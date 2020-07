Potsdam

Gut möglich, dass die Juroren des Georg-Büchner-Preises „Stern 111“ gelesen haben, den aktuellen Bestseller von Lutz Seiler. Sein Alter Ego Carl erfüllt sich kurz nach Maueröffnung einen großen Traum. Während es seine Eltern aus Gera sofort in den Westen zieht, weil sie fürchten, dass die Reisefreiheit wieder zurückgenommen wird, möchte Carl nur eines: nach Ost-Berlin. Im Handschuhfach des Shigulis liegt – quasi als Reiseführer – ein Gedichtband mit dem Titel „Kastanienallee“.

Es sind die Gedichte von Elke Erb, die Carls Sehnsucht nach dem Prenzlauer Berg begründen. In dem legendären Berliner Arbeiterbezirk hofft der angehende Dichter auf Menschen zu treffen, denen das Leben in der Sprache wichtiger ist als die äußere Welt. Elke Erb steht für jene Szene-Poeten im Prenzlauer Berg, die Mittel und Ausdrucksformen gefunden haben, dem normierten Leben etwas ganz individuelles entgegenzusetzen.

Elke Erb hat nie für den großen Erfolg oder ein großes Publikum gedichtet. Sie begnügte sich mit einer Randexistenz. Auch nach der Wende blieb sie diesem unspektakulären Lebensansatz treu und publizierte ihre Gedichte in Kleinstverlagen. Nun wird die 82-jährige für ihr Werk und ihre Minderheitenposition mit dem Georg-Büchner-Preis belohnt. Das ist eine Ermutigung für alle Schriftsteller, die der Poesie niemals abschwören, auch wenn sie kaum noch wahrgenommen wird.

Elke Erb behielt neben dem Prenzlauer Berg immer ein zweites Standbein in der Provinz. Sie zog sich immer wieder nach Wuischke zurück, in ein Dorf in der sächsischen Oberlausitz. Dort lebte sie von 1967 bis 1978 auch mit Adolf Endler, einem anderen großen Freigeist aus der DDR („Tarzan vom Prenzlauer Berg“). Aus der Ehe ging 1971 der Sohn Konrad Endler hervor, der 2004 im Potsdamer Waschhaus eine Lesebühne gründete und heute auch verschiedentlich als Poet in Erscheinung tritt. Ein Foto von Christian Borchert zeigt Elke Erb, wie sie ihrem Mann Adolf Endler im Hof in Wuischke die Haare schneidet, während ihr Sohn zu ihren Füßen spielt.

Von Karim Saab