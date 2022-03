Potsdam

Für Sidney Busby gab es einen Alltag mit Klavier, ein bürgerliches Leben gar nicht weit vom Griebnitzsee, wo Menschen Ruhe suchen, Joggen gehen und die Enten füttern. Doch Sidney hatte kein Talent für Ruhe, sie suchte Änderungen, ließ sich von der Unruhe betören, denn die Unruhe war stärker, dunkler, rigoroser... Weil diese Tiefe sich mit dem Klavier nicht immer orchestrieren ließ, hatte sie Bass gelernt, Ukulele, Schlagzeug und Gitarre. Reiches Besteck für ein erfülltes, musikalisches Leben, könnte man meinen. Auch Sidney glaubte das. Der Glaube hielt, bis hin zur Klassenfahrt in Dresden, November 2019. Die Fahrt war fast zu Ende, „in den letzten Tagen hängt man immer ganz schön in den Seilen“.

Dresden war fast abgehakt, da kam die Mail von Laurin. Sidney kannte keinen Laurin. Laurin Wagner schickte eine Datei, er hatte ihr Lied „Such Soft Melodies“ bearbeitet, ursprünglich aufgenommen am Klavier. Er hatte Bässe am Computer zugefügt, Vibes, er hatte dieses Lied elektrisiert. Ihm die Unschuld genommen, das Licht ausgeknipst, einen zweiten Boden eingezogen. Laurin erinnert sich daran und sagt, „ich wusste nicht, ob ich es Sidney wirklich schicken soll.“

Laurin hatte über eine Nachbarin von diesem Song gehört, alle wohnen sie auf engem Raum in Potsdam, zehn Minuten Fußweg liegen zwischen ihnen. Dennoch hatten sie sich vorher nie getroffen. Vermutlich wären sie sich auch nicht weiter aufgefallen, hier der ruhige Laurin, dort die umweglose Sidney.

Fast so gut wie stehender Applaus

Sidney öffnete die Mail in Dresden, hörte rein ins eigene Lied, nun mit Laurins Handschrift, spielte es auf Klassenfahrt laut vor. Die Freundinnen haben gerufen: „Ey, gut!“ Was in der Oberstufe, wo die Emotionen sonst streng kontrolliert sind, fast wie stehender Applaus zu werten ist. Ihr eigenes Lied im neuen Kleid: wilder, widerstandsfähiger – und weltläufiger. Manche Menschen brauchen einen Friseurbesuch, um ihr Leben neu zu justieren. Bei Sidney Busby war es eine Mail auf ihrem Handy.

Warum hat Laurin dieses Lied verändert? „Ich sitze viel am Computer, Musik ist mein Leben, ich habe mich eingearbeitet ins Produzieren und ins Engineering.“ Als er auf den Song von Sidney hingewiesen wurde, hat er Potenzial gesehen, Ideen für einen neuen Fokus, für die Schärfung des Profils. „Es ist nicht leicht, jemandem eine Änderung der eigenen Lieder vorzuschlagen“, das könne falsch verstanden werden, sagt Laurin. Doch Sidney war mit diesem neuen Kompass, den Laurin ihr gereicht hat, einverstanden.

Eine Woche später haben sie sich getroffen. Zwei Stunden geredet. Im Oktober letzten Jahres ist das Album „Adaption To Myself“ erschienen, von Sidney gesungen und geschrieben, von Laurin abgemischt. Die Aura der Lieder weist über Potsdam hinaus, Sidney gab ihnen den Atem, Laurin den Herzschlag. Oder war es umgekehrt? Es ist Musik, die auf Bass und Bauchgefühl setzt, die von radikaler Ehrlichkeit lebt, von Themen wie Depression und Essstörung erzählt, ohne nach Therapie zu klingen, sondern nach großem, aufgeklärtem Pop. Songs, die gut aus Kalifornien stammen könnten, wo man schon immer Sommer und die Traurigkeit, die Wärme mit der Schwermut mischte.

Wer es sich für Augenblicke mit der freundlichen Sidney verscherzen will, sagt ihr, „das klingt so gut wie Billie Eilish, so stark produziert, so weiblich souverän getextet, so unverstellt aufs eigene Leben gemünzt!“ Beide sind im selben Alter, Sidney ist 19, Billie Eilish ist 20. Jeweils sitzt ein vertrauter Mann im Hintergrund, der tüftelt: Laurin, ein Freund, oder eben Billies Bruder.

Pop-Camp 2022 Fünf Brandenburger Verbände und Institutionen nominieren in diesem Jahr erstmals gemeinsam vier Bands und eine Solo-Künstlerin für die Spitzenförderung des Deutschen Musikrates – das Pop-Camp. Für das „High-Level-Bandcoaching“ kann sich nicht einfach beworben werden, die Auswahl der Nachwuchstalente, Bands und Einzelkünstlerinnen und -künstler erfolgt ausschließlich per Empfehlung. Die Nominierungen wurden ausgesprochen von der Filmuniversität Babelsberg, dem Landesverband für Soziokultur, Popularmusik und Festivals ImPuls Brandenburg, dem Zentrum für Popularmusik, dem Landesfachverband für Popularmusik Brandenburg und dem Landesmusikrat Brandenburg. Jährlich werden bundesweit fünf Bands, Künstlerinnen und Künstler aufgenommen und bekommen ein Jahr Intensiv-Coachings bei hochkarätigen Dozenten, um auf dem Weg in die Professionalität begleitet zu werden. Bundesweit wurden 108 Acts in der Vorauswahl nominiert. Die Entscheidung über die finale Auswahl fällt am 12. März. Brandenburg schickt neben Sidney Busby und Laurin Wagner auch Rhonda Star, Yeon, Julia Matthews und das Mystery Art Orchestra ins Rennen um das Pop-Camp 2022.

„Nein, finde ich nicht!“, sagt Sidney, sie kann das nicht mehr hören. „Warum suchen alle diesen Vergleich?“ Sie möchte nicht mit einer Stimme verglichen werden, die jetzt Erfolg hat. „Ich mache Musik, seit ich sechs Jahre alt bin, meine Stimme ist gewachsen, sie hat sich verändert, das lässt sich nicht vergleichen mit der Frau, die plötzlich weltweit gefeiert wird.“ Auch die Parallele zwischen Billies Bruder und Laurin passt ihr nicht, „Laurin ist ein Freund, er arbeitet anders mit mir, als es ein Bruder täte, das hört man meinen Liedern an.“ Laurin nickt.

„Sidney ist für mich in erster Linie eine Live-Künstlerin“, sagt er, „ihre Kraft auf der Bühne ist enorm!“ Das bedeutet aber auch, dass er mit hinaus muss auf die Bühne, samt Laptop, auf dem er programmiert. Nein, die Bühne ist im Grunde nicht sein Lebensraum, er fühlt sich wohler unterm eigenen Dach, wo er mischt und frickelt, wo er Sidneys Stimme aufnimmt, nicht mit einem 1000-Euro-Mikro, sondern mit einem Tool auf dem Computer. Trotzdem klingt der Sound so klar und sauber wie die Produktionen aus der ersten Liga. „Ach, das lässt sich noch stark verbessern“, Laurin lacht.

Lied der überwundenen Essstörung

Ja, live spielt Sidney Busby ihre Stärken aus. Als sie im November 2021 das aktuelle Album in Frankfurt (Oder) vorstellte, am Ende „Ana“ sang, „Augen zu, dann klingt es intensiver“, dieses Lied über die eigene, überwundene Essstörung, kam im Anschluss eine junge Frau zu ihr. Sie sagte, sie stecke mitten im Problem, von dem Sidney in dem Lied erzähle. Sie gingen an die Bar, haben sich eine Stunde unterhalten.

Weil das Potenzial von Sidney auffällt und von größeren Erfolgen träumen lässt, wurde sie von Brandenburger Musikverbänden als eine von fünf Künstlerinnen und Künstlern für das bundesweite, ein Jahr währende Pop-Camp 2022 vorgeschlagen, wo Top-Talente den letzten Schliff bekommen, um auch finanziell von ihren Liedern leben zu können. 107 andere Acts sind mit im Rennen, die Jury benennt Mitte März die endgültige Auswahl.

Sidney Busbys Vater ist Brite, das Englische ist Sidney nahe, auch in den Texten. Im Sommer geht sie nach London, um Songwriting zu studieren. Falls sie es ins bundesweite Pop-Camp schafft, zahle man ihr die Anreise aus London, das wurde ihr versprochen. Es kommt etwas ins Rollen. Sidney Busby ist nicht nur ein Talent, sondern dank der zielgenauen Eingriffe von Laurin längst eine Verheißung.

Von Lars Grote