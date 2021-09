Potsdam

Zum 27. Mal findet noch bis Sonntag das Internationale Theaterfestival Unidram statt. Auch am dritten von sechs Festival-Tagen gab es wieder Darbietungen, die mit ungewöhnlichen Versuchsanordnungen an den Start gingen. Das veranstaltende T-Werk lädt in der Regel Aufführungen nach Potsdam ein, die sich übergreifend bei mehreren Sparten der Darstellenden und der Bildenden Kunst bedienen. Am Donnerstag waren drei Performance-Darbietungen zu erleben, die sich nicht allein auf Sprech- oder Musiktheater, Tanz oder Pantomime, Variete, Zirkus oder Puppenspiel verlegen.

Wie Laurent Bigot einen Tisch mit Flaschen zu Leben erweckt, zeigt die Perfomance „An unstable air“. Quelle: Olivier Masson

Ein Tisch genügt

Dem Franzosen Laurent Bigot genügt in „An unstable air“ ein Tisch. Der Tisch ist seine Bühne. Auf dem Tisch stehen und liegen viele Flaschen, die einen aus Glas, die anderen aus Plastik. Das unaufgeräumt wirkende Still-Leben entfaltet vor den Augen und Ohren der Besucher ein Eigenleben. Bigot steht an einem Mischpult an der Stirnseite des Tisches. Er betätigt Knöpfe und Regel und überträgt auf diese Weise eine nonverbale Debatte zwischen den Dingen. Seine Live-Übertragung besteht aus merkwürdigen Knister-, Pfeif- und Knackgeräuschen. Wie sie genau entstehen, bleibt sein Geheimnis. Schon bald kommt auch Bewegung in sein Stilleben. Aus den Plastikflaschen wird Luft herausgesaugt und sie verkrümmen sich, werden zusehends kleiner und verneigen sich, ehe sie wieder mit Geknatter zu voller Größe aufwachsen. Glasflachen fangen an zu wackeln oder rollen hin und her. Und in einigen Flaschen wachsen plötzlich weiße Gedärme – Luftballons, die von unsichtbarer Hand aufgepumpt werden – und quillen aus dem Flaschenhals. Bigot gibt eine Einführung in eine mysteriöse Dingwelt, der auf den ersten Blick nichts Theatralisches anhaftet.

Eine Vitrine mit einem Skilift verweist auf die Kindheitserinnung der Ich-Erzählerin in der szenischen Installation „Nettles“. Quelle: Trickster-p

Parcours zwischen Leben und Tod

Eine „Szenische Installation für jeweils eine Person“ nennt die Schweizer Gruppe Trickster-p ihren Parcours mit dem Namen „Nettles“. Sie hat acht präzise eingerichtete Räume mitgebracht. In jedem von ihnen hält sich der Passant zwei, drei Minuten auf. Die Ohren unter einem Kopfhörer folgt der Besucher einer weiblichen Stimme, die autobiografische Erlebnisse erzählt und reflektiert. Der poetische Text ist professionell eingesprochen und wurde aufwändig wie ein Hörspiel produziert. In jedem Raum trifft der Passant auf ein Arrangement von Dingen, von denen gerade die Rede ist. Lichteffekte steuern die Aufmerksamkeit. Vor allem aber geht es immer wieder um das Mysterium des Lebens und die stets präsente Möglichkeit, dass der Tod eintritt. Die Ich-Erzählerin berichtet konkrete Szenen aus ihrer Kindheit. Dem Tod begegnet sie zunächst nur, wenn Käfer und Schmetterlinge sterben. Einmal denkt sie: „Wenn das Leben ein Traum ist, wäre der Tod der Moment, in dem man aufwacht.“ Sie bezieht sich immer wieder auf ihren Vater, den sie nur einmal als nicht starken Mann erlebt hat, als er inbrünstig betet. Als sie dessen Tod verkraften muss, ist sie selbst schon 41 Jahre alt. Recht plakativ wird der Besucher dieser Performance mit der Frage konfrontiert, warum etwas ist und nicht nichts.

Stephanie Sant und Oliver de Sagazan deformierten sich in ihrer Performance „Hybridation“ bis zur Unkenntlichkeit. Quelle: Andrew Whelan

Ein Lehmklumpen reicht

Stephanie Sant und Oliver de Sagazan schenken sich nichts. Nach ihrer 50-minütigen Performance „Hybridation“ müssen sie gründlich duschen. Saßen die beiden Franzosen zu Beginn noch ordentlich frisiert, mit weißem Hemd und schwarzen Jackett hinter einem Tisch, überzieht zum Schluss eine dicke Dreckkruste ihre nackte Haut. Vor sich auf dem Tisch liegt ein schwerer biblischer Lehmklumpen, stehen Schüsseln mit Farbe und Wasser. Jeder von ihnen überformt zunächst selbst das eigene Gesicht. Nach einem vermeintlichen Kuss wachsen sie zusammen zu einem unheimlichen Einheitswesen. Sie entzweien sich wieder und formen ikonografische Bilder. Wie eine Hochschwangere, die gebären muss, liegt die Frau später auf einem Tisch und erscheint wie ein ausgeweideter Leichnam in der Pathologie. In einem pointierten Schlussbild vergegenwärtigen sie die christlich-abendländische Tradition, in der ihr expressionistisches Körpertheater handelt.

Von Karim Saab