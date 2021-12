Potsdam

Collien Ulmen-Fernandes spricht über ihr Leben in Potsdam, auch darüber, dass sie mit dem „Traumschiff“ gar nicht richtig auf dem Meer war, und sie erzählt von ihrer Sendung „Die zehn An-Gebote“, die am zweiten Weihnachtstag im ZDF läuft.

Frau Ulmen-Fernandes, die zehn Gebote sind 3000 Jahre alt, wirken sie nicht manchmal weltfremd oder radikal? Es klingt intolerant, wenn es im ersten Gebot heißt: „Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“

Collien Ulmen-Fernandes: Radikal finde ich sie wirklich nicht! Gerade zum ersten Gebot habe ich ein Interview mit der Benediktinerin Schwester Philippa Rath geführt. Man kann in diesen Zeiten viele Götter haben, vielleicht ist es das Geld, ein übertriebener Körperkult oder es sind andere Statussymbole. Das tut nicht gut. Aus diesem Gespräch habe ich die Erkenntnis mitgenommen, dass die Sinnsuche nur aus dem eigenen Innern kommen kann, denn zu viel Oberfläche lenkt uns ab.

„Handtaschen machen nicht glücklich“

Statussymbole sollen Neid erwecken. Im zehnten Gebot ist davon die Rede: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh noch alles, was dein Nächster hat.“

Ja, das finde ich aktueller denn je. Ganze Influencerinnen-Karrieren bauen ausschließlich auf dem Thema „Neid“ auf. Die Inszenierung des eigenen Lebens mit teuren Sportwagen und Luxus-Handtaschen, zufällig platziert auf bunt gedeckten Frühstückstischen... Wir sollten nicht glauben, dass diese Handtasche uns glücklicher macht.

Sie haben eine Tochter im Grundschulalter, erziehen Sie Ihr Kind im Geiste der zehn Gebote?

Ich glaube, dass Kinder gar nicht in diese Richtung erzogen werden müssen, denn der Mensch ist von Natur aus moralisch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir den Kindern diesen moralischen Kompass eher abtrainieren. Mit unserer erwachsenen Diplomatie werden sie doch erst, überspitzt gesagt, zu Lügnern (lacht). Nicht umsonst heißt es im Volksmund: „Kindermund tut Wahrheit kund.“

Ausbildung zum klassischen Ballett Collien Ulmen-Fernandes wurde am 26. September 1981 in Hamburg geboren. Sie arbeitet als Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Autorin. Fernandes ist Tochter eines Inders mit portugiesischer Abstammung, die Familie ihrer Mutter kommt aus Ungarn. Mit ihrem Mann Christian Ulmen ist sie seit 2011 verheiratet, im April 2012 wurden sie Eltern einer Tochter. Collien Ulmen-Fernandes hat eine klassische Ballettausbildung absolviert und arbeitete als Backgroundtänzerin unter anderem für Enrique Iglesias. Ab 2001 moderierte sie beim Musiksender Viva. 2004 folgten ihre ersten Filme mit „Autobahnraser“ und „Die Nacht der lebenden Loser“.

Nicht nur mit den Geboten, sondern auch im „Traumschiff“ sind Sie über Weihnachten zu sehen. Sie spielen dort seit einem Jahr die Schiffsärztin. Ist das wirklich ein Traum, diese Folgen in Corona-Zeiten zu drehen?

Absolut! Wir hatten ein ganzes Kreuzfahrtschiff für uns alleine, konnten zum Beispiel selbst entscheiden, was im Kino gespielt wird – täglich wurde abgestimmt. Wir haben Bademantel-Bingo-Abende in der Bar veranstaltet. Aber wegen Corona haben wir alle Schiffsszenen in der Werft von Bremerhaven gedreht, das Meer wurde per Split-Screen nachträglich eingebaut.

Sie waren für die Folgen am zweiten Weihnachtstag in Stockholm und zu Neujahr in Namibia gar nicht auf dem Wasser?

Nein, wir konnten wegen Corona nicht in See stechen. Zu den Landdrehs sind wir geflogen, mit Mundschutz plus Visier, zusätzlich PCR-Tests und Quarantäne, davor und danach. Ein Kollege konnte nicht zu uns ans Set, weil sie ihm am Flughafen nicht geglaubt haben, dass er als Schauspieler für seine Arbeit während Corona-Zeiten auf die Malediven muss. Diese Folge wird im Laufe des kommenden Jahres zu sehen sein.

Wenn wir nun erstmal von der Neujahrsfolge in Namibia reden – wie fühlt sich das Land während der Pandemie an?

Meine Szenen, die ich in Namibia an Land habe, sind leider alle in Bremerhaven gedreht worden. Das Ensemble ist hingeflogen, nur Barbara Wussow und ich blieben aus szenischen Gründen in Deutschland. Das war komisch. Es fühlte sich an wie eine abgebrochenen Klassenfahrt, von der man als einzige früher abgeholt wird.

„Plötzlich wollen alle zum Traumschiff“

Ist das allgemein nicht ungewöhnlich, als frühere Moderatorin im betont coolen Musikfernsehen nun beim „Traumschiff“ mitzuspielen? In der Popkultur gilt die Sendung eher als spießig.

Es ist schon irgendwie lustig, dass mir vom ZDF die Rolle angeboten wurde, weil alles, was ich aktuell mache und bisher gemacht habe, sehr weit weg vom „Traumschiff“ ist. Es spielen aber mittlerweile einige Kollege mit, die man erstmal nicht erwarten würde: Bülent Ceyla als Schiffskoch oder Joko Winterscheid als Bruder vom Kapitän, den Florian Silbereisen spielt. Bülent sagte, er wäre gerne fest dabei, er beneidet mich (lacht). Plötzlich wollen alle zum Traumschiff, es ist Kult. Mehr denn je. Und ich bin nun, nach 40 Jahren, endlich das erste feste Crew-Mitglied mit Migrationshintergrund an Bord.

Sie schreiben auch Bücher über Ihre Rolle als Mutter und geben Erziehungstipps in verschiedenen Zeitschriften. Wie haben Sie mit Ihrer Tochter die Schließung der Schulen erlebt?

Das war nicht einfach. Im Nachhinein würde ich sogar sagen, dass mein Mann und ich ein bisschen zu ängstlich waren. Wir hätten es so machen sollen wie andere in unserem Umfeld. Eine feste Freundin als Bezugsperson, das wäre sicher gut gewesen in den harten Lockdown-Zeiten. Immer nur mit den Eltern spielen, kann ja auf Dauer nicht gut sein fürs Kind. Vor allem, wenn’s so zwei Heinis sind wie wir. (lacht)

Mit Ihrer Familie leben Sie seit Jahren in Potsdam, warum fiel die Wahl auf diese Stadt?

Wir sind hergezogen, weil wir in Potsdam eine Patchwork-Situation haben. Mein Mann hat dort schon vorher gelebt, er ging zwischenzeitlich nach Berlin, doch als er mich kennenlernte, wollten wir gemeinsam nach Potsdam zurück. Kurz hatten wir mit dem Gedanken gespielt, nach Hamburg zu ziehen, weil wir beide dort unsere komplette Verwandtschaft haben. Doch wir sind hier geblieben, weil Potsdam uns kurze Wege zur Arbeit ermöglicht, wir arbeiten beide viel in Berlin.

Läuft Potsdam nicht Gefahr, zum elitären Prominenten-Vorort von Berlin zu werden?

Mein Mann und ich leben vor allem hier, weil wir es beschaulich mögen, so gesehen sind wir in Potsdam bestens aufgehoben – auch wenn wir viel zu selten an die Seen und in die Wälder fahren. Potsdam hat keine Angebermentalität, trotz hoher Lebensqualität. Wenn ich an den Starnberger See und seinen Hang denke, den Wohlstand auszustellen, ist es eine Erleichterung, zurück nach Potsdam zu kommen. Am Starnberger See brauchen die Champagnerflaschen auch noch Glitzersteine, um den Status zu betonen. In Potsdam würde man darüber lachen.

Von Lars Grote