Rundfunkgebühren - Rot-Grün-Rot in Berlin will Werbung beim RBB in den Blick nehmen

Zuviel Werbung auf den RBB-Wellen im Radio? Der rot-grün-rote Koalitionsvertrag sieht vor, dass das Thema auf den Tisch kommt. Doch weniger Werbeeinnahmen könnten zu Programmkürzungen führen, wenn der Rundfunkbeitrag stabil bleiben soll. Skepsis in der Potsdamer Landesregierung.