So nutzen Jugendliche in Corona-Zeiten das Internet

Mathemuffel, die endlich mal kapieren wollen, was es mit der Basis und dem Exponenten auf sich hat, sollten sich die Youtube-Videos vom „Simple Club“ anschauen. Stimme und Wortwahl klingen kein bisschen nach Lehrer, eher nach dem Synchronsprecher eines amerikanischen Actionfilms: „Whaaaat?! Ihr habt ernsthaft aufs Video geklickt. Den Logarithmus, die alte Kackbratze, kann doch keine Sau leiden.“ Ein paar Gags halten einen bei Laune, nach fünf Minuten klingt selbst Wurzelrechnung nicht mehr so kauderwelsch wie vorher.

„Ich weiß nicht, wie viele meiner Klausuren schon durch Youtube gerettet wurden“, sagt Katharina Swinka. Die Zwölftklässlerin einer Potsdamer Gesamtschule will den Klischees über sich im Internet dumm und dusselig daddelnde Teenager etwas entgegenhalten. Sie betont, dass sie sich online mit Menschen aus der ganzen Welt verbindet und erwähnt Lernplattformen, die in der coronabedingten Bildungsödnis Wissen vermitteln. Dass einige das Internet und die Sozialen Medien trotzdem nicht so nutzen, dass es ihnen guttut, hänge auch damit zusammen, dass Medienkompetenz im Unterricht kaum ein Thema sei.

Rund vier Stunden vor PC und Smartphone

Es wird nicht nur gezockt. Jugendliche nutzen auch andere Angebote im Internet. Quelle: epd

Wenn Eltern sich zurzeit fragen, was ihre Kinder außerhalb vom Homeschooling mit PC und Smartphone so anstellen, werden sie einige repräsentative Studien auf den ersten Blick beunruhigen. Weit über vier Stunden verbringen die zwölf- bis 19-Jährigen während der Coronakrise im Internet. Die vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest Ende 2020 herausgegebene JIM-Studie verrät auch, womit sie sich beschäftigen: Unterhaltung (33 Prozent), Spiele (28 Prozent), Kommunikation (27 Prozent), Informationssuche (elf Prozent).

Wo aber ist die Grenze zwischen gelegentlicher Zockerei und akuter Sucht? Fast 700.000 Jugendliche sind Risiko-Gamer mit einem riskanten oder pathologischen Spielverhalten – das ist das Zwischenergebnis einer Mediensucht-Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Verglichen mit dem September 2019 stieg demnach im Mai 2020 die Spieldauer werktags von 79 auf 139 Minuten an, am Wochenende liegt sie bei 193 Minuten täglich. Genau so lang ist die Zeit, in der Jugendliche sich auf Social Media tummeln, vorher waren es nur 116 Minuten pro Tag.

Katharina Swinka, Schülerin der 12. Klasse einer Potsdamer Gesamtschule Quelle: privat

„Jeder in meinem Alter kennt TikTok und weiß, dass das eine Riesenfalle ist, weil solche Apps dazu verleiten, die ganze Zeit dran zu bleiben“, sagt Swinka. Zugleich ist es nur zu verständlich, dass die 19-Jährige, die aus Baden-Württemberg stammt, Soziale Netzwerke nutzt, um mit alten Freunden in Kontakt zu bleiben. Als Sprecherin des brandenburgischen Landesschülerrates hat sie im Lockdown Google Docs für sich entdeckt, um online mit anderen Mitgliedern zusammen Stellungnahmen und andere Texte vorzubereiten.

Ein zweiter Blick auf das Nutzungsverhalten zeigt zum Beispiel auch, dass Jugendliche zurzeit auch länger in Büchern lesen als vorher. Und wenn sie doch nur spielen, dann wird laut JIM-Studie nicht bloß geballert. Das beliebteste digitale Spiel ist „ Minecraft“, bei dem Mitspieler eigene 3D-Welten bauen. Swinka betont, dass Jugendliche online mit Gleichaltrigen aus aller Welt spielen und dabei ihre Englischkenntnisse verbessern. Total angesagt ein witzig designtes Strategiespiel namens „Among Us“.

Vermehrter Internet-Konsum nicht nur bei Jugendlichen

Um Computerspiele-Sucht vorzubeugen, empfiehlt der Branchenverband Bitkom Eltern, das Gleichgewicht von Online- und Offline-Aktivitäten im Blick zu halten und dies notfalls zu kontrollieren. „Je nach Betriebssystem oder durch Zusatz-Software lässt sich auch eine Zeitbegrenzung einstellen“, sagt Pressesprecher Christoph Krösmann.

Erwachsene sollten aber auch den eigenen Medienumgang genau beobachten, meint der Medienpädagoge Uwe Sander von der Universität Bielefeld. Schließlich beschränkt sich die verstärkte Selbstberieselung vor der Glotze oder am Smartphone nicht auf junge Menschen.

Am liebsten mit dem Smartphone Ein Fall aus Italien hat die Diskussion über den Umgang von Kindern und Jugendlichen mit dem Internet neu entfacht. Eine Zehnjährige war mutmaßlich infolge einer digitalen Mutprobe – einer sogenannten „Blackout-Challenge“ - auf der Video-App TikTok ums Leben gekommen. Sie hatte sich laut Medienberichten mit einem Gürtel bewusstlos gewürgt und war später im Krankenhaus gestorben. Jugendliche nutzen das Internet laut mehrerer Studien hauptsächlich mit dem Smartphone. Smartphones, ein WLAN-Anschluss und Computer/Laptops sind nach Angaben der aktuellen JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) in fast allen Haushalten vorhanden. Im vergangenen Jahr gab es bei den Jugendlichen einen deutlichen Schub der Ausstattung mit eigenen Mediengeräten. Der persönliche Besitz eines Computers oder Laptops stieg von 65 auf 72 Prozent, der eines eigenen Tablets von 25 auf 38 Prozent. Eine von der Krankenkasse DAK-Gesundheit beauftragte Untersuchung mit dem Schwerpunkt auf Computerspiele und Social Media hat ergeben, dass verglichen mit dem Herbst 2019 die Spielzeiten unter dem Corona-Lockdown 2020 werktags um 75 Prozent zugenommen haben. Unterstützung bei Suchtfragen gibt es unter www.computersuchthilfe.info, Tipps zum Thema Internetsicherheit liefert www.klicksafe.de, ein kindgerechtes Internetportal mit Suchmaschine bietet www.fragfinn.de.

Diese aber seien besonders gefährdet, vom Social-Media-Gruppendruck emotional verletzt zu werden. „Da geht es um das Zugehörigkeitsgefühl – wenn ein Jugendlicher zum Beispiel aus einer Whatsapp-Gruppe gelöscht wird, dann macht das etwas mit ihm“, sagt Sander. Cybermobbing vorbeugen und Medien sinnvoll nutzen – diese Aufgaben müssten eigentlich auch die Schulen leisten.

Nicht nur in Zeiten abgestürzter Homeschooling-Plattformen wird aber das digitale Versagen des Bildungssystems sichtbar. „Die Informationsrecherche im Internet ist an den Schulen nicht sonderlich ausgeprägt und es gibt keine einheitliche technische Ausstattung“, sagt der Hochschulprofessor. „Was digitale Medien angeht, ist Deutschland ein Entwicklungsland.“

Von Maurice Wojach