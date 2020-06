„Arbeit“ von Thorsten Nagelschmidt ist ein großer Berlin-Roman – über Ekstase und Elend des Nachtlebens in der Feierhauptstadt. Geschrieben vor Corona, liest sich das Buch in diesen Tagen beinahe nostalgisch.

Der Lockdown am Abend des 14. März: Polizisten beenden auf Anordnung des Berliner Senats abrupt den Ausschank in Kneipen, Bars und Spätis – wie hier in Kreuzberg. Quelle: imago