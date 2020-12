Potsdam

Die Fülle an neuen Romanen, Sachbüchern und Jugendbüchern ist schier erschlagend. Und nur schwer lässt sich die Spreu vom Weizen trennen. Wer eines dieser zehn Büchern schenkt, entscheidet sich gewiss für ein Buch, das Beachtung verdient.

Ermutigend: Wie Joachim Meyerhoff eine Heimsuchung bewältigt

Joachim Meyerhoff: Hamster im hinteren Stromgebiet. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, 24 Euro. Quelle: Repro

In berührenden Büchern, die süchtig machen, hat Joachim Meyerhoff bereits gezeigt, dass für ihn Tragik und Ironie zwei Seiten einer Medaille sind. Doch was dem 51-jährigen Workaholic-Schauspieler und autobiografischen Meistererzähler am 5. Dezember 2018 widerfährt, kann er zunächst selbst kaum begreifen. Ihm wird speiübel und die Gedanken im Kopf verschwimmen. Der langsam Genesende schildert mit noch zitternden Fingern den Schlaganfall, seine irrlichternden Assoziationen, wuchernden Ängste und witzigen Eingebungen, die sich während seines Aufenthalts auf der Intensivstation einstellen. Das tragikomische Naturtalent dreht dem Tod eine lange Nase.

Aufputschend: Wie Thorsten Nagelschmidt das urbane Nachtleben einfängt

Thorsten Nagelschmidt: Arbeit. S. Fischer, 336 Seiten, 22 Euro. Quelle: Repro

Drogendealer, Taxifahrer, Rezeptionist, Notfallsanitäter: Die namenlosen Dienstleister des Nachtlebens spielen in Film wie Roman meist nur eine Statistenrolle. Thorsten Nagelschmidt folgt ihnen durch eine Berliner Märznacht und verbindet die kurzatmigen, rasant erzählten Episoden zu einem fast berauschenden und doch wahrhaftigen Großstadtpanorama. Ein Buch wie ein hart geschnittener, schneller Film.

Erhellend: Wie T.C. Boyle die alltägliche Zukunft durchspielt

Coraghessan Boyle: Sind wir nicht Menschen Stories. Hanser, 398 Seiten, 23 Euro. Quelle: Repro

Ob Lang- oder Kurzstrecke, T.C. Boyle läuft seit Jahrzehnten immer wieder zur Höchstform auf. Deutlich auf dem Zenit seines Könnens zeigt sich der kalifornische Schriftsteller in seinem aktuellen Erzählungsband. Jeder der 19 Kurzgeschichten liegt ein Gedankenexperiment zugrunde, das den Einbruch technologischer Neuerungen in die Lebenswelt thematisiert. Was bedeutet es, wenn sich vermeintliche Eltern perfekte Kinder aus dem Katalog aussuchen können? Was für Auswirkungen hätte eine Konsole, die es möglich macht, das Leben zurückzuspulen, um die biografisch schönsten Momente noch einmal zu erleben? Dabei wird Boyle nie thesenhaft trocken, sondern lotet moralische Fragen mit Leichtigkeit, alltagsnah und mit psychologischem Gespür aus, aber auch mit dem nötigen Ernst für existenzielle Fragen.

Belustigend: Wie Marc-Uwe Kling der Künstlichen Intelligenz den Stinkefinger zeigt

Marc-Uwe Kling: Qualityland 2.0. Ullstein, 430 Seiten, 19 Euro. Quelle: Repro

Was die unmittelbare digitale Zukunft an Zumutungen, Skurrilitäten und Turbulenzen bereithalten könnte, das hat der Kabarettist Marc-Uwe Kling jugendgemäß bereits in Qualityland ausgemalt. In Band 2.0 spinnt er die Geschichte des Maschinentherapeuten Peter Arbeitsloser weiter, der nun eine On-Off-Beziehung mit Kiki Unbekannt führt, einem Mädchen, das von KI-Maschinen großgezogen wurde. Der dritte Weltkrieg hat nur acht Stunden gedauert. Das stilistische Spektrum reicht von Burlesken und Action bis zu politischen Belehrungen, von aufploppender Werbung über Chats bis zu Fußnoten. Eine fröhliche Dystopie, in der lebenspraktische, ideologische, technische und philosophische Fragen erörtert werden.

Vertiefend: Wie Hedwig Richter Demokratie und menschliche Körper zusammendenkt

Hedwig Richter: Demokratie. Eine deutsche Affäre. Vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. C.H. Beck, 400 Seiten, 26,95 Euro. Quelle: Repro

Mitgefühl ist die Voraussetzung für Demokratie. Als sich bürgerliche Intellektuelle erstmals in das Leid von Sklaven und hungernden Kindern einfühlen, setzt sich die Idee der politischen Teilhabe durch. Das Ideal unbezähmbarer Männlichkeit gerät in Verruf. Hedwig Richter beginnt ihre Demokratie-Geschichte im 18. Jahrhundert. Mutig verknüpft sie Etappen der Frauenemanzipation mit der Forderung nach „körperlicher Unversehrtheit“. Die junge Historikerin der Münchener Bundeswehrhochschule erzählt packend, verständlich und ungewöhnlich assoziativ und schlägt einen Bogen bis in die Gegenwart. Sie bezieht Stellung zu Rechtsextremismus und Populismus und wagt einen optimistischen Ausblick.

Mitfühlend: Wie Andreas Kossert Flüchtlingsschicksale vergegenwärtigt

Andreas Kossert: Flucht. Eine Menschheitsgeschichte. Siedler, 432 Seiten, 25 Euro. Quelle: Repro

Die Schicksale ähneln sich. Was heute Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan durchmachen, haben Deutsche 1945 millionenfach erlebt. Von einem Tag auf den anderen mussten sie ihren Alltag in Ostpreußen, Schlesien oder Bessarabien abbrechen. Andreas Kossert vergegenwärtigt die Flüchtlingsströme des 20. Jahrhunderts. Es gab immer hinreichend Gründe, die Emigranten nicht willkommen zu heißen. Aber der Historiker, der selbst aus einer masurischen Familie stammt, fasst sich ein Herz und sieht die Einzelschicksale. Anhand von Tagebüchern, Briefen, Fotos, Romanausschnitten und Exponaten erzählt er ohne akademische Verrenkungen von entwurzelten Menschen, die einen Neuanfang brauchen.

Überwältigend: Wie Tobias Roth die Epoche der Renaissance vorstellt

Tobias Roth: Welt der Renaissance. Galiani Berlin, 640 Seiten, 89 Euro. Quelle: Repro

Ein gewichtiger Prachtband gefällig? Aber einer, der nicht nur mit alten Stichen, Architekturzeichnungen und Landkarten daherkommt, sondern vor allem auch als Lesebuch? Tobias Roth, ein gerade einmal 35-jähriger Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker, führt in die Epoche der italienischen Renaissance ein. Er skizziert zunächst das Leben und Werk von 63 Schriftstellern, Wissenschaftlern, Theologen und Künstlern, von denen die meistens im Quattrocento (15. Jahrhundert) geboren wurden. Die gehaltvollen Kostproben aus ihren Werken, die er selbst übersetzt hat, sind wunderschön gesetzt. Die liebevoll edierte Anthologie knüpft daran an, dass Bücher das Medium der Renaissance schlechthin waren.

Verblüffend: Wie Frank Westerman die Menschwerdung recherchiert

Frank Westerman: Was uns zu Menschen macht. Eine anthropologische Detektivgeschichte. Aufbau, 278 Euro, 22 Euro. Quelle: Repro

Diesem großartigem Sachbuch-Erzähler muss man einfach überallhin folgen. Auf was für kuriose Äcker hat der studierte Agrarwissenschaftler uns Laien schon geführt! Seine Recherchereisen wagen sich vor auf entlegenes kultur- und naturgeschichtliches Terrain. Diesmal versucht Frank Westerman dem Geheimnis der Menschwerdung auf die Schliche zu kommen und vergleicht Darwins Erkenntnisse mit neuen Forschungsergebnissen. Er pendelt dafür zwischen seiner holländischen Heimat und Indonesien und geht den Rätseln von Haifischzähnen, Riesenratten und Fossilien nach. Mit Hilfe von DNA-Analysen stellt er fest, ob Neandertaler und Homo sapiens je etwas miteinander hatten.

Berührend: Wie Jan Wenzel das das Jahr 1990 ranzoomt

Jan Wenzel (Hrsg): Das Jahr 1990 freilegen. Remontage der Zeit. Spector Books, 592 Seiten, 36 Euro. Quelle: Repro

Nichts gegen nervende Jubiläen, wenn dabei so eine üppige, aufregende und geschickt gebändigte Materialsammlung rumkommt. Die Zeitreise ins Jahr 1990 ist dem Leipziger Kurator und Verleger Jan Wenzel mehr als gelungen. Durchgängige typografische Elemente und Texte von Alexander Kluge und Martin Groß halten das Stückwerk großformatig zusammen. Das Kaleidoskop aus Berichten, Statements, Interviews, Protokollen und vor allem vielen Fotos vergegenwärtigt all die Hoffnungen und Ängste, die in einem anarchischen Momentum der Geschichte freigesetzt wurden. Zusammenbruch und Aufbruch – beides noch einmal zum Greifen nah.

Überraschend: Wie zwei Italiener eine ewig gültige Geschichte veranschaulichen

Giancarlo Macri/Carolina Zanotti: Die Mauer. Eine Parabel. 360 Grad-Verlag, 54 Seiten, 16 Euro. Quelle: Repro

Es soll ein Buch sein – aber eines zum Gucken und Staunen, ohne zu viele Buchstaben? Es soll ein Erlebnis für alle bieten – vom dreijährigen Enkel bis hin zur 95-jährigen Urgroßmutter? Und es soll eine echte Neuerung darstellen? Giancarlo Macri und Carolina Zanotti erzählen mit wenigen Sprechblasen eine ewig gültige, wahrhaftige Geschichte. Das italienische Autorenpaar hat dafür eine verblüffend fröhliche und eingängige Form entwickelt, eine Bildsprache, die abstrakte, symbolische und konkrete Zeichen verbindet.Obendrein handelt ihre Parabel von einer gefährlichen Sehnsucht, die derzeit weltweit grassiert.

