, um im Refrain im „November“ die Zeit anzuhalten. Und mit Stefanie von Silbermond arbeitet Curse eine gefährdete Beziehung auf, indem sie in Schlagermanier immer wieder einwirft „Vielleicht haben wir uns überschätzt/ gehofft, dass aus Differenzen noch Liebe wächst“.

Patrice sorgt für Partystimmung

In den Beifall hinein sagt Dirigent Miki zu Curse „Die Leute feiern Dich, wie wär's, wenn Du dich mal selbst feierst?“ Schon war die nächste Überleitung hergestellt, diesmal zu dem Reggea-Sänger Patrice. Die funky Brass-Bläser bekommen endlich zu tun und Partystimmung kommt auf, wenn es im Viervierteltakt heißt: „Feier, feier, feier! feier!/ Feier, feier, feier, feier!/ Dich selbst!

Dagegen, dagegen zu sein

„Widerstand“, die Erkennungshymne von Curse, bei der die Handflächen der Fans im Takt hochgehen, darf die Soulsängerin Mariama aufwerten. Üppig von Christian Dellacher arrangierte Orchesterklangbilder akzentuieren den Höhepunkt. „Ich bin dagegen, gegen alles zu sein“, heißt in dem Song, der die Distanz von Curse zu den Gangsterrappern verdeutlicht: „Ich bin dagegen, Depp zu sein, ich bin dagegen nett zu sein/ Zu manchen Menschen, die meinen, sie müssen respektlos sein.“

Spielen sich die Bälle zu. Dirigent Miki Keken und der Rapper Curse mit dem Filmorchester Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

So ist es auch nicht überraschend, dass Curse ein Plädoyer für das Anlegen von Mund-Nase-Bedeckungen hält und eine Nummer sogar mit Maske rappt - „Niemand will mir was wegnehmen, das ist eine Chance, Mitgefühl und Rücksicht zu üben“, meint er. Als daraufhin zwei Besucher demonstrativ den Saal verlassen, witzeln Curse und Miki - „Draußen können wir boxen“ - „Aber mit Maske“ - „ Henry Maske, das ist sein großes Revival.“

Samy Deluxe trumpft kurz auf

Das Finale an diesem Abend fällt dann anders aus als erwartet. Zwar entert wirklich Samy Deluxe die Bühne, wie immer in extremer Hängehose und Kapuzenshirt und es wird laut. Doch nur kurz, offenbar sollte seine Kraftmeierei Curse nicht in den Schatten stellen. Curse durfte noch einmal seine kreative melancholische Seite raushängen. Sein puristisch-kraftvolles Liebesgedicht „Wir brauchen nur uns“ wurde in einem zwölfminütigen Orchesterset verarbeitet („Wir haben ’ne krasse Energie zusammen, wir sprühen Funken“). Und das melodramatische Liebeslied „Und was ist jetzt“ unterlegt das Orchester mit einer boléroartigen Steigerung. Am Ende tanzt Curse glücklich wie ein Tanzbär in der Boxarena. Jede Feier geht einmal zu Ende.

Von Karim Saab