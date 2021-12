Trotz Corona: 150.000 Besucher in diesem Jahr im Museum Barberini in Potsdam

Der Corona-Lockdown hat auch dem Museum Barberini in diesem Jahr zu schaffen gemacht. Vier Monate war das Museum geschlossen. Doch wenn geöffnet war, strömten die Besucher zu Rembrandt und den Impressionisten.

