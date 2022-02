Das Telefon steht den ganzen Tag nicht still. Journalisten aus ganz Deutschland wollen vom Ukraine-Spezialisten Alexander Wöll in Potsdam wissen, wie er die dramatische Entwicklung deutet.

Herr Professor Wöll, Sie bearbeiten am Slawistik-Institut der Universität Potsdam die Forschungsschwerpunkte ukrainische, russische und belarussische Gegenwartsliteratur. Geht auch durch Ihren Fachbereich eine politische Front, die spaltet?

Alexander Wöll: Weder am Institut noch am Lehrstuhl. Ich habe Mitarbeiter aus Kiew und aus Moskau. Und wir sind alle absolut auf der Seite der Demokratie und der Zivilgesellschaft. Es gibt auch keine Studenten, die diesen Konflikt in die Uni reintragen. Ich biete in meinen Veranstaltungen eine vergleichende Mischung aus ukrainischer, russischer und belarussischer Literatur, wobei mir wichtig ist, dass ich keine Nationalliteraturforschung mache. Bei uns gab es zwischen russischen und ukrainischen Studierenden noch nie einen Konflikt oder Streit.

Hat Sie der Kriegsausbruch überrascht?

Wöll: Vor drei Monaten habe ich das nicht kommen sehen. Aber seit einer Woche ist mir völlig klar, dass Putin die gesamte Ukraine von allen Seiten militärisch erobern wird und dass es ihm um Kiew geht. Er will den ukrainischen Präsidenten entfernen. Er wird ihn inhaftieren oder umbringen, wenn er nicht flieht. Putin hat schon Belarus eingenommen und kann dort Atomraketen stationieren. Und er hat gerade Kasachstan durch einen kleinen Putsch erobert, das haben viele gar nicht zur Kenntnis genommen. Mit der Ukraine wird er sich nicht begnügen. Das ist leider wie 1938.

Bislang waren viele davon ausgegangen, dass sich Putin mit den selbst ernannten Volksrepubliken begnügt.

Wöll: Putin hat in aller Deutlichkeit in mehrstündigen Fernsehansprachen gesagt, die Ukraine habe kein Existenzrecht als eigenständiger Staat. Er meinte sogar, die Ukraine gebe es gar nicht, weder kulturell noch historisch. 2014 ist in Putins Augen ein Staatsumsturz erfolgt und der Mob hätte Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Macht gebracht. Dieses Unrecht würde er jetzt beseitigen. Er hat im Dezember einen Aufsatz verfasst über die ukrainische Geschichte, in dem alles falsch ist, von der ersten bis zur letzten Zeile.

Zur Person Der Slawist Alexander Wöll (53) hat seit 2018 an der Universität Potsdam den Lehrstuhl Kultur und Literatur Mittel- und Osteuropa inne. V on 2014 bis 2018 war er Präsident der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Weil er wieder wissenschaftlich arbeiten wollte, legte er das Präsidentenamt nieder. Wöll stammt aus Kempten im Allgäu. Seine Dissertation schrieb er 1997 zu dem Thema „Doppelgänger. Steinmonument, Spiegelschrift und Usurpation in der russischen Literatur“.

Verbindet Ukrainer und Russen mehr als sie voneinander trennt?

Wöll: 1991 hätte ich gesagt, das sind Brudervölker, der kleine und der große Bruder. Bis 2014 war die Westukraine, die kulturell von den Habsburgern und von den Polen geprägt wurde, völlig begeistert von der EU. In der Ostukraine dachte man, Russland wird uns irgendwie beistehen, dass wir über die Runden kommen. Aber seit 2014 kenne ich niemanden, der zu Russland möchte, denn alle wissen, dass es um Diktatur und Versklavung geht. Alle wissen, jetzt ist Schluss mit Party, Reisen und westlichen Freiheiten. Das ist wie in Belarus.

Können Russen die ukrainische Sprache verstehen und andersherum?

Wöll: Das ist ein bisschen wie Niederländisch und Deutsch, also nur ansatzweise. Viele Ukrainer sprechen Surschyk, das ist eine Mischsprache. In Deutschland haben wir so ein romantisches Modell, dass eine Nation eine Sprach- und eine Kulturnation ist. Die Ukraine ist mehrsprachig. Der jetzige ukrainische Präsident Selenskyj kommt aus einer jüdischen Familie und seine Muttersprache ist russisch. Auch der berühmte ukrainische Schriftsteller Andrij Kurkow schreibt seine Bücher auf Russisch. Wer in der Sowjetunion Karriere machen wollte, musste russisch lernen. Auf dem Land wurde aber ukrainisch gesprochen. Heute geben sich auch alte Menschen viel Mühe, ukrainisch zu lernen. Nation und Sprache muss man aber geistig trennen.

Seit wann gibt es eine ukrainische Schriftsprache?

Wöll: Die ist parallel zur russischen Schriftsprache entstanden und beruht nicht auf dem gleichen Alphabet, sondern hat auch einige andere Buchstaben. Alexander Puschkin hat die russische Literatursprache um 1800 entwickelt und Taras Schewtschenko die ukrainische. Das sind die beiden großen Nationaldichter. Wobei man an Schewtschenkos Leben die koloniale Problematik studieren kann. Er war Leibeigener eines baltischen Adligen, musste gut russisch sprechen und wurde von Schriftstellerkollegen in St. Petersburg freigekauft, dann aber ins Gefängnis gesteckt.

Sind die Ukrainer eine verspätete Nation wie auch die Finnen und die baltischen Nationalstaaten?

Wöll: Das sagt man ja auch über die Deutschen. Man spricht vom deutschen Sonderweg, der die Katastrophe des Nationalsozialismus mit verursacht habe. Es gab sieben Versuche, eine ukrainische Nation zu gründen. Der längste war von 1919 bis 1922. Erst 1991 ist es zur Gründung der Ukraine gekommen, wie wir sie heute kennen. Im Budapester Memorandum wurde völkerrechtlich festgelegt: Die Ukraine gibt ihre Atomwaffen ab und dafür garantiert ihr die Weltstaatengemeinschaft die Souveränität. Wenn es noch Recht gibt und nicht ein darwinistisches Faustrecht des Stärkeren gelten soll, muss jetzt etwas passieren.

Gibt es fundamentale Unterschiede zwischen der russisch-orthodoxen und der ukrainisch-orthodoxen Kirche?

Wöll: Putin hat die russisch-orthodoxe Kirche zum wichtigsten ideologischen Fundament des heutigen Russlands gemacht. Sie trat an die Stelle des Marxismus/Leninismus und des Stalinismus. Ansonsten gibt es nur noch seinen Männlichkeitswahn. Das ist in der Ukraine nicht der Fall. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche spielt keine staatstragende Rolle. In der Ukraine gibt es auch viele andere Kirchen und das Land ist radikal pluralistisch.

In welchem Bereich der ukrainischen Kultur und Kunst geschieht gegenwärtig besonders viel Spannendes?

Wöll: Der berühmteste Autor heißt Serhij Schadan und kommt aus der Ostukraine. Der hat eine Rockband, schreibt Antikriegslyrik und hat tolle Romane verfasst, die die Vermischung zwischen dem Sowjetischen, Russischen und Ukrainischen thematisieren. „Die Erfindung des Jazz im Donbass“ ist unbedingt lesenswert. Es gibt auch eine sehr lebendige weibliche Literatur und eine breite Lyrikszene. Außerdem kennt im Westen fast jeder Andrij Kurkow. Eines der großartigsten und lustigsten Bücher überhaupt ist „Pinguine frieren nicht“. Die ukrainische Gegenwartsliteratur ist um das Zehnfache spannender und dynamischer als die russische.

Worin besteht die ukrainische Identität, was sind die Eigenheiten?

Wöll: Darin, dass die Ukrainer seit Jahrhunderten ihre Eigenständigkeiten zu leben versuchen. Sie haben es gelernt, mit der schwierigen Pluralität ihres Landes zurechtzukommen. Es gab die Vorherrschaft von Osmanen, Habsburgern, Russen und Polen. Es gibt die jüdische Kultur, Einflüsse der Turkvölker und von Armenien. Die Ukrainer fragen sich seit Jahren, wer sind wir eigentlich? Das ist gerade für Deutsche sehr sympathisch, weil wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg versuchen, nicht so nationalistisch zu sein. Die Russen dagegen sagen: Wir sind wir. Sie verstehen sich imperial, definieren sich über pure Machtdemonstrationen und setzen seit Iwan dem Schrecklichen auf Eroberungszüge.

Von Karim Saab