Teltow

Ihr Name klingt schon wie ein Anti-Depressivum, Saskia Süß trägt einen Hauch von Bonbon in dem Künstlernamen, den sie sich gegeben hat. Sie weiß, dass gute Laune auf der Bühne wie ein Motor wirkt. Die Leute möchten im Konzert ja alles noch ein bisschen bunter, bunter jedenfalls, als wenn sie nur zu Hause aus dem Fenster schauen. Sie wollen schöne Geschichten, gut gestimmte Lieder – und gerne auch perfekt geschminkte Augen unter blonden Haaren, womit wir wieder angekommen sind bei Saskia Süß.

Die Karte der klassischen Schönheit spielt sie nicht gnadenlos aus. Sie überreizt nicht. Wer sie daheim in Teltow ( Potsdam-Mittelmark) besucht, hinten am Ortsrand, wo die Bäume wachsen und die weite Wiese blüht, dem ruft sie zu: „Hallo, ich bin Saskia“, dann holt sie ein Glas frisches Wasser.

Anzeige

Saskia Süß hat klassisches Klavier studiert, „drei Stunden täglich üben ab dem fünften Lebensjahr, ich war nicht viel draußen auf dem Spielplatz“ – doch im Moment trägt sie ein T-Shirt, auf dem „Candy Love“ steht, ein Mädchen bläst eine große Kaugummiblase. Das könnten auch ihre drei Töchter tragen, fünf, zehn und 17 Jahre alt. Es ist ihr Gegenentwurf zur Klassik und den langen Nachmittagen vor der Partitur. Das T-Shirt leitet über zum Projekt, an dem sie gerade bastelt. Sie schreibt jetzt Kinderlieder, nimmt sie auf, sucht einen Plattenvertrag und möchte auf die Bühne. Kinder als Publikum, das ist aktuell ihr Traum.

Weitere MAZ+ Artikel

„Ich bin sehr ehrgeizig!“

Geboren ist ihr Traum in der Corona-Blase. Sie ist eine von Deutschlands gefragtesten Studiosängerinnen, ihr Kalender ist voll gewesen, als die Welt noch heile war, an den Wochenenden war sie unterwegs, mit ihrem Mann, auch er ist Sänger. Dann kam der Lockdown. „Ich stand nicht mehr auf der Bühne, sondern in der Küche und haben den Kindern Mittag gekocht“, sagt sie.

Es ist die Zeit gewesen, in der sie spürte, dass sie Bewegung braucht. Auch im Kopf. Und hat sich neue Ziele definiert. „Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch“, nachdenklich spricht sie diesen Satz, er stand ihr schon im Weg, denn Plattenlabels wollen Künstler, die Kompromisse schließen – manchmal über die Schmerzgrenze hinaus. „Ich bin nicht der Typ für diese Art von Handel, denn ich bin überzeugt von meiner Arbeit“, erklärt Saskia. Diese Form von Selbstbewusstsein hat sie sich erarbeitet.

Kinder als Publikum sind ihr nicht fremd, sie synchronisiert Lieder für Disney, Kika, Netflix und Amazon auf Deutsch, das Titellied von „My Little Pony“ singt sie, auch beim Pokémon-Film und bei Barbie ist sie dabei. Doch sie sieht die Kinder nicht, wenn sie die Saskia-Süß-Stimme im Fernsehen hören. Sie möchte nun Austausch. An ihren eigenen Töchtern sieht sie, wie dankbar und ehrlich so ein junges Publikum ist. „Und wie kritisch“, ergänzt sie, und lacht. Saskia möchte jetzt endlich selber Lieder schreiben. Nicht nur die etablierten Hits der anderen singen.

Wenn sie bislang auf der Bühne stand, dann oft vor Erwachsenen in der Abba-Produktion „Swede Sensation“, eine der führenden Abba-Tribute-Shows in Europa. Sie selbst ist Agnetha, die mit den blonden Haaren, ihr Mann spielt Björn, auch bei Abba waren die beiden ein Paar. Saskia Süß und ihr Mann haben eine Band für die Shows.

Saskia liebt die Bühne. Doch jetzt ist alles ruhig. Zu ruhig. Wenn sie diese Stille auf die Spitze treiben will, geht sie in ihr High-End-Kellerstudio, wo sie die Songs für die Kinderkanäle einsingt. Sie geht in die Kabine mit den dicken Wänden, alles ist massiv gedämmt. Kein Geräusch von draußen dringt hinein. Wenn sie frische Luft braucht, schaltet sie die Lüftung ein. Mehr Lockdown geht nicht.

„Ich mag den Popstar-Look“

„Wir freien Künstler kriegen in Brandenburg kaum finanzielle Hilfe während Corona“, erzählt Saskia Süß. Nur die Betriebskosten werden erstattet. Da sie ihr Studio im eigenen Haus haben, sind sie und ihr Mann nicht antragsberechtigt. Sie leben aktuell von Geldern, die sie fürs Alter zurückgelegt haben, weil sie als freischaffende Musiker über keine Rentenansprüche verfügen.

„In Berlin wird die Corona-Hilfe großzügiger gewährt“, erzählt sie. Gleich hinter den Bäumen vor dem Haus beginnt Berlin. Manchmal ist die Unterstützung in der Not bloß eine Frage von 200 Metern. Saskia Süß wohnt auf der „falschen Seite“.

Sie hat nun sieben Kinderlieder aufgenommen, hochprofessionell, „es soll nach 21. Jahrhundert klingen, nach Dance und Beats“, sagt sie. „Ich mag den Popstar-Look, ich bin halt keine Ökobäuerin“, sie lacht. „Ich ziehe mich an, wie sich auch viele Mädchen heute anziehen wollen.“ Es gebe viele Mitmach- und Bewegungslieder auf dem Markt für Kinderentertainment, „meist werden die von älteren Herren gesungen.“ Warum gibt es kaum Frauen in der Branche? „Frauen haben oft kein eigenes Tonstudio – sie erziehen die Kinder, doch um auf die Bühne zu steigen, fehlt ihnen manchmal die Courage.“ Das will sie ändern.

„Der Markt schreit nicht nach mir“, muss sie erkennen. Plattenfirmen wollen das fertige Paket, Künstler mit vielen Fans in den sozialen Medien. Die Produzenten ändern dann ein bisschen was am Sound, die Künstler nicken alles ab.

Saskia Süß findet diesen Umgang schwierig. Sie singt hoch in ihren Liedern, mit Bedacht, „ich klinge wie mit 14 Jahren.“ Sie will eine Freundin für die Kinder sein. Austausch auf Augenhöhe. Denn Saskia Süß ist überzeugt davon, dass sich Freundschaft auszahlt. Auch im Showgeschäft.

Informationen zu Saskia Süß auf Facebook unter https://www.facebook.com/SaskiaSuess.Official . Auf Youtube hat sie unter dem Stichwort „Saskia Süß“ einen eigenen Channel.

Von Lars Grote