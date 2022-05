Berlin

Dem Rias Kammerchor eilt überregional der allerbeste Ruf voraus. Für ein großformatiges a cappella-Konzertprojekt am Wochenende erweiterte sich der 34-köpfige Profichor auf 40 Sänger. Im ehemaligen Heizkraftwerk in Berlin-Mitte sollte das irdische Treiben aus einer kosmischen Perspektive besungen werden.

Offen für das Erhabene

Ohne Schwellenangst strömten am Freitag und am Samstag vor allem jüngere Menschen in die Kathedrale des Industriezeitalters. Das Anfang der 1960 errichtete Bauwerk im Osten der Stadt entdeckte zunächst 2006 der Technoklub Tresor als Location. Nach dem Vorbild der Tate Modern in London hielt in dem dunklen, fensterlosen Hallenbau bald auch die Hochkultur Einzug. In der Monumentalarchitektur kann sich der Mensch klein und winzig fühlen und offen für das Erhabene und sich wie der mittelalterliche Mensch in eine sakrale Stimmung versetzen, ohne Kruzifix und Gott.

LED-Lampen statt Kerzen

Auf dem Programm standen zunächst vier Motetten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Wie ein Kurrende strömten die schwarz gekleideten Sänger aus den unterliegenden offenen Stockwerken hoch zur Stirnseite ins Atriums. Statt Kerzen tragen sie LED-Lampen, um ihre Noten zu beleuchten. Und wie eine Lichtgestalt – ganz in Weiß – bewegt Dirigent Justin Doyle die ungewöhnliche Szenerie.

Die extreme Polyphonie konnte die Besucher in diesem weitläufigen Gefilde aber nur als Weichbild erleben. Die einzelnen Stimmen verflüchtigten sich im Raum, ehe sie an Kontur gewinnen. Die fein gearbeitete Intonation des Chores und vor allem die Dynamik wurden von der Weite geschluckt.

Die Entdeckung der Erde

Dieser negative akustischer Effekt illustrierte das transzendente Thema des Konzertabends aber durchaus treffend. Denn nach der Sonne im November 2021 sollte diesmal mit „Überirdisches II“ der Mond im Mittelpunkt stehen. Die Astronauten der Apollo 8-Mission irritierten am 24. Dezember 1968 mit einem Foto die Menschheit, das einen „Erdaufgang“ zeigt. Mit „Earthrise“ brachte der Rias Kammerchor nach der Pause eine Komposition von Alec Roth zur Uraufführung. Er vertonte biblische Texte für acht Gruppen zu jeweils fünf Sängern. Der 74-jährige englische Komponist blieb aber harmonisch im Braven und Konventionellen stecken, während eine Kamerafahrt über die unwirtliche Mondoberfläche in der Entdeckung der Erde über dem Mondhorizont gipfelte. „Alle fragen immer, was wir auf dem Mond entdeckt haben. Was wir dort entdeckten, war die Erde“ – dieser Spruch des Astronauten Dick Gordon wird im Programmheft zitiert. Doch ob kühle, kosmische Harmonien und homogene Klangflächen der Aufforderung „Save the Planet!“ Auftrieb geben, sei einmal dahingestellt.