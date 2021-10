Potsdam/Brandenburg/Havel

Große und kleine Bühnen laden zum Besuch ein. Hier eine Auswahl über Veranstaltungen auf den Brettern, die in Potsdam und in Brandenburg/Havel die Welt bedeuten.

Piazzollas Tango

Der 100. Geburtstag von Astor Piazzolla am 11. März 2021 fiel in den Lockdown. Deshalb wird der Tanz- und Theaterabend über den weltberühmten argentinischen Komponisten und Bandoneon-Spieler nachgeholt. Der Besucher erfährt in stimmungsvollen Szenen das Wichtigste über Piazzollas Leben und Werk. Regie führt der Filmschauspieler Michael Ihnow, selbst ausgebildeter Tänzer, der mit Celia Millán und einer Liveband die Leidenschaft dieses Tanzes demonstriert.

info Premiere am 1. Oktober, 20 Uhr. Weitere Aufführung am 2. Oktober, 20 Uhr, 20 Uhr. T-Werk Potsdam, Schiffbauergasse. Karten unter 0331/ 73042626.

Der Kontrabass

Der Einakter von Patrick Süskind ist einer der erfolgreichsten Bühnenmonologe des 20. Jahrhunderts. Nora Bussenius setzt den Schauspieler Urban Luig als untalentierten Orchesterbeamten in Szene.

info Premiere am 2. Oktober, 19.30 Uhr. Brandenburger Theater, Studiobühne. Karten unter 03381/511-111.

Elisabeth Gets Her Way

Der belgische Solist Jan Martens tanzt ein Porträt. Seiner Performance „Elisabeth Gets Her Way“ ist eine Hommage an die Ausnahmemusikerin Elisabeth Chojnacka, eine außergewöhnlich talentierte und leidenschaftliche Musikerin, die zur Wiederbelebung der Cembalomusik in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts beitrug. Ihre virtuose Spielweise des Cembalos erinnert teilweise an ein Schlaginstrument, dessen Rhythmik Martens in Bewegung versetzt.

Gastspiel am 6. und 7. Oktober., 20 Uhr. Potsdamer Tanztage. Fabrik. Große Bühne. Schiffbauergasse Potsdam.

Die Vermessung der Welt

Die 31. Brandenburger Figurentheatertage vom 6. bis zu 12. Oktober bieten auch in diesem Jahr wieder viele Gastspiele vornehmlich für Kinder. Doch es ist eine gute Tradition, dass wenigstens eine Vorstellungen auch Puppentheater für Erwachsene bietet. Zeitgenössisch wird es mit der „Die Vermessung der Welt“ vom Theater Korona aus Leipzig.

info Gastspiel: 8. Oktober, 19 Uhr. Brandenburger Theater, Studiobühne. Brandenburg/Havel.

Märchencomedy

Das Figurentheater der Zitadelle Spandau richtet sich ausdrücklich nicht an Kinder, sondern an die Großen. Daniel Wagner spielt in 70 Minuten den Jäger und Rotkäppchen, den Gestiefelten Kater, Könige und viele andere bekannte Figuren. Regie führte Pierre Schäfer.

Gastspiel am 9. Oktober, 19 Uhr. Brandenburger Theater. Studiobühne, Brandenburg an der Havel.

Fall into Place oder was wa(h)r ist

Die Tänzerin Laura Heinecke ist Potsdamern längst ein Begriff. In ihrer neuen Produktion begibt sie sich auf Wahrheitssuche. Wo die Worte nicht greifen, öffnet der Körper Türen mit neuen Blickwinkeln, schreibt sie in ihrer Ankündigung.

21. bis 23. Oktober, 20 Uhr, 24. Oktober 18 Uhr. Fabrik, Große Bühne, Schiffbauergasse Potsdam.

Vor Sonnenaufgang

Gerhart Hauptmann schrieb „Vor Sonnenaufgang“ 1889 und löste mit seinem „sozialen Drama“ einen der größten Skandale der deutschen Theatergeschichte aus. Hinter der Fassade einer mittelständischen Familie brodelt es gewaltig. Ewald Palmetshofer hat den Stoff 2017 neu bearbeitet. Regisseurin Marlene Anna Schäfer stellt sich erstmals in Potsdam vor.

Premiere am 29. Oktober, 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen am 5., 18.-20. November, 19.30 Uhr. Hans-Otto-Theater, Reithalle, Schiffbauergasse, Potsdam.

Jesus Christ Superstar

Das Rock-Musical von Andrew Lloyd Weber hat im Westen Geschichte geschrieben und ist im Osten so gut wie nicht bekannt. Für die Aufführungen in Brandenburg hat Stephan Kanyar eine eigene musikalische Fassung erstellt. Frank Martin Widmaier, der als künstlerischer Leiter den Kraftakt für das kleine Haus auf den Weg gebracht hat, übernimmt die Regie. Erzählt wird die biblische Geschichte der Kreuzigung mit einem modernen Rockinstrumentarium.

Premiere am 15. Oktober, 19.30 Uhr. Brandenburger Theater, 19,30 Uhr. Großes Haus.

Von Karim Saab