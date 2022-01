Potsdam

Weil er vor Kurzem starb, beginnen wir mit Charlie Watts, dem Mann mit Playmobilfrisur (zumindest in den frühen Jahren) und einem Hang zum Jazz, der ihn in seiner Band, den Rolling Stones, schon immer in die Rolle eines Außenseiters drängte. Er galt als Mann mit den zu guten Anzügen und einem etwas zu entrückten Lächeln – als spiele er sich selber in den Schlaf hinter der Schießbude, wie man das Schlagzeug, Instrument des Jahres 2022, manchmal nennt.

Nein, Watts hatte keine Schießbude, sein Schlagzeug war schlank und klassisch, für „Street Fighting Man“ (1968) hat er sogar eines aus dem Spielzeugladen genommen, um den Sound auf Rebellion zu trimmen. Er war auch nicht das „Tier“, wie man die Trommler nennt, seit in der „Muppet-Show“ ein rotes Monster an den Drums gesessen hat.

Charlie Watts, Schlagzeuger der Rolling Stones, bei einem seiner letzten Auftritte mit der Band im Jahr 2018 Quelle: Jane Barlow/ap

Kann sein, dass aber auch die „Muppet-Show“ nur reagierte auf die Vorbilder im echten Lebens: Ganz vorne der geniale, doch wahnsinnige Keith Moon, der bei The Who sein Handwerk derart laut interpretierte, dass er Pete Townshend, seinen Gitarristen, an den Rand der Taubheit trommelte. Und sich selber in den Tod (1978, da war er gerade 32). Weil er sich mit Schnaps erfrischte, nicht mit Mineralwasser. Auch der Drummer von Led Zeppelin, John Henry Bonham, wurde nur aus ähnlichen Gründen 32 Jahre alt. Er gilt bis heute als einer der einflussreichsten Rock-Schlagzeuger.

Drum-Set wurde 1918 erstmals produziert

Als 1918 die „Ludwig Drum Company“ aus Chicago das erste Schlagzeug auf den Markt brachte, diese Dreifaltigkeit aus Bass Drum, Snare und Hi-Hat, war nicht abzusehen, wie das den Herzschlag der Musik verändern würde. Auch mehr als 100 Jahre später bleibt das Schlagzeug ein Geheimnis, vor allem seine Wirkung, die einen Menschen körperlich und seelisch nahezu entfesseln kann.

Keith Moon lässt schön grüßen: Das Tier aus der Muppet Show am Schlagzeug. Quelle: The Jim Henson Company

Noch geheimnisvoller aber sind die Menschen hinterm Schlagzeug, denn sie leben hinter einer Barrikade, man sieht sie auf der Bühne kaum, man hört sie nur. Sie äußern sich nicht durch die Melodie, sie teilen sich durch Morsezeichen mit.

In den klassischen Orchestern sind die Schlagzeuger die Hochbegabten, sie werden nahezu verehrt, weil man das erstmal schaffen muss, eine halbe Stunde zuzuhören und die Pauke dann mit einer Präzision der Hundertstelsekunde einzusetzen. Was für ein Tagwerk!

Ringo trommelte so, als würde er Briefmarken stempeln

Vielleicht muss man ja generell so lustig sein wie Ringo Starr, oder halt so inbrünstig wie Charlie Watts, um dieses Leben hinterm Drum-Set als erfüllend zu betrachten. Womöglich sind mit diesem knappen Psychogramm von Starr und Watts bereits die wesentliche Unterschiede von den Beatles und den Rolling Stones benannt.

Die Beatles bei einer Probe im Studio im 1969. Ringo thront über dem Rest der Band, musikalisch hatte der Drummer aber nur wenig zu melden. Quelle: Linda McCartney/Apple Corps Ltd/dpa

Ringo Starr saß wie ein braver Mitarbeiter von der Post hinter den Drums, aufrecht, pflichtbewusst, er schlug die Trommeln, als würde er Briefmarken stempeln. Das wirkt ein bisschen bieder, wenn da nicht „Something“ oder „A Day In The Life“ wären, Beatles-Stücke, die fast jeden Schlagwerker der Gegenwart an seine Grenzen bringen. „Da da da daaa da daa“, das Ganze mit Synkopen. Das ist nicht nur gespielt, das ist empfunden.

Vom Rhythmus zum Groove Zum Drum-Set (englische Bezeichnung für Schlagzeug) in seiner Standard-Ausführung gehören kleine Trommel (Snare Drum), große Trommel (Bass Drum), meist mehrere Toms (zylindrische Trommel), eine Hi-Hat (Beckenpaar), verschiedene andere Becken und teilweise Kleinpercussion wie Holzblock oder Schellenkranz. Maßgeblich für die Entstehung des Schlagzeugs ist die Erfindung des ersten Bass-Drum-Pedals im Jahr 1887 durch J. R. Olney. Das erste komplette Schlagzeug kam 1918 durch die Ludwig Drum Company aus Chicago in den Handel. Das Schlagzeug liefert in einer Band den Grundrhythmus, der durch die Stücke trägt und einen Groove vorgibt. Instrumente des Jahres waren: Trompete (2009), Kontrabass (2010), Posaune (2011), Fagott (2012), Gitarre (2013), Bratsche (2014), Horn (2015), Harfe (2016), Oboe (2017), Violoncello (2018), Saxophon (2019), Violine (2020) und Orgel (2021).

Watts wiederum hatte sein Instrument gegen den Strich bedient, als lebe er in einer Parallelwelt, als müsse er die derben Reime und die sexualisierten Riffs der Bandmitglieder übersetzen in so etwas wie die Partitur des Zeitlosen, sie aus der Kneipe in die Weltgeschichte hinüber retten. Charlie Watts hat bei den Stones besonders lässig und besonders hart gespielt, eine Mischung, mit der die Band ihr heiß geliebtes Böse-Buben-Image pflegte, mehr noch als mit den Gitarrensoli von Keith Richards.

Und natürlich hat uns Watts gezeigt, dass das Drum-Set die Vollendung im Jazz findet. Dort streicheln die Männer das Fell der Trommeln, geben einen Rhythmus vor, der sich an keine Theorie gebunden fühlt, weil er dem Zufall zu gehorchen scheint, doch am Ende sehr präzise in den Armen eines Schlussakkordes landet. Der Jazz-Schlagzeuger ist ein Wunder. Er liebt sein Instrument wie eine Frau. Sonst wären solche Leistungen nicht möglich.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was wiederum zur Frage führt, warum so selten Frauen an den Drum-Sets sitzen. Weil das schwere körperliche Arbeit ist? Weil es ein altes Männerding ist, Takt und Rhythmus vorzugeben, auch gesellschaftlich? Es bräuchte eine Quote, wie bei den Aufsichtsräten der Dax-Unternehmen. Das würde die Musik verändern.

Berühmte Rock-Schlagzeugerinnen gibt es kaum

Vielleicht sogar die Frauen. In welche Richtung? Es gibt ja kaum Erfahrungswerte. Wenn eine Frau am Schlagzeug einer Rockband saß, war das nicht zwingend ernst gemeint. Moe Tucker von The Velvet Underground schlug ihre Trommeln brav wie eine Konfirmandin. Wenn sie dann dazu sang, ging das Lied vollständig aus dem Leim.

Megan White von den White Stripes wurde vermarktet als Mysterium, mal galt sie als Ex-Frau von Bandchef Jack White, mal als dessen Schwester. Ihr Rhythmus glich einem Strickmuster, zwei rechts, zwei links. Megan White war eine Kunstfigur.

Die wirklich hohe Kunst jedoch, die klassische Musik, verachtet das Schlagzeug des Rock’n’Roll, denn Mozart, Beethoven und Bach brauchten keinen explizit gestampften Rhythmus, der in die Magengegend schlug. In der Klassik gibt es den Basso continuo, der die Basslinie und den Rhythmus definiert, auf eine ungeahnt subtile Weise.

Was nichts daran ändert, dass wir dem Schlagzeug, gerade auch dem lauten, auf Knien danken. Ja, buchstäblich auf Knien. Denn das Drum-Set hat den Tanz vom höfisch-hölzernen Tamtam befreit. Arme und Beine durften endlich machen, was sie wollten, solange sie im Takt der Trommeln blieben. Das war fast eine Therapie.

Für die Menschen hinterm Schlagzeug gilt: Sie sind Facharbeiter, vielleicht auch Tiere. Aber ihr Rhythmus und ihre mehr als 100 Jahre alte Arbeit haben uns vom Alltagstrott befreit, vom Primat der Marschmusik. Das spüren wir während der Pandemie, in der die Tanzflächen geschlossen sind, besonders schmerzlich.

Von Lars Grote