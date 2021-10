Welch ein Leben! – Dokumentarfilm über den Schriftsteller Walter Kaufmann im Potsdamer Thalia

Potsdam

Der alte Mann steht am Fenster in seiner Wohnung in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) und blickt in die Ferne. Auf dem Tisch ein neunarmiger Chanukka-Leuchter, im Bücherregal Werke von Kant. Fernreisen, jüdische Herkunft, Bücher – es sind die zentralen Themen, die der Film mit den ersten Bildern antippt.

Ein Film über das Leben des Schriftsteller Walter Kaufmann, der im April dieses Jahres im Alter von 97 Jahren gestorben ist. Am kommenden Freitag wird dieser gerade erschienene Dokumentarfilm im Potsdamer Thalia-Kino in einer Sondervorführung in Anwesenheit der Filmemacher Karin Kaper und Dirk Szuszies gezeigt.

Bis kurz vor Kaufmanns Tod gefilmt

Es ist ein beeindruckendes Filmdokument geworden. Denn die beiden Filmemacher konnten noch bis März dieses Jahres lange Gespräche mit Walter Kaufmann führen und ihn dabei Filmen. Und so gelang es ihnen, ausgiebig unterstützt von historischem Material, ein außergewöhnliches Leben nachzuerzählen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich war nur ein kleiner Fisch in einem großen Meer“, betont Kaufmann gleich zu Anfang des Filmes und gibt sich bescheiden. Aber über dieses Meer tobten die Stürme des 20. Jahrhunderts. „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ ist eine etwa 100-minütige Dokumentation der Biografie eines Menschen, der diesen Stürmen nicht nur ausgesetzt war, sondern sie als Schriftsteller in knapp 40 Büchern zugleich festgehalten hat.

1938 mit dem Kindertransport nach England

Im Berliner Scheunenviertel, dem damaligen Ghetto polnischer Juden 1924 als Jizchak Schmeidler geboren, wurde das Kind von dem Duisburger Anwalt Sally Kaufmann und seiner Frau Johanna adoptiert. „Aus dem Lumpenkind wurde ein Bourgeois-Kind“, kommentiert Kaufmann im Film.

Walter Kaufmann in den 70er-Jahren. Quelle: Karin Kaper Film

Doch mit der Machtübergabe an die Nazis ist es mit der behüteten Kindheit vorbei. Die Adoptiveltern verschicken ihn 1938 mit einem der letzten jüdischen Kindertransporte nach England. Dort wird er bald als „feindlicher Ausländer“ interniert, in einem Gefangenenschiff nach Australien deportiert und erneut eingesperrt. Nach seiner Freilassung kämpft er bis Kriegsende auf Seiten der australischen Armee, schlägt sich anschließend als Obstpflücker, Schlachthofarbeiter und Matrose durchs Leben. Als Seemann lernt er die Sowjetunion und die DDR kennen.

Weil er sich bei einer kurzen Rückkehr in seiner alten Heimat Duisburg genauso wenig willkommen fühlt, wie 1938, wählt er die DDR, die für sich beansprucht das bessere Deutschland zu sein. Seinen australischen Pass behält er.

Beim Mauerbau Castros Revolution auf Kuba bewundert

Und so kann er reisen: in die USA, wo er als Schriftsteller und Korrespondent über rassistische Übergriffe berichtet und Martin Luther King und Angela Davis kennenlernt, nach Japan, wo er in Hiroshima Opfer des Atombombenabwurfs trifft, und immer wieder nach Israel, wo er das Schicksal der Palästinenser sieht und zugleich auf seine eigene Geschichte stößt. Als 1961 die Berliner Mauer gebaut wird, ist Kaufmann auf Kuba und bewundert Castros Revolution. Als die Mauer fällt ist er ein preisgekrönter Schriftsteller und Generalsekretär des Pen-Zentrums in der DDR.

„Man kann ein Land nicht lieben, das man nicht verlassen kann“, sagt er im Film. Kaufmann hatte dieses Privileg und nutzte es ausgiebig. Verwunderlich hingegen: Kaum ein Wort zum Thema Stasi, die ihn misstrauisch beäugte und eigens Christa Wolf alias IM „Margarete“ auf ihn ansetzte. Lediglich eine kurze Episode über einen vergeblichen Anwerbungsversuch der Firma gibt Kaufmann zum Besten. Aber vielleicht war das für jemanden wie ihn, der jederzeit gehen konnte, auch nicht so bedrohlich.

Kaufmanns Schilderungen im Film werden flankiert durch eingesprochene Passagen aus seinen Büchern, und – besonders bedrückend – die Episoden aus seiner Jugendzeit durch Textstellen aus dem Briefwechsel mit seinen in Deutschland festsitzenden Adoptiveltern. Er endet am Tag ihrer Deportation nach Theresienstadt. Beide wurden in Auschwitz ermordet.

Erst in Deutschland auf sein Judentum bestanden

Es ist diese Verdichtung von Bildern, Erzählungen und Zitaten, die die Stärke dieses Filmes ausmacht. Er transportiert die Lebenserfahrung eines Menschen, der wusste was Erniedrigung und Unterdrückung bedeutet. „Erst als ich nach Deutschland zurückkehrte, bestand ich auf mein Judentum“, sagt er gegen Ende des Films mit Blick auf den erneut aufkeimenden Antisemitismus in jüngster Zeit. „Hier sollten sie es wissen. Hier waren die Mörder und hier bin ich.“

Walter Kaufmann – Welch ein Leben!, Regie: Karin Kaper und Dirk Szuszies, Deutschland 2021, 101 Minuten. Sondervorführung im Thalia Potsdam, Freitag, 8. Oktober, 18.30 Uhr.

Von Mathias Richter