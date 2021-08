Warum Potsdams Schauspielerin Rita Feldmeier die DDR nicht verließ

Potsdam

Rita Feldmeier über Narrenfreiheit am Theater und die Frage, ob der Westen sie gelockt hat.

Frau Feldmeier, hat der Film „Die Architekten“ von Peter Kahane heute noch erzählerische Kraft, oder ist er ein tragischer Fall? Er wollte von der Mauer erzählen und sie kritisieren, doch die Mauer wurde im November 1989, genau während der Dreharbeiten, geöffnet. Der Ehrgeiz dieser Arbeit wirkte plötzlich überflüssig.

Rita Feldmeier: Damals habe ich es als Unglück empfunden. Wir dachten, endlich machen wir ein mutiges Projekt, einen Film, der die DDR so kritisch sieht, wie sie in einem Defa-Film vielleicht noch nie gesehen wurde. Und dann fiel die Mauer, die das Symbol des Films gewesen ist. Wir dachten, der Film hat keinen Wert mehr. Wir wollten die DDR durchleuchten – doch plötzlich war sie nicht mehr da.

„Film hat fast Kultstatus erreicht“

Hält sich die Trauer bis heute?

Nein, im Nachhinein bin ich glücklich, denn der Film hat ja fast Kultstatus erreicht, weil er präzise in der Wendezeit entstand. Es ist ein Zeitzeugenfilm. Gut, dass er trotz der Maueröffnung zu Ende gedreht wurde.

Freude über den Mauerfall werden Sie, trotz des künstlerisch ungünstigen Zeitpunkts, trotzdem empfunden haben…

Natürlich! Wir dachten ja, wir können erst rüber, wenn wir über 60 sind. Ich war vorher schon zweimal im Westen, bei meiner Patentante nahe Mannheim. Frecherweise bin ich auf dem Rückweg nicht bis zur Friedrichstraße durchgefahren, sondern am Zoo in West-Berlin ausgestiegen. Ich habe mich umgesehen, bin dann wieder in die S-Bahn rein, und weiter… Da habe ich am Westen geschnuppert.

Haben Sie überlegt, drüben zu bleiben?

Ich hatte mir die Goldelse in West-Berlin angesehen und stand am Brandenburger Tor, habe es von der Westseite gesehen. Mein Mann arbeitete am Friedrichstadtpalast im Ostteil, ich dachte: Es gibt Menschen, die stehen hier und sagen, „mein Partner lebt hinter der Mauer.“ Unvorstellbar! Ich brauche meine Familie immer um mich herum. Der Gedanke, im Westen zu bleiben, kam mir nicht.

Hätte Sie der Westen gelockt, wenn Sie ungebunden gelebt hätten?

(Überlegt) Uns ging es damals eigentlich gut. Wir hatten Freunde, ein kleines Häuschen, im Theater durfte man mehr als in der Fabrik sagen. Es gab Narrenfreiheit. Ich fühlte mich nie beengt. Klar, es wurde mal eine Inszenierung gestrichen oder jemand sagte, dies und das muss raus. Doch ich konnte meine Meinung künstlerisch ziemlich unverbogen äußern. Mein Potsdamer Kollege und späterer Intendant Ralf-Günter Krolkiewicz aber hatte zwei seiner verbotenen Gedichte in der DDR öffentlich vorgetragen. Er kam ins Gefängnis nach Cottbus. Diese Tragödien gab es auch.

„In Brandenburg/Havel war es schwieriger“

Sie sagten, Sie hatten am Theater in Potsdam Narrenfreiheit?

Die Kolleginnen und Kollegen am Theater in Brandenburg/Havel hatte es härter getroffen, die waren rebellischer. Auch in Potsdam waren wir aufmüpfig, aber in Brandenburg hatten sie die Leute auf dem Kieker, Jürgen Gosch war da, auch Frank Castorf und Herbert König, das waren Regisseure, die beobachtet wurden. Wir hatten mit Gero Hammer einen loyalen Intendanten in Potsdam, der gut mit der Partei umgehen konnte, da zählt oft die persönliche Ansprache. Er hat einiges aufgefangen und abgefangen. Das war unser Glück.

Hatten sich Ihre ersten Eindrücke vom Westen mit dem gedeckt, was Sie von der Bundesrepublik erwartet hatten?

Als ich 1986 und 1988 dort war, dachte ich, da stehen lauter kleine Matchboxautos. Ich war beeindruckt von den großen Brötchen und dem vielen Fleisch. Dann der Geruch in den Kaufhäusern, dieser Duft nach Parfüm. Das war überwältigend. Trotzdem habe ich auch in Erinnerung: Mir war überall kalt. Ich habe ständig gefroren, als ich drüben war. Ich war am Ende noch mal Apfelsinen holen, unter dem Gewicht der Tasche bin ich fast zusammengebrochen. Am Bahnhof Friedrichstraße stand mein Trabbi, als ich eingestiegen bin, habe ich gemerkt: Das ist hier meine Heimat. Ich bin dann glücklich mit dem Schauma-Shampoo und meinen Apfelsinen nach Hause gefahren. Doch viele Leute dachten nach dem Mauerfall, mit diesen West-Produkten geht das schöne Leben los.

Von Rostock nach Potsdam Rita Feldmeier wurde am 28. Februar 1954 in Rostock als Tochter eines Apothekerpaares geboren, sie hat vier Geschwister. Die Rostocker Schauspielschule besuchte sie von 1970 bis 1973, seit 1976 war Feldmeier festes Ensemblemitglied des Potsdamer Hans-Otto-Theaters, seit einem Jahr lebt sie im Ruhestand. Seit 1980 ist Rita Feldmeier mit dem Schauspieler und Regisseur Achim Wolff verheiratet, sie hat zwei Kinder und lebt seit 1985 in Stahnsdorf. Im Defa-Film „Die Architekten“ spielt Feldmeier eine Frau, die sich in einen Schweizer verliebt, sich von ihrem Mann scheiden lässt und die DDR mit ihrer Tochter verlässt. Regie führte Peter Kahane, der Film kam im Juni 1990 in die Kinos. An diesem Freitag, 6. August, wird der Film „Die Architekten“ um 19.30 Uhr im Potsdamer Filmmuseum gezeigt. Rita Feldmeier und Regisseur Kahane werden zu Gast sein. Breite Straße 1a, Potsdam. Infos unter www.filmmuseum-potsdam.de

Hat das schöne Leben für Sie in Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) tatsächlich nach dem Mauerfall begonnen?

Naja, der Ort ist seit der Wende doppelt so groß geworden. Es wurde sehr viel gebaut, man kann nicht mehr vom kleinen Örtchen sprechen. Viele Leute kamen aus dem Westen, um im Speckgürtel von Berlin zu wohnen. Unsere Tochter ging in den Kindergarten, auch Familien aus dem Westen hatten ihre Kinder in der Kita. Bisher galt: Es gibt Essenszeiten, es gibt Schlafenszeiten… Die Eltern hatten sich da rausgehalten, weil wir eine tolle Kindergärtnerin hatten. Dann kamen die West-Eltern, die oft älter waren als wir jungen Ost-Eltern, die wollten stundenlang mit der Erzieherin reden. Sie sagte irgendwann, ich bin für Ihre Kinder da, nicht für Sie. Das war anstrengend in Stahnsdorf, als die Eltern aus dem Westen sagten, mein Kind muss dies nicht machen, mein Kind muss das nicht machen…

Auch im Theater wird sich einiges geändert haben.

Das wurde fast langweilig, weil wir keinen Feind mehr hatten. Es war doch spannend, in der „Maria Stuart“ von Schiller zu zeigen, was im Osten nicht gestimmt hat. Nach der Wende wurde viel seichtes Zeug gespielt, das war eine schwere Zeit. Es kamen kaum noch Leute. Doch nun wächst der Anspruch wieder, es wird auf der Bühne politischer, weil die Probleme im vereinten Land längst auf der Hand liegen. Gerade in Potsdam gibt es viele Zuschauer, die sich ausdrücklich die Auseinandersetzung mit der Gegenwart wünschen.

Von Lars Grote