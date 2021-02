Berlin

Wie jedes Jahr um diese Zeit hat auch gestern eine siebenköpfige Jury die zehn bemerkenswertesten Theaterinszenierungen im deutschsprachigen Raum bekannt gegeben. Dabei ist im Berichtszeitraum Februar 2020 bis Februar 2021 doch alles anders gewesen. Zwei Lockdowns haben viele Premieren verhindert. Deshalb sind unter den Top 10 diesmal auch zwei Produktionen, deren Premiere online als Livestream stattfand.

Stadttheater fallen durch

Betrachtet man die Liste der eingeladenen Produktionen, die wahrscheinlich im Mai in Berlin präsentiert werden, fällt auf, dass das breite Mittelfeld der Stadttheater leer ausgeht. Herausragendes Regietheater scheint es nicht Cottbus, Leipzig oder Bochum zu geben, sondern nur an den Spitzenbühnen in Hamburg, München, Berlin, Wien und Zürich. Daneben treffen nur vereinzelt performative Formate aus der Offszene den Nerv der Kritiker. In „Show Me A Good Time“, einem Zehnstunden-Marathon über verschiedene Zeitzonen hinweg, geht es um Zoom-Meetings. In „Name her. Eine Suche nach Frauen+“ wird eine Recherche erzählt. Und in „Scores That Shaped Our Friendship“ vermessen eine mit spinaler Muskelatrophie geborene Schauspielerin und ein queerer Tänzer ihre besondere Freundschaft.

Zwei Mal Deutsches Theater

Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Ausbreitung des Coronavirus ins Internet verlegt worden. Auch diesmal werde mit einer digitalen Variante geplant. Geprüft würden aber auch analoge Szenarien, hieß es. Auch eine Verlegung ist nicht ausgeschlossen. Details sollen im März bekannt gegeben werden. Doppelt vertreten ist das Deutsche Theater in Berlin mit Sebastian Hartmanns „Zauberberg“ und Anne Lenks Inszenierung von „Maria Stuart“. Auch das Schauspielhaus Zürich kommt zweimal vor, mit „Medea*“ von Regisseurin Leonie Böhm und „Einfach das Ende der Welt“ von Christopher Rüping.

285 Inszenierungen wurden gesichtet

Auf die Liste schafften es auch „Automatenbüfett“ von Anna Gmeyner in der Regie von Barbara Frey am Burgtheater Wien, „Reich des Todes“ von Rainald Goetz in der Regie von Karin Beier am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und die Koproduktion „Graf Öderland – Eine Moritat in zwölf Bildern von Max Frisch“ von Regisseur Stefan Bachmann am Theater Basel und dem Residenztheater München. Die Jury sichtete 285 Inszenierungen – in normalen Jahren sind es etwa 400. Sechs der erwählten Inszenierungen sind von Frauen. Das Theatertreffen will auch in Zukunft weiter auf eine Frauenquote von mindestens 50 Prozent setzen, diese nicht unumstrittene Vorgabe wurde noch einmal zwei Jahre verlängert.

Von Karim Saab