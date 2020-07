Potsdam

Er hatte wirklich seriös begonnen: Stefan Jürgens stand am Kontrabass, für den man Gardemaß benötigt, was kein Problem ist für den Schauspieler, Musiker und Comedian Jürgens, heute 57 Jahre alt. Doch damals war er 16, und weil es keinen Menschen gibt, der wirklich üben will in diesem Alter, ist die Sache eingeschlafen mit dem großen, tiefen Bass, der in die Hochkultur gewiesen hätte.

„Drei Stunden täglich muss man arbeiten mit diesem Instrument, dazu war ich nicht bereit“, sagt Jürgens. Darum hat es mit dem ersten Album gedauert, bis er 40 wurde – „Langstreckenlauf“ erschien 2003, der Titel passt zu seinem Spätstart. Längst saß er am Klavier, vom Kontrabass war keine Rede mehr.

„ Kentucky schreit ficken!“ war sein Markenzeichen

Das Seriöse hat er zwischenzeitlich ausgeschwitzt, für ein paar laute, überdrehte, erfolgreiche Jahre im Privatfernsehen, „ RTL Samstag Nacht“, von 1993 bis 1998. Diese Show mit Esther Schweins, Olli Dittrich und Wigald Boning war schrill, bodenlos, doch immer lustig, und manchmal irre, wenn Stefan Jürgens in die Kamera krakeelt hat, als könne ihn sonst keiner hören: „ Kentucky schreit ficken!“. Er hatte eine Kochmütze auf und stand in einem nachgebauten „ Kentucky Fried Chicken“-Restaurant.

„Natürlich haben wir damals geklaut“, sagt Stefan Jürgens, und er lacht, weil diese kleine Straftat längst verjährt ist. Sie übernahmen die Ideen für „ RTL Samstag Nacht“ aus dem amerikanischen Fernsehen, wo die Witze hemdsärmeliger waren.

Am 1. August gibt Jürgens um 19 Uhr mit seiner Band in Werder/ Havel ein Konzert. Am 2. August um 18 Uhr macht er auf seinem Hof Musik im Stream unter dem Namen „KLANG.stall, Lieder aus Freilandhaltung", beides buchbar unter www.reservix.de

Doch die USA sind nicht die Referenz geblieben. Mittlerweile orientiert er sich an Wien, wo der Witz nicht laut, sondern leise und böse klingt. Seit 13 Jahren spielt er in der ZDF-Reihe „Soko Wien“, „das hätte ich mir früher nie vorstellen können, so lange ein künstlerisches Projekt zu begleiten.“

Denn Jürgens ist einer, dem es irgendwann auch reicht, und wenn es soweit ist, dann sagt er das. Zum Beispiel beim Berliner „Tatort“, wo er als Kommissar gearbeitet hat, 1999 und 2000, gleich nach dem Ende bei „Samstag Nacht“. „Eigentlich eine Traumrolle, echtes Schauspiel, mitten in der Hauptstadt“. Doch der Ton im Team hatte ihm nicht gefallen, auch fachlich war man sich nicht einig. „Ich bin nicht glücklich gewesen.“

Wie gut es ihm inzwischen geht, das hört man auf dem sechsten Album „Was zählt“, erschienen im vergangenen Jahr. Weit entfernt vom grellen RTL-Ton singt hier jemand Lieder, die sehr privat getextet sind und kaum mal auf die Hitparade schielen. „Früher wollte ich kommerzieller sein“, sagt Jürgens, doch mittlerweile weiß er, dass auf diesem Wege keine Qualität zu finden ist.

„Man sollte nie nach etwas streben, weil das bei anderen mal zum Erfolg geführt hat.“ Es gibt nur eigene Versuche, und im Fall von Stefan Jürgens nähern sie sich manchmal dem Chanson – wobei nicht immer zu verbergen ist, dass er in seinem Leben viel Jacques Brel gehört hat.

Melancholisch, wenn die Sonne scheint

Für das Online-Konzert bei der MAZ hat er sich mit seinem Stage-Piano auf die Wiese der Potsdamer Redaktion gesetzt, ein Instrument, das 120 Kilo wiegt. Die Idee, wie andere Musiker aufs Dach der Druckerei oder die Druckmaschine zu steigen, war schnell verworfen, das Klavier viel zu schwer.

Was er spielt? „Wenn die Sonne scheint, eher etwas Melancholisches, und wenn es grau ist, etwa Buntes.“ Der Mann arbeitet antizyklisch, er bietet gerade das, was man nicht auf den ersten Blick erwartet. In dieser Haltung findet man Kern und Kraftquelle der besseren Künstlerkarrieren.

Stefan Jürgens hat einen alten Hof in der Prignitz ausgebaut, dort lebt er, wenn er nicht in Wien die „Soko“ dreht, was fast das halbe Jahr in Anspruch nimmt. Wenn er in Wien Musik hört, hat er exquisite, junge Bands vor der Tür: Wanda oder Bilderbuch zum Beispiel. „Ich neige zu Bilderbuch“, sagt Jürgens, „ich komme aus der Musik der 70er Jahre, ich bin psychedelisch geprägt, diesen Bodensatz erkenne ich bei Bilderbuch.“

Und wenn er eigene Lieder in der Prignitz schreibt, arbeitet er seit seinem dritten Album erst am Text und später an der Melodie. „Das hat sich bewährt, denn zu Anfang hatte ich erst Melodien komponiert und später nach den Lyrics gesucht – ich habe wochenlang um jedes Wort gerungen.“ Er schnauft. Und hat nun seinen Weg gefunden. Das sei die „Reife der Möglichkeiten“, sagt er, wenn man wisse, was man will, und sich im Klaren ist, wie man es umsetzt.

„Vor einem Konzert bin ich aufgeregter als vor einem Dreh“, erzählt Jürgens, „denn beim Konzert muss alles sitzen, die Szenen lassen sich nicht wiederholen.“ Klar, er weiß, dass manche Leute nur zu den Konzerten kommen, „weil sie den Mann aus dem Fernsehen mal live sehen wollen“. Das sei nicht ehrenrührig. „Sie können mit dem Schauspieler vor Augen kommen, doch sie sollen mit dem Musiker im Herzen nach Hause gehen.“

Stefan Jürgens ist demnächst auch wieder live auf der Bühne zu sehen. Quelle: Tetyana Schönfeld

Von Lars Grote