Neustadt/Dosse

Wir fangen an mit Kolibri, dem legendären weißen Hengst, weil er ein Zaungast ist, ein Denkmal aus Bronze, das die Leute grüßt auf ihrem Weg zum Landstallmeisterhaus. Vor diesem herrlich klassischen Gebäude, dem Kraftzentrum der Neustädter Gestüte, steht die Bühne der Schöllerfestspiele. Sie starten dieses Jahr in ihre zwölfte Runde. Das Komödienfestival der Ostprignitz zielt aufs Lachen. Lachen! Höher kann man in der Kunst nicht springen, gerade in der Pandemie.

Vielleicht kann man es doch. Denn Kolibri, der Hengst des Hauses, der von 1979 bis 2004 lebte, sprang noch etwas höher. Er war ein „Beschäler“ von Rang, Kolibri galt als einer der 20 besten deutschen „Leistungsvererber“, zeugte 1700 Nachkommen, die zusammen bisher eine Summe von 2,4 Millionen Euro einsprangen. So erzählt es Wikipedia, das eine dicke Akte führt über den sagenhaften Hengst. In einer Sprache, die den maximalen Abstand sucht zum ungezwungenen Schöller-Duktus und dem Festival, das sich benannt hat nach der „Pension Schöller“, einem Lustspiel, das in Kyritz angesiedelt ist.

Bei Schöller kostet das Lachen Schweiß

Die Nachbarschaft von Kolibri verpflichtet, das weiß auch Peter Schroth, der die Schöllerfestspiele leitet – ein Mann, dessen gut gelaunter Ton zum Genre passt, das er hier bewirtschaftet. Den Witz muss man wässern, damit er auch im zwölfen Jahr noch Kraft entfaltet. Und natürlich stellt man fest im Jahr 2021, dass dieses Lachen reichlich Schweiß gekostet hat. Corona treibt den Preis der guten Laune in die Höhe. Im letzten Jahr fiel „Schöller“ aus, weil das Geld zwar da war, doch die Maskenpflicht die Planung zum Erliegen brachte. „Man spielt nicht vor Publikum, das Mund und Nase verbergen muss“, sagt Schroth, das sei ein Anstandsgebot. Ein Lachen muss sichtbar bleiben.

Dann starb der Schlossherr im Januar 2021, der dem Festival sehr eng verbunden war. In den vergangenen Jahren war es im Schlosspark von Kampehl zu Hause, ein grünes, weites Gelände, darin das Schloss. Mit dem Erben dieses Schlosses gab es keine Einigung für eine weitere Nutzung, so zog das Festival zurück auf das Gestüt von Neustadt/Dosse, wo es bereits von 2011 bis 2016 gastiert hat.

Vor dem Landstallmeisterhaus haben sie nun die Bühnen aufgebaut, eine große im Zelt, eine kleine davor. Die Kapazität am neuen Standort geht etwas zurück, das hängt auch an der Planung, die in diesem Jahr so schwierig war wie nie. Wie soll man Stühle stellen, wenn immer noch ein Meter Abstand angeordnet ist zwischen den Gästen, doch die Familien oder Paare beisammensitzen dürfen? Unterm Strich haben die Schöller-Festspiele in diesem Jahr 230 Plätze, in Kampehl ging die Kapazität im Schlosspark manchmal hoch bis zu 400 Stühlen.

Rückkehr ins Gestüt von Neustadt/Dosse Die 12. Schöller-Festspiele sind vom 30. Juli bis 8. August auf dem Festgelände am Landstallmeisterhaus der Neustädter Gestüte in der Prignitz zu sehen. Eröffnet wird das Festival am Freitag und Samstag von der Musik-Comedian Anna Mateur. Das Teatro Mobile wird vom Duo Luna-Tic bespielt, ihr Programm ist in Demerthin, Kyritz und Wusterhausen zu sehen. Detaillierte Infos und Möglichkeit zum Ticketkauf unter www.schoeller-festspiele.de

Eröffnen wird das Festival an diesem Freitag eine Frau, die schon beim letzten Mal, vor zwei Jahren, dabei war. Anna Mateur ist eine Künstlerin, die inhaltlich und körperlich über die Wucht kommt, doch ihre Lieder und Geschichten, von denen sie erzählt, sind fein gesponnen. Mit dieser energiegeladenen Diva zu beginnen, ist ein Zeichen von Courage, auch von Ehrgeiz. Denn in der Ostprignitz wollen sie kein „Bauerntheater“, sagt Peter Schroth, es geht um Ambition. „Wir haben die Leute in unseren zwölf Jahren mit dem Niveau vertraut gemacht, das überall bestehen kann, nicht alleine in der Prignitz, auch in den Metropolen.“ Schroth sagt das nicht im Ton eines Erziehers, sondern eines Theatermannes, der diverse Bühnen, auch die großen, geleitet hat.

Nein, es soll nicht nur auf Großstadtwitz hinauslaufen. Auch die „Pension Schöller“, das rustikale Luststücke, steckt jedes Mal verlässlich im Programm. Sie fahren in die anliegenden Gemeinden Demerthin, Kyritz und Wusterhausen, um auf den Marktplätzen zu spielen. Auf mobilen Bühnen. In diesem Jahr gibt es dort ein „Klavierakrobatikliederkabarett“, dargeboten vom Duo Luna-Tic, zwei Frauen, Claire aus Berlin, Olli aus „Ost-Paris“, doch eigentlich spricht sie von Genf. Den Rest muss man erleben. Wie das „Erleben“ ohnehin zum Schlagwort dieses Jahres zählt. In der Hoffnung, dass der Erlebnishunger sich nicht übernimmt. Keine neue Welle nach sich zieht, nur den Sturm des Beifalls.

