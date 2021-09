Warum der Podcast „Cui Bono“ über Ken Jebsen so erfolgreich ist 

Potsdam

Tobias Bauckhage über amerikanische Vorbilder, die Ermüdung vor den Bildschirmen und die Zusammenarbeit mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

Herr Bauckhage, Ihr Podcast „Cui Bono – WTF happened to Ken Jebsen“ ist mehr als drei Millionen mal abgerufen worden – überrascht Sie dieser Erfolg?

Tobias Bauckhage: Wir konnten nicht unbedingt damit gerechnet, aber haben sehr viel für die mediale Aufmerksamkeit getan. Wir bei Studio Bummens haben uns, zusammen mit NDR, RBB und der Produktionsfirma K2H, eine Strategie überlegt, wie wir das Thema anpacken. Uns war klar, dass es in Deutschland solch eine aufwändig erzählte politische Produktion noch nicht gibt, die Mut zur Unterhaltung mitbringt – und dennoch ein komplexes Thema aufgreift. „Cui Bono“ mit dem Autor Khesrau Behroz ist sehr nach amerikanischem Vorbild entstanden.

Welches Vorbild meinen Sie?

Bis 2019 habe ich sieben Jahre wegen der Internetfirma Moviepilot in Los Angeles gelebt, die ich mit meinem Geschäftspartner betrieben habe. In Kalifornien hatte ich die Entwicklung der Gattung Podcast hautnah miterlebt. Im Oktober 2014 fing es an. Die Stunde null war „Serial“, eine episodisch aufbereitete True-Crime-Produktion, die sich an ein wahres Verbrechen hält. „Serial” war meisterhaft und in einem ganz neuen Ton erzählt. Es ging um einen komplexen Mordfall aus dem Jahr 1999, der neu aufgerollt werden sollte. Der Podcast hatte riesigen Erfolg, wurde im ersten Jahr über 80 Millionen mal angehört und war der Durchbruch für die erzählerischen, aufwändig produzierten Podcasts in den USA.

Worin lag der Erfolg begründet?

In der Erzählweise. Aber natürlich gab es auch neue, technologische Voraussetzungen: Das Smartphone hat den Leuten erlaubt, die Inhalte aus dem Internet überall zu streamen und herunterzuladen, verbunden mit neuen, exzellenten Kopfhörern war das eine beeindruckende Qualität. Die neuen Formate konnten auch unterwegs gehört werden. Solche Podcasts haben sich an Fernsehserien wie „Mad Men“ oder „Sopranos“ orientiert, dort wurden die Geschichten nicht mehr über einmal 90 Minuten ausgebreitet, sondern z.B. über sechs mal 45 Minuten. Es wirkte episch wie in einem Roman.

Im Filmbereich und im Streaming hatten die neuen Formate massive Auswirkungen für den Vertrieb und Verkauf...

Ja, zuvor gab es ein angebotsorientiertes Modell: Die Kinos stellten jeden Donnerstag einen neuen Film ins Programm, der „Tatort“ wurde immer sonntagabends gezeigt. Klar, es gibt Leute, die gucken sich das an. Doch jetzt kommen wir immer mehr zu einem nachfrageorientierten Modell, wo alles „on demand“ läuft, alles wird digital auf Abruf zur Verfügung gestellt, es ist jederzeit verfügbar.

Joko und Klaas sind mehr als nur Klamauk

Sie sprachen vom amerikanischen Podcast-Durchbruch mit True Crime, aber Ihr „Cui Bono“ über die Welt der Verschwörungsideologen erzählt nicht vom Verbrechen, sondern ist harte politische Recherche.

Genau, und da kommen wir ins Jahr 2016. Trump wurde gewählt. Die „New York Times“ hat im Podcast „The Daily“ angefangen, Trump politisch täglich zu durchleuchten. Journalisten haben erzählt, aber nicht nachrichtlich, sondern mit Elementen der Spannung. Es hatte Unterhaltungswert. Das war die politische Variante der ersten True-Crime-Erfolge.

Seit einer Weile sind die erfolgreichen Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an Studio Bummens beteiligt, deren Co-Geschäftsführer Sie sind. Die beiden stehen ja nicht zwingend für eine politische Ausrichtung, eher für Komik und Klamauk.

Hohe Reichweite und hohe Qualität müssen sich nicht ausschließen. „Mainstream“ ist in Deutschland ein fast abschätziges Urteil, in Amerika jedoch verdeutlicht es, dass sich das Gute, Verständliche und Spannende durchsetzt. Florida Entertainment, die Produktionsfirma von Joko und Klaas, ist gerade sechsmal für den deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Und hat dieses Jahr sowohl einen Grimme-Preis als auch einen Nannen-Preis erhalten. Das ist kein Zeichen für Klamauk. Die Florida ist sehr gut darin, viele Menschen zu erreichen und diese Reichweite zu nutzen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das wollen wir auch mit Studio Bummens: Blockbuster-Unterhaltung, aber mit Haltung.

Micky Beisenherz bis Toni Kroos Tobias Bauckhage, 46 Jahre alt, ist Mitgründer und Co-Geschäftsführer der Berliner Podcast-Firma Studio Bummens. Als Executive-Producer verantwortet er dort Shows wie „Cui Bono – WTF happened to Ken Jebsen“, „Apokalypse und Filterkaffee“ mit Micky Beisenherz oder „Einfach mal Luppen“ mit Toni und Felix Kroos. Seine Karriere startete Bauckhage als Journalist bei der Berliner Zeitung (1999-2001), Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group (2001-2004) und als Kinofilmproduzent und -verleiher (2004-2007). 2007 gründete er zusammen mit Jon Handschin in Berlin das Filmportal Moviepilot und 2012 in Los Angeles den digitalen Publisher Creators-Media, wo er bis 2019 lebte.

Wie kamen Sie auf Ken Jebsen als Thema Ihres Podcast?

Zu Beginn der Pandemie hatten wir den Podcast „Klamroth Calling“ mit Louis Klamroth gestartet, ein journalistisches Format. Im Laufe der Staffel kamen wir auf Querdenker zu sprechen. Dort tauchte die Figur Ken Jebsen auf. Ich kannte ihn noch aus der Zeit unserer Filmproduktionsfirma, die ich in Berlin in den frühen 2000er Jahren hatte. Jebsen hat, glaube ich, sogar mal eine Filmpremiere von uns moderiert, er war in Berlin-Mitte quasi unser Nachbar. Als ich vor zwei Jahren aus Amerika zurückkam, dachte ich: Was ist nur aus ihm geworden! Es mündete in der Frage: What the fuck happened to Ken Jebsen? Was, verdammt noch mal, ist mit Ken Jebsen passiert? Heute ist er einer der einflussreichsten deutschen Verschwörungstheoretiker.

War es nicht übermütig, über Jebsen ganze sechs Folgen erzählen zu wollen?

Spannend ist an dieser Geschichte, dass man in so einem Podcast über Ken Jebsen viel mehr erzählen kann als über Jebsen selbst. Es ist eine Geschichte, die über das Deutschland der letzten zehn bis 20 Jahre spricht.

Um in die Gegenwart zu schwenken: Hat die Pandemie der Gattung Podcast gut getan?

Ja, ganz klar. Wir haben alle den ganzen Tag am Computer in Zoom-Meetings gesessen, abends wollten viele Leute nicht schon wieder vor dem Bildschirm hocken und Filme gucken. Lieber Augen zu und Podcast hören. Auch deshalb wird es eine zweite Staffel von „Cui Bono“ geben, die mit ihrer lateinischen Wendung die Frage „Wem zum Vorteil?“ stellt, einer beliebten Wendung unter Verschwörungsideologen. Wir setzen auf den klaren Trend zum Audio auf Abruf. Das goldene Zeitalter für Podcasts hat in Deutschland gerade erst begonnen.

