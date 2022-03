Potsdam

Hat „Amadeus“ in der Inszenierung des Hans-Otto-Theaters überzeugt? Ein Schnell-Check in fünf Antworten. Die ausführliche Kritik lesen Sie am Samstag auf www.MAZ-online.de und am Montag in der gedruckten MAZ.

Worum ging es?

Natürlich kann man gegen Wunderkinder nur verlieren. Mozart ist der Titelheld aus „Amadeus“, jenem Drama, das Peter Shaffer für die Bühne schrieb, Uraufführung hat es im Jahr 1979 gefeiert. Antonio Salieri wird zu seinem Gegenspieler aufgebaut, als die Verkörperung des Mittelmaßes, und die Frage wird im Stück gestellt: Hat Salieri diesen Mozart umgebracht, weil der ihm seine Grenzen gnadenlos vor Augen hielt?

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Naturgemäß sind Mozart und Salieri die zwei Zentren dieses Stückes, sie werden jedoch nie wie Bullen aufeinander losgelassen, es herrscht vielmehr eine perfide Höflichkeit zwischen den Kontrahenten. In der Lesart von Shaffer, die in Potsdam übernommen wird und gar in Teilen ausgebaut, ist Salieri ein freundlicher, fast demütiger Mann, äußerlich getragen von Bewunderung, innerlich jedoch zerfressen von dem Neid auf diesen Kindskopf, der ihm die Show stiehlt. Andreas Spaniol gibt dem Salieri etwas Sanftes, Resigniertes, Pauls Sies treibt seinen Amadeus nicht so radikal in die Groteske, wie es Tom Hulce 1984 in der Verfilmung von Miloš Forman tat.

Vorstellungen im Schlosstheaters des Neuen Palais Das Stück „Amadeus“ des Briten Peter Shaffer erlebte 1979 in London seine Uraufführung. Die spätere Verfilmung von Miloš Forman aus dem Jahr 1984 wurde im Folgejahr mit acht Oscars ausgezeichnet. Das Hans-Otto-Theater spielt das Stück im barocken Ambiente des Potsdamer Schlosstheaters im Neuen Palais. Weitere Vorstellungen am 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 24. und 25. März im Schlosstheater. Hauptallee, 14469 Potsdam. Tickets an der Theaterkasse unter 0331/98118.

Wie hat die Regisseurin den Stoff inszeniert?

Bettina Jahnke, Intendantin des Hans-Otto-Theaters, hat Regie geführt bei diesem Stück – was nicht selbstverständlich wirkt, weil dies ein Männerstück ist, in dem die Frauen kaum je ihre Stimme heben. Es gibt nur eine Frau an diesem Abend, das ist Constanze, Gattin von Amadeus, gespielt von Laura Maria Hänsel. Ihre Rolle liegt in dem Begehren, das die Männer in sie projizieren, sie gilt als die Trophäe, die sich Mozart sichert, doch dieser Mozart wird von ihr bald zur Räson gerufen. Er solle Geld verdienen, nicht fremde Schürzen jagen. Das ist nicht zwingend Feminismus, aber es ist ein Kurzschluss, von einer Regisseurin immer eine klare, weibliche Handschrift zu erwarten.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Ein Höhepunkt stellt schon allein dieses Theater dar, das Schlosstheater im Neuen Palais von Potsdam. Es verkörpert die Epoche des Barock, was nicht präzise auf die Zeit von Mozart passt, weil er in Reinkultur für Wiener Klassik steht. Die Bühne ist nicht groß, was gut zu dieser Anmutung eines Duells passt, das hier auf knappem Raum nicht ausgefochten wird, vielleicht eher: auskomponiert.

Fazit

Dieser Abend ist beweglich, die Schranzen des Hofes laufen in grauem, silbernem, goldenem Glitzer durch das Stück. Amadeus aber, der junge Gott, trägt Rot, als solle das die Libido des Mannes unterstreichen. Die Bühne wird von schiefen Rahmen gefasst, nichts ist hier symmetrisch, es herrscht der blanke Gegensatz von Biedersinn und Glanz. Psychologie zählt nicht zum Leitmotiv des Stückes, es weht der Geist von Hollywood, der scharf auf die Effekte ist und eine klare Grenze zwischen Gut und Böse zieht. Das alles aber ist in dieser Potsdamer Premiere zu bester Unterhaltung sortiert, denn niemand sollte einen historisch verbürgten Geschichtsabend erwarten. Es ist halt wie in Mozarts Werk, die besten Melodien werden manchmal aus dem Übermut geboren.

Von Lars Grote