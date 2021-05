Spuren, die Brandenburger KZs hinterließen

Potsdam

Als der Häftling Mikas Šlaža, ein 48 Jahre alter Lehrer aus Litauen, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges auf den „Todesmarsch“ gezwungen wurde, merkte er, wie die Stimmung kippte im Belower Wald, nahe Wittstock: Die Wärter fragten ihn nach seiner Häftlingskleidung, einer schlichten Hose, einer schlichten Jacke mit den dunklen Streifen – sofort ist man in dieser Kluft erkennbar als Gefangener, ein Fluchtversuch fällt deshalb um so schwerer. Die Nazis suchten diese Kleidung, weil sie in der Welt, die nach dem absehbaren Kriegsende neu zu errichten war, für Unschuld steht. „Gibst du mir deinen Anzug? Du kriegst dafür zwei Brote“, sagten die Wärter. Šlaža behielt die Klamotten.

Holzkästchen aus einem Massengrab des KZ-Außenlagers Lieberose. Quelle: SBG

Er lagerte mit 16000 anderen Gefangenen im Belower Wald, sie kamen aus dem KZ Sachsenhausen, das in einem Ortsteil von Oranienburg lag, die Nazis schickten sie im April 1945 auf einen ruinösen Fußmarsch. Die Angst vor der sowjetischen Armee, die täglich näher rückte, trieb die Nazis an. Im Belower Wald hielt sich der Tross ohne Versorgung auf. Tagelang.

Der Häftlingsanzug von Mikas Šlaža ist eine der Erinnerungen, die in der Ausstellung „Bruchstücke ‘45“ im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte (HBPG) zu sehen sind. Die 45 bezieht sich auf die Zahl der Exponate, die an Verbrechen in Brandenburger KZs erinnern, und sie bezieht sich auf das letzte Kriegsjahr 1945, aus dem sich diese Stücke speisen.

In fünf Abteilungen lässt sich die Brandenburger Schau aufteilen, sie ist geografisch geordnet nach den Regionen Sachsenhausen/Oranienburg, wo die Gefangenen im Konzentrationslager Sachsenhausen am 22. April 1945 befreit wurden. Auch Ravensbrück/Fürstenberg wird dokumentiert, das Frauen-KZ Ravensbrück wurde am 30. April 1945 von der sowjetischen Armee befreit. Weitere Abteilungen nehmen sich der Verbrechen und Fundstücke in der Potsdamer Leistikowstraße an, wo nach Kriegsende ein Villenviertel in einen sowjetischen Geheimdienststandort umgewandelt wurde. Ein Pfarrhaus diente fortan als Gefängnis. Das Zuchthaus Görden in Brandenburg/Havel hat ebenfalls eine eigene Stationen in der Ausstellung, die sowjetische Armee befreite in Görden 3000 Gefangene. Und schließlich kommt „Bruchstücke ‘45“ auf den Belower Wald zu sprechen, an den der Häftlingsanzug von Mikas Šlaža erinnert. An all diesen fünf Brandenburger Orten befinden sich eigene Gedenkstätten.

Häftlingsjacke von Mikas Šlaža auf dem Todesmarsch durch den Belower Wald. Quelle: SBG

Ursprünglich sollte die Ausstellung schon 2020 zu sehen sein, präzise 75 Jahre nach Kriegsende. Die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. In der Gedenkstätte Sachsenhausen wurde die Ausstellung auf und wieder abgebaut, ohne dass ein Gast sie hätte besuchen können. Auch im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte ist bislang kein Einlass erlaubt. Ursprünglich sollte die Schau an diesem Freitag fürs Publikum eröffnet werden, doch die Inzidenz liegt derzeit noch zu hoch, sie bewegt sich bei einem Wert knapp unter 120. Erst wenn sie unter 100 fällt, kann die Politik die Öffnung unter Schutz-Auflage gestatten.

Online-Besuch in 360-Grad-Version Ausstellung „Bruchstücke ‘45 – Von NS-Gewalt, Befreiungen und Umbrüchen in Brandenburg“ im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. 7. Mai bis 19. September 2021. Wegen der Pandemie sind derzeit keine Besucher vor Ort zugelassen. Aktuelle Informationen unter www.hbpg.de Digital lässt sich die Ausstellung in einer 360-Grad-Version unter www.bruchstuecke45.de ansehen.

Doch es gibt auch in der Pandemie die Möglichkeit, sich digital die 45 Stationen mit den 45 Fundstücken anzuschauen. Eine 360-Grad-Version der Schau auf Deutsch und Englisch ist im Netz zu sehen, aufgenommen noch in Sachsenhausen.

Dass die Erinnerungen nun im großen Potsdamer Haus zu sehen sind, sieht Kurt Winkler, Direktor des HBPG, als Selbstverpflichtung: „Brandenburg ist eine vielfältige und vielschichtige Geschichtslandschaft, zu der neben den mittelalterlichen Stadtkernen, den Gutshöfen, Schlössern und Parks des 18. Jahrhunderts, den Anlagen der Industriegeschichte auch die Schauplätze der nationalsozialistischen Verbrechen gehören.“

Zu den ausgestellten Stücken zählen eine Landkarte, am Wegesrand gefunden, die einem Häftling grobe Orientierung gab, wohin der Todesmarsch in führte. Ein Bombensplitter ist zu sehen, ein Koffer, eine Bürotür, die zum Zelleneingang umgebaut wurde. Auch ein Holzkästchen mit Davidstern wird ausgestellt, ein Herz mit Pfeil lässt sich darauf erkennen. Es stammt aus einem Massengrab, in dem die Opfer des Massakers vom 1. und 2. Februar 1945 im KZ von Lieberose verscharrt wurden.

So persönlich ist die Schoah selten gezeigt worden, sie wird in dieser Ausstellung nicht mehr nur mit dem „System“ verbunden, sondern auch mit sehr konkreten Menschen. Sie hütet sich vor Kitsch, doch jeder Rucksack, jedes Paar Schuhe geht den Besuchern nahe. Hier wird gewissenhaft dokumentiert, präzise unterlegt mit Emotionen.

Von Lars Grote