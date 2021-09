Potsdam

Seit den frühen 80er Jahren nehmen Silly ihre Alben in Brandenburg auf, ihr Studio liegt in Münchehofe, einem Teil der Gemeinde Hoppegarten (Märkisch-Oderland). Zum Gespräch empfangen Sie aber in Berlin, im Teil von Hohenschönhausen, wo die hübschen alten Häuser stehen.

Herr Barton, Herr Hassbecker, Herr Reznicek, neben drei neuen Liedern haben Sie auf dem Album „Instandbesetzt“ zehn alte Songs mit Ihren neuen Sängerinnen AnNa R. und Julia Neigel aufgenommen. Warum nun diese Stücke noch einmal?

Jäcki Reznicek: Es sind einige heimliche Hits auf der Platte, die bislang nicht richtig ins Rampenlicht gefunden haben. Auf jeden Fall zählt für mich „Bye, bye“ dazu.

„Echo für Silly war niederschmetternd“

Ritchie Barton: Das kann ich unterschreiben, „Bye bye“ wäre eine absolute Singleauskopplung gewesen, es ist 1993 auf „Hurensöhne“ erschienen, unserem ersten Album nach der Wende. Doch das Echo der Radios war niederschmetternd…

Uwe Hassbecker: Aus einem Sender hieß es, „eure Musik ist für unsere Hörer ein Abschaltfaktor.“ Das Lied galt als nostalgisch, alles, was nach Erinnerung an die DDR klang, war verpönt.

Barton: Wirklich traurig, man hätte die Flinte ins Korn werfen können. Doch aus unserer Bandgeschichte haben wir gelernt, mit Gegenwind und politischen Problemen umzugehen. Also sagten wir uns, singen wir die übersehenen Perlen einfach nochmal, jetzt auch mit neuer Technik – als ein Akt von später Genugtuung. Was mich auf dem neuen Album auch sehr berührt, ist „Die kleine Frau“, AnNa R. hat das großartig gesungen.

Hassbecker: Ich möchte noch „Instandbesetzt“ erwähnen, ein wunderschönes Lied vom letzten Album mit Tamara Danz, das der neuen Platten ihren Titel gibt. Dieser Song erzählt viel von unserer Band, auch sie ist für uns ein schönes, weites, sonniges Haus mit einer guten, wenn auch alten Bausubstanz.

Neues Album ab Freitag Die Band Silly, ursprünglich Familie Silly, wurde 1978 in Ost-Berlin gegründet und stieg mit ihrer Sängerin Tamara Danz (sie verstarb 1996) zu einer der populärsten Gruppen der DDR auf. Bis Ende 2018 bestand die Band aus dem langjährigen Musikerstamm Rüdiger „Ritchie“ Barton (Keyboard, Gesang), Uwe Hassbecker (Gitarre, Geige), Hans-Jürgen „Jäcki“ Reznicek (E-Bass) sowie der Sängerin Anna Loos. Die Rolle der Sängerinnen übernehmen seit 2019 die beiden Künstlerinnen AnNa R. und Julia Neigel. Ab Oktober geht die Band auf Tour und spielt am 27. November 2021 im Berliner Tempodrom. Das neue Album „Instandbesetzt“ erscheint am 17. September.

Nun haben Sie gleich zwei neue Sängerinnen, nachdem Anna Loos 2018 bei Silly aufgehört hat. Hätte eine neue Frontfrau nicht genügt?

Barton: Wir haben nach der Trennung überlegt, wie es weitergehen soll. Schnell war uns klar, dass wir den konzeptionellen Faden von 2005 wieder aufnehmen möchten, als wir, vor dem Einstieg von Anna Loos, als „Silly und Gäste“ auf die Bühne gingen, mit mehreren Sängern, zum Beispiel mit Anja Krabbe und IC Falkenberg. Auch ihnen tat diese Arbeitsteilung gut, weil sie das künstlerische Gewicht von Tamara Danz nicht alleine wegtragen mussten, so ein großes Erbe kann ja Angst hervorrufen. Wir wollten jetzt nicht mehr zehn Gäste wie damals, sondern nur noch zwei. Und hatten nicht vor, uns gleich wieder zu verheiraten. Zum Glück haben wir zwei Sängerpersönlichkeiten gefunden, die auch nicht so heiratswütig waren (lacht).

Reznicek: AnNa R. und Julia Neigel haben eigene Projekte, mit denen sie weiter arbeiten wollen. Insofern hat das gut gepasst.

Warum ging es mit Anna Loos auseinander? Hatte sie den ständigen Vergleich der Fans mit Tamara Danz satt?

Hassbecker: Das ist bestimmt nicht der einzige Grund für die Trennung. Wir haben zwölf Jahre hart und intensiv zusammengearbeitet und drei erfolgreiche Alben aufgenommen. Das ist wie bei einer Liebesbeziehung, es kann ein Punkt kommen, da spürt man, dass es einfach besser ist, jeweils eigene Wege zu gehen.

Es heißt, die Band wollte unbedingt das Angebot zu „MTV Unplugged“ annehmen, doch Anna Loos habe lieber an ihrem Soloalbum gearbeitet.

Barton: Konkret ging es nur darum, dass Anna es nicht zum geplanten Zeitpunkt machen wollte, weil sie an ihrem Album saß.

„AnNa R. war immer Silly-Fan“

Wie kamen Sie auf AnNa R. und Julia Neigel als neue Gastsängerinnen?

Barton: Schon bei „Silly und Gäste“ hatten wir zuerst AnNa R. angesprochen, damals war sie mit Rosenstolz sehr erfolgreich, sie ist ein großer Fan von Tamara und Silly. Mit Rosenstolz hat sie drei unserer Songs gecovert.

Und Julia Neigel…

Barton: … kannten wir aus Ludwigshafen, dort hatten wir 1987 ein Konzert mit ihr gegeben, wir als Vorband. Endlich konnten wir in den Westen reisen. Jim Rakete, der auch Nina Hagen und Nena managte, hatte uns entdeckt, er kämpfte auf der Westseite, wir auf der Ostseite für unsere Auftritte in der Bundesrepublik, bis es endlich klappte. Der Kontakt zu Julia ist nie abgerissen, wir haben gespürt, dass sie unseren Rocknummern eine enorme Kraft mitgeben kann, das hört man bei ihrer großartigen Fassung von „Wilde Mathilde“.

„Nicht geglaubt, dass Band weitermacht“

Hatten Sie eigentlich erwogen, die Band aufzulösen, als Tamara Danz 1996 an Krebs starb, weil ihre Stimme und Bühnenpräsenz nicht ersetzbar schienen?

Hassbecker: Es hat eine ganze Weile gebraucht, um die Zeit der Erkrankung und ihren Tod zu verarbeiten. In der Öffentlichkeit wuchs Tamaras Mythos ins Unermessliche. Ich persönlich habe nicht mehr daran geglaubt, dass die Band weitermachen kann – doch die Leute haben uns eindringlich geschrieben, es gab ein Bedürfnis nach unserer Musik, letztlich auch bei uns selbst. Der Musikverlag „Buschfunk“ feierte 2004 sein 15-jähriges Jubiläum im Theater des Westens, der Chef wollte uns unbedingt dabei haben. „Wer soll denn singen?“, haben wir gefragt. Er meinte, holt euch doch Gäste! Haben wir gemacht.

Barton: Nach dem Auftritt gingen wir hinter die Bühne, die Leute brüllten „Zugabe“, wir standen komplett unter Adrenalin. In dieser Sekunde war uns klar, dass wir Silly wieder in die Spur setzen müssen.

Viele halten Sie für die beste, textlich stärkste Band der alten DDR. Nun stehen wir vor einer Bundestagswahl im vereinten Deutschland. Haben Sie den Eindruck, dass es in Ost und West weiterhin sehr unterschiedliche Denk- und Gefühlsrichtungen gibt?

Barton: Diese Unterschiede werden vor allem von Menschen wahrgenommen, die den Alltag in der DDR noch bewusst erlebt haben, und nun Problemen oder politischer Rhetorik begegnen, die sie in unangenehmer Weise an früher erinnern. Das kann zu Reaktionen führen, die im Westen nicht immer verstanden werden. Klar, es gibt im Osten auch schlimme Entgleisungen und einfältigen Protest. Doch der Westen sollte anerkennen, dass Menschen im Osten bereits Krisenerfahrungen gemacht haben, an die sie sich nun im Westen erinnert fühlen.

Von Lars Grote