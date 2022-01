Potsdam

An der Seite von Marlene Dietrich in dem Film „Der blaue Engel“ wurde er 1930 noch gefeiert. Doch als die Nazis an die Macht kamen, wusste der Schauspieler und Regisseur Kurt Gerron, dass er das Land so schnell wie möglich verlassen musste.

Es hat ihm nichts genützt. Nach seiner Flucht über Frankreich in die Niederlande, wo er ein Kabarett betrieb, wurde er von deutschen Besatzungstruppen inhaftiert und landete in Theresienstadt. Dort wurde er 1944 gezwungen, den Propagandafilm „Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet“ zu drehen, ein Streifen, der der internationalen Öffentlichkeit zeigen sollte, wie human es in Hitlers Konzentrationslagern zugehe. Kaum fertig mit den Dreharbeiten wurden Gerron und seine Frau nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurden.

Die Ausstellung „Unvollendete Leben“ wird bis Ende März gezeigt

Wie das Ehepaar Gerron starben viele europäische Künstlerinnen und Künstler in den Gaskammern der Nationalsozialisten. Eine Ausstellung im Potsdamer Landtag zeigt derzeit Porträts von 18 Künstlerinnen und Künstlern jüdischer Abstammung, die im Zweiten Weltkrieg inhaftiert, misshandelt und ermordet wurden. Die Wanderausstellung „Unvollendete Leben“ der Bente-Kahan-Stiftung aus Wroclaw (Breslau) ist am Dienstag eröffnet worden und noch bis Ende März im Foyer des Parlamentsgebäudes zu sehen.

Bente-Kahan-Stiftung in Wroclaw Die norwegisch-jüdische Musikerin und Schauspielerin Bente Kahan wurde 1958 in Oslo geboren. Bekannt wurde sie zunächst auf den Bühnen von Tel Aviv und New York. 2006 gründete sie die Bente-Kahan-Stiftung in Wroclaw (Breslau), die sich um den Wiederaufbau der dortigen Synagoge „Weißer Storch“ kümmerte, die in den Novemberpogromen von 1938 zwar nicht zerstört wurde, aber nach dem Exodus vieler Juden 1968 aus Polen immer mehr verfiel. Die Ausstellung ist das Resultat aufwändiger Recherchen über das Schicksal jüdischer Künstlerinnen und Künstler im Nationalsozialismus.

Erinnert wird in der Ausstellung an Künstler wie den polnischen Dichter, Satiriker und Schauspieler Wladyslaw Szlengel, der die Hymne der Aufständischen im Warschauer Ghetto verfasst hatte und während des Aufstandes 1943 ums Leben kam. An die nach Auschwitz deportierte Wiener Malerin und Bauhaus-Architektin Frederika „Friedl“ Dicker-Brandeis oder den tschechischen Pianisten und Komponisten Gideon Klein, der im Außenlager Fürstengrube starb.

Von Theresienstadt nach Auschwitz

Oder an die aus dem heutigen Tschechien stammende Lyrikerin Ilse Weber. Die 1903 in der Nähe von Mährisch-Ostrau geborene Dichterin und Kinderbuchautorin hatte sich für das multikulturelle Miteinander von Tschechen, Deutschen und Juden in ihrer Heimat engagiert – bis die deutschen Besatzer sie nach Theresienstadt schickten, wo sie als Kinderkrankenschwester arbeitete und ihre Gedichte vor allem auf Deutsch verfasste. Auch sie wurde 1944 in Auschwitz umgebracht.

Lange Zeit war ihr literarisches Werk in Vergessenheit geraten, bis die in Norwegen geborene Schauspielerin und Musikerin Bente Kahan es entdeckte und künstlerisch aufarbeitete. Einige der Poeme von Ilse Weber hat sie vertont. Sie reflektieren die Erfahrung der Shoah.

Die norwegische Künstlerin Bente Kahan., Quelle: Soeren Stache/dpa

Wie etwa in dem Gedicht „Ein Koffer spricht“, das mit den Zeilen beginnt: „Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main/Und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein?“ Der blinde Besitzer ist dabei längst in ein Konzentrationslager verschleppt worden, der Koffer liegt geplündert und kaputt irgendwo herum, wie im Folgenden berichtet wird. „Ich kann es auch so schwer verstehen/weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen“, heißt es gegen Ende des Gedichtes.

Nachgelesen werden kann es auf der Tafel im Foyer des Landtages, wo es neben das Bild der Autorin gedruckt wurde. Ein Bild, das eine junge Frau zeigt, die etwas melancholisch und zugleich irgendwie sehnsüchtig schaut.

Bente Kahan hält diese Künstler in Erinnerung

Überhaupt vertraut die Schau weitgehend auf das Einfühlungsvermögen der Betrachter. Zu sehen sind lediglich historische Porträts der Opfer, daneben knapp ihr Lebenslauf, gelegentlich ein Gedicht. Doch das Wenige genügt, um an das Grauen zu erinnern. „Die Erinnerung an die Opfer ist zugleich eine Mahnung, nie wieder Hass und Hetze Raum zu geben. Aus bösen Ideen und Wörtern werden verbrecherische Taten – das soll uns auch heute wie in Zukunft eine Warnung sein“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) zur Eröffnung der Schau. Die Ausstellung bringe den Besuchern Menschen nahe, die künstlerisch tätig waren und deren Wirken gewaltsam beendet wurde.

Viele der Porträtierten arbeiteten noch in den KZ mehr oder weniger freiwillig als Künstler. „Inmitten des Grauen wurden Kunstwerke geschaffen. Dieses Erbe gehört nun uns und es liegt an uns, was wir damit machen“, so Bente Kahan.

Kahan macht das auf ihre Weise. Sie stellt die Werke dieser oft vergessenen Künstlerinnen und Künstler zusammen, vertont ihre Texte, organisiert Theaterstücke und Konzerte, um zu verhindern, dass die Tradition dieser jüdisch-europäischen Kultur vergessen wird. Auf der Internetseite www.unfinishedlives.eu sind einige Beispiele zu finden. Eine gelungene Ergänzung zur Ausstellung im Landtag.

Von Mathias Richter