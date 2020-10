So findet man am BER seinen Flieger

Schönefeld

Wo gehts lang? Das ist die erste Frage, wenn jemand an einen Ort kommt, wo er noch nie war. Und meist sucht der Reisende dann nach Schildern, um seinen Weg zu finden. Am neuen Flughafen BER sind diese Schilder in einem warmen Rot gehalten. Die schnörkellose Schrift darauf ist weiß. Durch den klaren Kontrast ist sie schon von Weitem gut lesbar.

Entworfen hat das Leitsystem des neuen Flughafens die Berliner Design-Firma Moniteurs. Das 16 köpfige Team um die beiden Geschäftsführerinnen Sibylle Schlaich und Heike Nehl hat seit 2006 an einem optischen Konzept getüftelt, das durch den Dschungel von Terminals, Stockwerken und Gates führen soll.

Anzeige

Hier gehts zum Flieger. Quelle: Moniteurs

Dabei ging es den beiden Designerinnen vor allem darum, aus der Perspektive der Fluggäste zu denken und in klaren Abstufungen Informationen zu vermitteln. „Ein erstes Unterscheidungsprinzip ist, dass alle Informationen, die mit dem Flug zu tun haben, rot unterlegt sind, alle Serviceinformationen dagegen grau“, sagt Sibylle Schlaich. Das heißt: Wer das Gate für seinen Flug sucht, soll sich intuitiv am Rot orientieren, wer zur Toilette muss oder eine Mietwagen braucht, am Grau.

Sibylle Schlaich. Quelle: Stefan Schilling

Hierarchien sind entscheidend, wenn es um Orientierung geht. Das ist das Grundprinzip eines Leitsystems. Deshalb müssen Reisenden, die den Flughafen betreten, klare Entscheidungshilfen geboten werden, die im weiteren Verlauf immer detaillierter werden. Wer am BER mit dem Zug ankommt will zunächst wissen, wo es zu den Fliegern geht. Dafür muss er sich noch auf das Leitsystem der Deutschen Bahn verlassen. „Denn das war schon vorgegeben“, sagt Heike Nehls. Doch sobald der Fluggast den Bahnhof verlassen hat, beginnt die Hinweiswelt von Moniteurs.

Im Aufzug oder auf der Rolltreppe verweisen die roten Schilder auf „Abflug“ oder „Ankunft“. Erst hinter den Check-Ins und den Sicherheitskontrollen fächern sich die Informationen weiter auf: Die Schilder zeigen an, wo es durch die Halle mit den vielen Geschäften zu den einzelnen Gates geht. Und erst ganz am Ende dann der Hinweis mit den Nummerierungen der jeweiligen Ausgänge, wo der Flieger wartet.

Heike Nehl. Quelle: Stefan Schilling

Im Wesentlichen fertig war dieses Leitsystem schon 2013, als der BER eigentlich eröffnet werden sollte. Würde man das heute noch immer so machen? „Die Check-Ins werden immer unwichtiger, weil die Leute meist online einchecken“, sagt Heike Nehls. Das werde sich sicher bald ändern. Aber ein Flughafen verändere sich nun mal ständig. Auch ein Navigationssystem per App fürs Handy wäre heutzutage eigentlich Standard. Aber dafür habe das Geld gefehlt. Da muss der BER wohl bald nachgerüstet werden.

Von Mathias Richter