Potsdam

Die Bestseller-Autorin Juli Zeh („Unter Leuten“, „Über Menschen“) fordert in einem Interview mit der Märkischen Allgemeinen mehr Gelassenheit im Umgang mit Querdenkern und verlangt mehr Demokratie in der Corona-Politik. Eine Impfpflicht bezeichnete die ehrenamtliche Verfassungsrichterin des Landes Brandenburg als „eine massive Einschränkung der individuellen Freiheit“. Juli Zeh: „Um dies wirklich zu begründen, müssten wir in einer Situation sein, in der die Gefahr für die Gesellschaft durch Nicht-Impfen so hoch ist, dass es keinen anderen Weg mehr gibt. Das sehe ich momentan nicht.“

Es entsteht das totale Chaos

Für den Fall, dass Arbeitgeber von ihren Angestellten eine Impfung verlangen, sagt sie eine Klagewelle bei den Gerichten voraus. „Die Politik wäre also gut beraten, wenn sich die Parlamente mit solchen Fragen schon mal befassen würden. Denn wenn das eine Restaurant für sich entscheidet, nur noch Geimpfte zu bedienen, und ein anderes, weil der Wirt vielleicht ein Querdenker ist, verkündet, alle reinzulassen, dann entsteht das totale Chaos und alle werden zu den Gerichten laufen, die dann etwas auffangen müssen, was die Politik versäumt hat zu regulieren“, so die im Havelland lebende Schriftstellerin Juli Zeh im MAZ-Interview.

Von Mathias Richter