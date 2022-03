Potsdam

Hinter der ehrwürdigen Backsteinfassade des Babelsberger Kulturhauses tut sich jeden dritten Donnerstag im Monat eine Welt auf, wie man sie eigentlich im New Yorker Stadtteil Brooklyn erwartet. Der kleine Saal mit den hohen Fenstern und der niedrigen Bühne verwandelt sich ab 20 Uhr in einen intimen Jazzclub. Die Konzerte stehen und fallen natürlich mit den Musikern, die von Programmchef André Looft eingeladen werden. Im Anschluss packen dann einige Besucher ihre mitgebrachten Instrumente aus und der Abend klingt mit einer Jam Session aus.

Freudige Rückkehr

Das Konzept ging an diesem Donnerstag besonders eindrucksvoll auf. Das mag auch daran gelegen haben, dass ein gestandener afroamerikanischer Jazzmusiker aus New York im Mittelpunkt stand, ein absoluter Könner mit einem ganz besonderen Feeling. Der Saxophonist Ray Blue war seit zwei Jahren nicht mehr in Berlin, wo er sich in den 2010er Jahren aber eng in der Jazzszene vernetzt hat. Er kam mit drei Berliner Kollegen nach Babelsberg, mit denen er sich blind verstand.

Können und Feeling

Das Ray Blue Quartett versuchte nicht, den Modern Jazz neu zu erfinden. Schon bei den ersten langen Tönen, die der entspannte Jazzer seinem Tenorsaxophon entlockt, wird deutlich, hier musiziert einer nicht nur mit Leib und Seele. Hier steht einer für eine Spielkultur, die weltweit ihres gleichen sucht. Der Saxophonist ist bei den besten Lehrern der Szene in die Schule gegangen und nennt auch ausdrücklich George Coolman, von dem er ein Stück spielt.

Positive Energie

Die musikalischen Farben wechseln. Egal, ob Bebop oder Bossa Nova, ob eine verträumte Ballade oder Salsa, dieser Bläser steht fest und ruhig mit beiden Beinen auf dem Boden einer Welt, die sicher viel Grund zur Sorge bereitet. Doch seine Botschaft ist pure Lebensfreude. Mit einfachen Mitteln lässt sich das Hier und das Jetzt gemeinsam meistern und genießen. Musik ist positive Energie.

Dazu steuert der Pianist Helmut Bruger schwungvolle Girlanden bei, der Schlagzeuger Michael Kersting klöppelt mit seinen Stöcken etwas zu dichte Muster darunter. Kontrabassist Carmelo Liotta bleibt im Hintergrund. Dafür steht plötzlich eine zweite Solistin neben Ray Blue auf der Bühne, die Flötistin Maja Joel, die auch singt.

Session nach Konzert mit Saxophonist Ray Blue (3. v. l.) im Babelsberger Kulturhaus am Donnerstagabend. Quelle: Karim Saab

Anschließend Jam Session

Die Latte für die anschließende Jam Session liegt also hoch. Ray Blue gibt die Fäden nicht aus der Hand. Mit natürlicher Autorität und minimalen Gesten versteht er es, drei weitere Musiker spontan einzubinden, einen Schlagzeuger, eine Gitarristin und einen Trompeter. Ein Abend in Babelsberg, den keiner der Anwesenden so schnell vergessen wird. Zumal Ray Blue den Besuchern nach zweieinhalb Stunden noch seine schwebende Version von Joe Cockers „You Are So Beautiful“ mit auf den Weg gibt.

Von Karim Saab