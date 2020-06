Potsdam

Am 28. Juni wird der „ Tag der Architektur“ begangen. Allerdings wird er in diesem Jahr coronabedingt ins Internet verlagert. Wie jedes Jahr hat eine Fachjury unter Federführung der Brandenburgischen Architektenkammer 30 bemerkenswerte Neubauten im Land ausgewählt. Die Auswahl wird in diesem und im nächsten Jahr auf der Kammer-Webseite präsentiert. Um einen besseren Eindruck zu vermitteln, erscheinen nach einem Klick auf das erste Foto noch weitere Fotos. Links zu Videos ergänzen das Angebot. Die Führungen vor Ort sollen dann im nächsten Jahr nachgeholt werden, zusammen mit den ausgewählten Projekten des Jahres 2021.

Modul-Holzhaus in Bad Belzig. Quelle: Brandenburgische Architektenkammer

Unter den ausgezeichneten Projekten befindet sich ein schwimmendes Haus in Lichterfeld-Schacksdorf ( Niederlausitz), ein mit dem Klimapreis ausgezeichnetes Holzhaus in Potsdam und ein Wandelgang in Wittstock. Besonders ins Auge springen die Hauptverwaltung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam, ein Einfamilien-Modulhaus in Bad Belzig und ein Wohnhaus in Bernau.

Die 30 Projekte in einer Übersicht

