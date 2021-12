Potsdam

In nicht enden wollenden Abspännen wird deutlich, wie viele Menschen zum Gelingen eines Filmes beitragen. Neben Drehbuchautoren, Regisseuren und Schauspielern sind es vor allem die Kameraleute, die viel zu schnell in Vergessenheit geraten.

Am 5. Dezember ist der Potsdamer Kameramann Roland Dressel im Alter von 91 Jahren gestorben. Seiner Sensibilität ist es mit zu verdanken, dass der Spielfilm „Die Frau und der Fremde“ 1985 auf der Berlinale einen Goldenen Bären gewann. Es war die höchste Auszeichnung für einen Defa-Film überhaupt.

Um eine authentische Atmosphäre zu erzeugen, ließ Regisseur Rainer Simon in dem Beziehungsdrama aus dem Ersten Weltkrieg nicht alle Szenen in Farbe drehen. Eine Wiener Zeitung schrieb damals: „Die in Schwarzweiß gedrehten Teile lassen Assoziationen zu „Westfront 1918“ oder „Im Westen nicht Neues“ aufkommen, können jedoch die Aktualität des Films in keiner Weise beeinträchtigen.“ Diese ästhetische Qualität, die viele Zuschauer und auch die Berlinale-Juroren für das Kammerspiel einnahm, wäre ohne den experimentierfreudigen Dressel nicht möglich geworden. Später entschied sich auch der Regisseur Roland Gräf, mit Dressel zusammenzuarbeiteten.

Gelernter Fotograf

Der Sohn eines Bäckers, der im Zweiten Weltkrieg gefallen war, erlernte zunächst im sächsischen Glauchau das Handwerk eines Fotografen. Nach einem Studium an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Babelsberg blieb er in Babelsberg und war von 1965 bis 1990 bei der Defa fest angestellter Kameramann.

Fünf Jahre gesperrt

1973 wurde ihm aus seiner Freude an ungewöhnlichen Bildern ein Strick gedreht. Die Gegenwartssatire „Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Platow“ (Regie: Siegfried Kühn) fiel bei den SED-Funktionären in Ungnade. Dressel durfte fünf Jahre keine Spielfilme mehr drehen. Daran konnte auch eine bewundernde Einschätzung des Filmkritikers Hein Kersten nichts ändern: „… eine überlegte Farbdramaturgie, die Stimmungswerten entspricht: Nüchterne Alltags-Tristesse wird in grauen Schwarz-Weiß-Tönen reflektiert, während die überwiegenden Farbsequenzen Fantasie und optimistisches Lebensfühl ausdrücken.“

Mit Rainer Simon drehte Dressel 1980 den bis 1988 verbotenen Film „Jadup und Boel“ sowie 1988 „Die Besteigung des Chimborazo“. Nach der Wende stand er noch für neun Filme hinter der Kamera, zuletzt im Jahr 2000.

Von Karim Saab