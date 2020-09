Potsdam

Die internationale Medienkonferenz M100 Sanssouci rückt in diesem Jahr die deutlich eingeschränkte Pressefreiheit in Ungarn in den Fokus. Wie gestern bekannt wurde, zeichnet das jährlich in Potsdam stattfindende Colloquium den Budapester Journalisten Szabolcs Dull mit dem M 100 Media Award 2020 aus. Der 36-Jährige wurde im Juli als Chefredakteur des größten ungarischen Nachrichtenportals index.hu entlassen.

In einem Spiegel-Interview äußerte sich Dull über die Gründe, die zu seiner Entlassung geführt haben. „Über den Köpfen der Redaktion begann schon vor Jahren ein undurchschaubarer Prozess. Oligarchen kamen und gingen, kauften und verkauften die Redaktion. Unser Grundsatz aber blieb: Wir wollen unabhängig berichten können und zwar mit den Leuten, die wir uns aussuchen“, so Doll.

Anzeige

Problematische Eigentümerwechsel

Index beschäftigte etwa 100 Journalisten und war das größte und meistgelesene nicht-staatliche Medium des Landes. Der ungarische Ministerpräsident hatte das Internetportal bereits vor Jahren als „Fake-News-Fabrik“ denunziert. 2017 geriet es dann in den Besitz Orbán-naher Unternehmer. Anfang dieses Jahres kippten auch die ökonomischen Machtverhältnisse in einer zwischengeschalteten Stiftung, die noch einige Zeit die Unabhängigkeit gewährleisten konnte.

Weitere MAZ+ Artikel

Chefredakteur Dull versuchte die Vorgänge im Hintergrund transparent zu machen. Im Juni stellte er ein „Unabhängigkeitsbaromater“ auf die Webseite mit drei Stufen: grün für „unabhängig“, gelb für „in Gefahr“ und rot für „abhängig“. Als er im Juni die Warnstufe „gelb“ ausrief, wurde er gefeuert. Vorgeschobene Begründung: Er habe Betriebsgeheimnisse ausgeplaudert und Anzeigenkunden verprellt.

Die Demokratie wird untergraben

Der Media Award 2020 wird Dull am 17. September in der Orangerie Schloss Sanssouci überreicht. Die Laudatio wird Dunja Mijatovic, Menschenrechtskommissarin des Europarates, halten. Wegen des gespannten Verhältnisses zwischen Ungarn und der EU ist das durchaus ein Politikum. Vorab lässt Mijatovic die Öffentlichkeit wissen: „Jedes Mal, wenn die Unabhängigkeit von Journalisten untergraben wird, wird die Demokratie untergraben. Deshalb müssen wir aufstehen, um Journalisten wie Szabolcs Dull vor unzulässigen Eingriffen in ihre Arbeit zu schützen.“

Nach seinem Rauswurf kündigten viele Journalisten aus Solidarität mit Dull. Wie es mit index.hu weitergeht, ist derzeit unklar. Doll verfolgt das Ziel, eine neue und unabhängige Website aufzubauen.

Lesen Sie auch:

Sie erhielt den M100 Award 2019: Nicola Sturgeon

Er erhielt den M100 Award 2018: Denis Yücel

Von Karim Saab