Albrecht Mayer trägt ein blau und rot kariertes Hemd, in dem man Bäume fällen könnte. Es wirkt ja nahezu intim, wenn sich ein Weltstar in Zivil zeigt, ohne Anzug, ohne ernstes Bühnengesicht. Mayer ist, das sagen viele, der international angesehenste Oboen-Spieler, 1992 kam er zu den Berliner Philharmonikern – doch derzeit steht er auf der Bühne des Potsdamer Nikolaisaals, zusammen mit der Kammerakademie.

Zeit für die Probe, sie spielen das Konzert für Oboe und Orchester von Peteris Vasks, die deutsche Erstaufführung ist an diesem Dienstag in Potsdam zu hören. Vasks ist ein lettischer Komponist „und ein sehr guter Freund von mir“, sagt Mayer. Kurz überlegt man: Wie wäre es möglich, kein Freund zu sein von diesem netten, offenen, sprachgewandten Musiker?

Gustav Mahler (1869-1911) hätte das vielleicht geschafft – auch Mahler spielen sie an diesem Dienstag, die vierte Sinfonie. Er war einer, der es sich mit Menschen verscherzte, gerade in den strengen Proben, die er leitete.

Mayer macht das anders. Er ist das Kraftzentrum im Nikolaisaal, doch er bellt nicht, weist nicht zurecht, nimmt die Leute mit, brüskiert sie nicht. Antonio Méndez, der Dirigent, steht neben ihm, doch das letzte Wort hat Albrecht Mayer. Er dreht den Kopf, spricht mit den Streichern, drei Reihen hinter ihm, über den Kontrapunkt. Er spielt ein Solo, es klingt, als wenn ein Tier im Wald erwacht und Orientierung sucht. Und dann lobt er Méndez: „Das hat er super gemacht“. Den Streichern ruft er zu: „Der Anfang war wahnsinnig schön, unglaublich!“

„Habe ich noch Nerven, um aufzutreten?“

Pause. Albrecht Mayer sitzt in der Garderobe. Braucht er Zeit für sich? „I wo, fragen Sie alles, was Sie möchten“, sagt er dem Gast. Und dann erzählt er. Wie er im Lockdown durchgearbeitet hat, ohne Publikum, aber mit Internetkonzerten, zum Beispiel auf Arte. „Ich wollte unbedingt etwas tun“, sagt er, „die größte Angst war, wie es weitergeht nach dem Lockdown. Habe ich dann noch die Nerven, um aufzutreten?“ Es war die Frage, die sich eine ganze Branche stellte.

Kann die Oboe in diesen schweren Zeiten trösten? „Jeder glaubt, dass sein Ins-trument die Kraft zum Trost hat“, glaubt Mayer, auch der Triangelspieler sei davon überzeugt. „Und der Paukist meint, dass in seiner Pauke die Vox Humana steckt“, die erlösende, menschliche Stimme. „Doch die Oboe hat es wohl besonders leicht, die Menschen zu berühren, weil sie so sanft und intensiv klingt.“

Mit zehn Jahren hat er am Instrument begonnen, seine Schule in Bamberg führte eine Oboenklasse ein. „Ich war körperlich der Kleinste, habe stark gestottert, war nicht besonders hübsch“, erinnert sich Mayer. „Die Oboe gab mir Selbstvertrauen, meinen Platz im Leben zu finden. Ich konnte mich mit der Oboe ausdrücken und fand meinen Sprachfluss.“

Er wohnt am Nikolassee in Berlin, vor den Toren von Potsdam. Potsdam? Er schwärmt: „Einer der schönsten Orte, die es gibt auf diesem Erdenrund. Großstadt in der Nähe, trotzdem ist es hübsch wie in der Puppenstube.“

Derzeit steht er auf der Potsdamer Bühne, um die Puppenstube zu lüften: Mit den volksliedhaften, ewig frischen Stücken von Vasks und Mahler.

Konzerte mit Albrecht Mayer an diesem Dienstag, 22. September, um 16 und 19.30 Uhr im Nikolaisaal. Wilhelm-Staab-Straße 11. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Von Lars Grote