Damals waren längst schon Menschen auf dem Mond gewesen, doch auf Erden stiegen sie in alte, dampfbetriebene Züge. Erst im Oktober 1988 hat der letzte „dampfbespannte Regelspurzug“ der DDR mit einer Lok der Baureihe 50.35 seine letzte Fahrt bestritten. Nicht als Jux für die Touristen, sondern als ein Teil des regulären Fahrplans. Diese Dampflok wurde aus bewährten Kriegslokomotiven mit vielen neuen Bauteilen rekonstruiert. Auch politisch war der Zug jedoch im Jahre 1988 abgefahren – ein Jahr noch, dann fiel die Mauer.

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin zeigt nun eine Fotoschau, die einfach „Alltag an Schienen“ heißt, womit Details noch nicht benannt sind: Die Bilder stammen von Burkhard Wollny, einem Mann, der im ersten Leben Banker ist, im zweiten aber eine Leidenschaft für Eisenbahnen auslebt, vor allem für die Dampfloks. Wollny ist ein Mann, dem die sprichwörtliche „Schwäbsche Eisebahne“ irgendwann nicht mehr genügt hat. Mit zehn Jahren hat er eine kleine Nikon vom Opa bekommen, mit dem Onkel ging er auf den Stuttgarter Betriebsbahnhof. Der Geruch von Schmieröl hat ihn seither in die Spur geschickt, im Archiv hat er 900.000 Fotos, sie drehen sich vor allem um die Eisenbahn. 57 seiner schwarz-weißen Arbeiten sind jetzt in Berlin zu sehen.

Kolben und Charakterstudien

Diese Bilder gehören nicht zwingend ins Technikmuseum, sie könnten auch in einem Institut für Soziologie hängen. Wollny nimmt das gesamte System in den Blick, nicht nur das Stellwerk oder den Maschinenraum, sondern auch die Conditio humana, die menschlichen Bedingungen, unter denen Zugfahrpläne einzuhalten sind – und Kohle nachgeschippt wird. Ein Talent wie Wollny findet sich nur selten, das gleichermaßen einen Blick für Kolben und Charakterstudien entwickelt.

Wollnys zugewandter Ton weckt schnell Vertrauen. Wie sonst sollte es diesem Mann gelingen, der nie das Fotohandwerk akademisch lernte, Menschen einerseits in ihrem Gleichmut, andererseits in ihrer Freude scharf in sein Format zu kriegen? Übersetzen wir es unverstellt: Gleichmut kann für Langeweile stehen, wie sie dem Schrankenwärter 1980 auf dem Bahnhof Ruppersdorf in der Oberlausitz anzusehen ist. Freude kann auch stehen für herausgeputzten Tatendrang, wie bei den Damen am Bahnhof Schmalzgrube im Erzgebirge, die um 1976 der Preßnitztalbahn entsteigen – und in ihrer sauberen Garderobe sicherlich gleich eingeräuchert werden, wenn die Bahn mit einem Schnaufen anrollt.

Dampflokomotiven zählen eigentlich zum Inventar von grau gestrichenen Historienfilmen. Doch selbst die westdeutsche Bundesbahn hatte ihren Dampfbetrieb erst 1977 eingestellt. Ein Jahr später kündete der DDR-Verkehrsminister Otto Arndt das Einsatzende für die ostdeutschen Dampfloks bis 1981 an. Die Ölkrise der Jahre 1979/80 verhinderte die Pläne, man fuhr weiter unter Dampf bis 1988.

Einen „behelfsmäßigen Personalausweis“ für West-Berlin hat Burkhard Wollny 1975 beantragt, so kam er ohne Schwierigkeiten an die Visa für die DDR, wo er – vor allem im Süden – die Lokomotiven fotografierte. Der Stasi war das nicht geheuer, sie führte eine dicke Akte über Wollny. Mit dem Fazit, dass der Mann vermutlich harmlos sei, keiner, der strategisch wichtige Bahnstrecken ausspähe, sondern von Leidenschaft getrieben werde. Leidenschaft, das war die Maßeinheit, von der die Stasi nichts verstand.

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin zeigt Fotos von Burkhard Wollny aus den 70er und 80er Jahren, die der Stuttgarter Bankkaufmann in der DDR aufgenommen hat. „Alltag an Schienen", Di-Fr 9 bis 17.30 Uhr, Sa, So und Feiertage 10 bis 18 Uhr. Bis 19. Februar 2023. Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, Berlin-Kreuzberg.

Bahnfahren gehörte in der DDR zum Alltag. Während sich der Westen zur Auto-Nation entwickelte, blieb Ostdeutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg großenteils der Schiene treu. Dort wurden um 1980 im Personenverkehr gut 40 Prozent der Wege mit dem Zug zurückgelegt. Was aus heutiger Sicht nach einem zukunftsweisenden, ökologisch erfreulichen Konzept klingt – Bahnhöfe auch in den entlegenen Winkeln samt gut gefüllter Pendlerzüge –, galt als nicht mehr zeitgemäß vor 40 Jahren.

Wollnys Bilder schwanken zwischen nostalgischer Eisenbahnromantik und belastbarer Charakterstudie der DDR, die verzweifelt versuchte, mit der Moderne technisch Schritt zu halten. Durch Ressourcenknappheit und Misswirtschaft blieb sie im Gestern stecken. Ja, das kann malerisch sein, mitunter zeigt sich sogar Stolz auf diesen Fotos, die getragen werden von guter Laune oder einer Grundentspanntheit, die rund ums Thema Auto nie zu finden wäre. Denn Schnellstraßen sind Kampfzone, anders als das Schienennetz.

Wir sprachen von Stolz? Was sonst hängt diesem Kerl mit Vollbart breit und lässig anno 1980 im Gesicht? Er schaut hinab aus seinem Führerstand, die Lok, das Raubtier, hat er mühelos im Griff, auf dem Kopf die Mütze, die man auch von Kapitänen kennt: Die Kordel und das Wappen zeigen, dass wir hier von einer Führungsebene reden, der man nicht blöde kommen sollte. Burkhard Wollny ist es auch in diesem Fall gelungen, der Macht ein Lächeln zu entlocken.

Doch nicht nur das Gemüt hat dieser Mann aus Schwaben aufgedeckt und nahezu seziert, sondern auch die Klassenkämpfe konnte er begraben. Ein Bankkaufmann aus Stuttgart, einer Schatzkammer der alten Bundesrepublik, verkehrt mit einem Lokführer der DDR auf Augenhöhe. Wollny hat die Freund-Feind-Rhetorik des Kalten Krieges auf den Kopf gestellt.

