Potsdam

Für Karl Eisbein gibt es so etwas „nicht noch mal auf der Welt“. Seit den 1970er-Jahren hat der gelernte Gärtner sich um die 130 Hektar Park um Schoss Babelsberg gekümmert – Pflanzen gewässert, Wildwuchs entfernt, Wege angelegt und dafür gesorgt, dass alles einigermaßen so aussah, wie sich das Fürst von Pückler-Muskau einst vorgestellt hat. „Die Gegend um Babelsberg ist das Herz des Welterbes“, schwärmt der 66-jährige, ehemalige Gartendenkmalpfleger der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Lange war dieses kulturelle Erbe durch die deutsche Teilung zerstückelt. Am Ufer des Babelsberger Parks in Blickrichtung Klein Glienicke im damaligen Westberlin stand die Mauer. Dort marschierten Grenzsoldaten mit Hunden zwischen Gitterzäunen. Das einst so kunstvoll angelegten Landschaftsrelief war wegplaniert worden, damit die Grenzer freie Sicht hatten. Vom Herzstück der Potsdamer Kulturlandschaft war zumindest an dieser Stelle nicht mehr viel zu sehen.

Anzeige

Eine Traumlandschaft

Mittlerweile erstrahlt sie auch dort wieder und die Schlösserlandschaft von Potsdam und Berlin zählt zum Unesco-Kulturerbe. Am 12. Dezember vor 30 Jahren wurden Park Sanssouci, Neuer Garten und Park Babelsberg mit den dazugehörigen historischen Gebäuden und der Berliner Teil der Havellandschaft mit Schloss Glienicke und der Pfaueninsel in die Welterbeliste aufgenommen. Nur etwas mehr als 1000 Kultur- und Naturstätten weltweit haben diesen Status – 46 davon in Deutschland.

Die Anträge dafür waren noch getrennt gestellt worden – von der DDR im September 1989, von der Bundesrepublik im Juni 1990. Doch es war vor allem das einzigartige Zusammenspiel dieser Schloss- und Landschaftsarchitektur, wofür die Unesco diese Auszeichnung vergab. Und mit der Deutschen Einheit war klar, dass diese Traumlandschaft wiedererstehen könnte.

Zur Galerie Durch die Schlösser und Gärten in Potsdam und Berlin ist in den vergangenen Jahrhunderten eine einzigartige Kulturlandschaft entstanden. Vor 30 Jahren wurde sie in die Unesco-Welterbe-List aufgenommen. Ein paar Impressionen.

Doch der Zustand des Welterbes war 1990 wahrlich nicht der beste. Zwar hatten Leute wie Karl Eisbein sich redlich bemüht, das Antlitz dieser historischen Stätten zu bewahren. Auch sein Chef, der Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci und spätere erste Generaldirektor der 1995 gegründeten Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Hans-Joachim Giersberg hatte alles damals Mögliche unternommen, um Potsdams Aushängeschild aufzupolieren. Doch die Mittel waren zu DDR-Zeiten eben begrenzt. Auch dort, wo keine Mauer den Anblick verschandelte, sah es zum Teil schlimm aus.

Am augenfälligsten war dies vielleicht an den Kolonnaden am Neuen Palais im Westteil des Parks Sanssouci zu sehen. In die von Carl von Gontard zwischen 1767 und 1769 errichtete Prachtarchitektur war 1945 eine Fliegerbombe eingeschlagen und hatte die Kuppel über dem Triumphtor und das südliche Verbindungshaus zerstört. Ein Konstruktionsfehler, der auf das Konto des Architekten geht, sorgte 1982 auch noch dafür, dass der nördliche Säulengang einstürzte. Der Wiederaufbau konnte erst 2008 in Angriff genommen werden.

Mit Sonderinvestitionsprogrammen gegen den Verfall

Finanziert wurden Sicherung, Sanierung und Wiederaufbau der Kolonnaden, was insgesamt 24,7 Millionen Euro kostete, zu einem großen Teil durch ein Sonderinvestitionsprogramm, das Giersbergs Nachfolger Hartmut Dorgerloh von den an der Stiftung beteiligten Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund zur Verfügung gestellt bekam. Insgesamt 165 Millionen Euro standen zwischen 2008 und 2017 bereit, um die schlimmsten Schäden zu beheben. Der derzeitige Generaldirektor der Stiftung, Christoph Martin Vogtherr, kann über ein 2017 verabschiedetes zweites Sonderprogramm mit rund 400 Millionen Euro verfügen.

Mit solchen Summen kann viel geleistet werden. So wurden in den vergangenen Jahren etwa im Park Sanssouci das Orangerieschloss und die Römischen Bäder saniert, im Neuen Palais die Decke zwischen Marmorsaal und Grottensaal vor dem Einsturz bewahrt, ohne den kostbaren Fußboden zu beschädigen oder Fassade und Dach von Schloss Babelsberg gerichtet.

Anderthalb Millionen Touristen pro Jahr

Der Welterbestatus sei Verpflichtung, das kulturelle Erbe zu erhalten, aber auch „Würdigung unserer Denkmalarbeit in Berlin und Brandenburg“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. Ob das die vielen Touristen, die in coronafreien Zeiten in die Schlösser und Gärten strömen, zu würdigen wissen, steht auf einem anderen Blatt. 2019 kamen 1,56 Millionen Menschen.

Publikumsmagnet ist freilich nach wie vor Schloss Sanssouci. Gartenspezialist Karl Eisbein lächelt da nur müde. Er erfreue sich immer wieder am Anblick dieser „wunderbaren Perlenkette von Schlössern“ rund um den Park Babelsberg: Schloss Glienicke, Pfaueninsel, Sacrow, Marmorpalais, kleines und großes Schloss Babelsberg. „Sanssouci alleine wäre nie auf die Welterbeliste gekommen“, glaubt er.

Lesen Sie dazu auch:

30 Jahre Unesco-Welterbe in Potsdam: „Das ist kein Freizeitpark“

Potsdamer Schlossparks verlieren ihre schönsten Bäume

Kleines Schloss wird bis 2024 saniert

Von Mathias Richter