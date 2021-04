Schildow

Sebastian Szary von Modeselektor schaltet sich aus einem ungeheizten Wohnwagen, der in seinem Garten in Schildow (Oberhavel) steht, zum Zoom-Meeting dazu. Dann ploppt das Fenster von Gernot Bronsert auf.

Gernot, herzlich willkommen! Wo steckst du gerade?

Gernot Bronsert: Im märkischen Sand, Prignitz, kurz vor der mecklenburgischen Grenze. Hier ist es arschkalt. Wir haben ein kleines Häuschen, das muss erstmal auf Temperatur kommen (er schwenkt mit seiner Handykamera hinüber zum Kanonenofen).

Sebastian Szary: Wir sind beide hart im Nehmen (lacht).

Braucht ihr das ländliche Leben, auch wenn es abends machmal kälter wird, um nach den Welttourneen durchzupusten?

Bronsert: In den Zeiten vor Corona hat sich unser Alltag fast komplett in Metropolen abgespielt. So gesehen ist der Ausgleich total wichtig. Ich habe vorhin einen Termin beim Klempner aus dem Dorf vereinbart, der hat nicht viele Worte gemacht. Es ging sehr schnell. Ich mag diese Verknappung sehr! Gefällt mir besser als der Jetset, der immer außer Atem ist und ständig erzählt: Hast du schon gehört, hast du schon gesehen?

Millionenstädte können zur Sucht werden...

Szary: Ich musste in letzter Zeit viel über Japan nachdenken. Tokyo! Wahnsinn... Ich habe mir am Computer Skyviews angeguckt, die Silhouette von Großstädten. Nach Tokyo kam gleich San Francisco. Dann Hongkong. Ich dachte: Krass, da warst du schon mal gewesen! Sofort kam Sehnsucht auf. Es löst was bei mir aus. Vor Corona waren wir 200 Tage im Jahr unterwegs. Die Indianer sagen, du brauchst an einem Ort drei Tage, damit die Seele ankommt. So gesehen waren wir in den letzten 15 Jahren seelenlos.

Bronsert: Im Moment bestellt man oft sein Essen beim Lieferservice. Ich habe meine Hauptwohnung in Berlin, gestern war ein Freund von meinen zwei Söhnen da. Ich sagte, komm, lass uns was zu essen bestellen. Was wollt ihr haben? Burger! Wir haben uns unterhalten, wer den besten Burger baut. Mir war gleich klar, der beste Laden steht nicht in Kreuzberg, sondern er ist das „In & Out Burger“ – wenn man in San Francisco vom Flughafen in die Stadt fährt, kommt rechts irgendwann eine Mall. Da findet man den Laden. Ich war dort öfter Burger essen als in Berlin.

Es wird schwer sein, im Lockdown das alte Tempo radikal zu drosseln.

Bronsert: Immer haben wir die Bremse in unserem rastlosen Leben gesucht. Jetzt wird sie uns aufgezwungen. Krass! Doch die Entschleunigung tut gut. Wir haben sie sonst immer auf dem Land in Brandenburg gesucht. Plötzlich herrscht sie weltweit.

Zur Person Sebastian Szary (geboren 1975 in Rüdersdorf bei Berlin) und Gernot Bronsert (1978 in Woltersdorf) bilden seit 1996 das Duo Modeselektor. Ihr Stil wechselt zwischen Techno, Hip-Hop und Electro. Zudem sind sie Teil der Band Moderat, ein Zusammenschluss mit dem Musiker Sascha Ring. Von Modeselektor ist gerade das Album „Extended“ (Monkeytown Records/Rough Trade) erschienen.

Sebastian, wie hast du das Jahr in der Pandemie verbracht?

Szary: Mit Gernot, im Studio! Jeden Tag von Schildow ins Berliner Studio mit dem Fahrrad, das sind 17 Kilometer. Am Wochenende noch weiter raus aufs Land, zu Gernot in die äußerste Prignitz. Wir haben total viel Musik gemacht.

Ist die Pandemie die kreativste Phase eures Lebens?

Bronsert: Das hat gar nicht so viel mit dem Lockdown zu tun. Wir waren schon immer kreativ. Wir sind jetzt Anfang 40, aber drinnen sind wir leider Gottes immer noch so unreif wie mit Anfang 20. Wir waren immer on fire, wir haben gebrannt für unsere Musik, doch endlich wissen wir, was wir mit der Kraft des Feuers alles erreichen können.

Wohin führt euch das Feuer?

Bronsert: Wir sind derzeit so effektiv und produktiv wie wohl noch nie. Wir haben früher sehr viel zwischen Tür und Angel gemacht, auch auf Kosten der Gesundheit. Davon haben wir uns verabschiedet, spätestens jetzt. Endlich konnten wir uns richtig Zeit nehmen.

Sind eure 27 Songs auf dem neuen Album alle im Lockdown entstanden?

Szary: Es begann mit Gernots Idee, dass wir unbedingt mal ein Mixtape machen sollten. Nur mit eigener Musik. 2019 haben wir im Archiv geschaut, da gab es einige unfertige Dinge. Soundschnipsel. Die wurden in einen Topf geworfen, daraus haben wir uns bedient. Doch es sind auch viele neue Tracks entstanden. Wir wollten immer pointierter werden in den Stücken. Unser vorletztes Album hatte achte Tracks und dauerte 34 Minuten. Für unsere Maßstäbe war das ein knappes Punk-Album. Doch wir wollten noch kürzer werden!

Bronsert: Die Songs gibt es alle auch in fertiger Länge, die werden nach und nach nun separat veröffentlicht. Jetzt kommt eine EP mit Blixa Bargeld heraus, der sonst mit Nick Cave spielte oder den Einstürzenden Neubauten. Er ist auch ein Selfmade-Underground-Hippie-Typ wie wir. Wir haben ihm eine Version unseres Songs „Komm“ geschickt, die er natürlich erstmal scheiße fand (er und Szary lachen). Mit Blixa ist es immer auch ein bisschen Klaus-Kinski-mäßig, man muss aufpassen, was man sagt. Er flippt schnell aus. Nee, im Ernst, er war total nett, sagte aber: Jungs, seid nicht sauer, ich verstehe den Song einfach nicht. Dann haben wir ihn gemeinsam, auf Augenhöhe, neu gebaut.

Wisst ihr schon, was ihr als erstes macht, wenn der Lockdown vorbei ist?

Szary: Also, worauf ich mich wirklich freue: Ich möchte wieder, wie man so sagt, richtig steil gehen... Ich will am nächsten Morgen mein Ohr nicht mehr spüren und nach Qualm riechen. Ich möchte wieder so richtig doll besoffen sein (lacht)!

Bronsert: Im Winter haben wir unsere ersten Engagements, zunächst in England. Die sind uns beim Impfen voraus. In Deutschland werden die Clubs wohl erst im Sommer 2022 aufmachen, vorher sehe ich keine Chance. Bis dahin werden wir uns viel Zeit in Brandenburg vertreiben. Ich mag die Leute hier, sie sind so gelassen, manchmal auch unhöflich. Aber es passt. Sie kommen zum Punkt. Das wollen wir am Ende auch mit unseren Songs erreichen.

Von Lars Grote