Wichtiges Spätwerk von Lotte Laserstein nun im Potsdam-Museum

Ein bekanntes Auktionshaus stand schon im cc der E-Mail, von der Jutta Götzmann, die Direktorin des Potsdam-Museums erfahren hatte. Und deren Inhalt hatte es in sich.

Ein britischer Kunstsammler bot ein Gemälde von Lotte Laserstein zum Verkauf an. Und nicht etwa irgendeines, sondern das Bild „ Selbstporträt vor Abend über Potsdam“ aus dem Jahr 1950, ein Werk also, das auf eine der berühmtesten Bilder der Malerin verweist: „Abend über Potsdam“ von 1930.

Ernst von Siemens Stiftung half beim Ankauf

Seit vergangener Woche ist das Selbstporträt, das die Künstlerin seinerzeit im schwedischen Exil gemalt hatte, Eigentum des Potsdam-Museums. Mit Hilfe der Ernst von Siemens Kunststiftung gelang es Götzmann, das Bild anzukaufen. Einen „etwas weniger als mittleren fünfstelligen Betrag“ soll es gekostet haben, sagte der Generalsekretär der Stiftung, Martin Hoernes, am Dienstag bei der Präsentation des Werkes in Berlin.

Zur Galerie Das „Selbstporträt vor Abend über Potsdam“ von Lotte Laserstein ist ein spektakuläres Bild. Es referiert auf das 20 Jahre vorher entstandene Bild „Abend über Potsdam“. Die MAZ zeigt die beiden Bilder – und noch ein paar andere Lasersteins.

Will sagen, der Preis dürfte etwas unter 50.000 Euro gelegen haben. Aber über solche Dinge spricht man im Kunsthandel nicht so gerne. Wichtig sei viel mehr, dass nun zwei Lasersteins in der Region beheimatet sind, die sich auf Potsdam beziehen: der berühmte „Abend über Potsdam“ in der Berliner Nationalgalerie und das Selbstporträt nun in Potsdam.

„Beide Museen haben jetzt einen Faustpfand und können künftig Ausstellungen bestücken, auf die wir uns schon jetzt freuen“, so Hoernes, dessen Stiftung 2010 auch den Erwerb des Potsdam-Bildes durch die Nationalgalerie für eine halbe Million Euro unterstützt hat.

Lasersteins Schlüsselwerk hängt in Berlin

Die unterschiedlichen Preise verraten freilich auch den jeweiligen Stellenwert der beiden Bilder. Das Potsdam-Bild von 1930 ist ein Schlüsselwerk und gilt heute als düstere Vorahnung der Machtübergabe an die Nationalsozialisten.

Es zeigt eine abendliche Tischgesellschaft auf einer Terrasse, vermutlich am westlichen Ende der Gregor-Mendel-Straße vor der Kulisse Potsdams. Im Hintergrund sind die noch intakte Garnisonkirche und die Nikolaikirche zu sehen. Davor, angeordnet wie ein letztes Abendmahl, fünf Personen, die stumm vor sich hinstarren, als ahnten sie das politische Unheil, das bevorsteht.

Lotte Laserstein hat dieses Bild nie verkauft. Denn abgebildet waren ihre Freunde, wie sie später immer wieder betonte. Freunde, die sie bald verlor, denn das Unheil brach auch über sie herein. Als sogenannte Halbjüdin wurde sie von den Nazis drangsaliert und flüchtete ins Exil. Ihre Mutter wurde 1943 im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet. Ihre Schwester überlebte die Nazis traumatisiert in einem Versteck in Berlin.

Eine verlorene Generation von Künstlern

Laserstein gehört deshalb neben Künstlern wie Fritz Ascher oder Magda Langenstraß-Uhlig zur sogenannten verlorenen Generation, deren Karrieren in den 30er-Jahren abrupt beendet wurden und im Westeuropa der Nachkriegszeit nicht mehr Fuß fassen konnten.

Vor allem Laserstein hatte in den 20er-Jahren eine beeindruckende Resonanz erfahren. Sie war eine der ersten Frauen, die in der Weimarer Republik die neu geschaffene Möglichkeit, an deutschen Kunstakademien zu studieren nutzte. Sie wurde zu „einer der bedeutendsten Malerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, wie Museumsdirektorin Götzmann betont.

Bekannt wurde Laserstein, die damals der Neuen Sachlichkeit zugerechnet wurde, durch ihre Porträts moderner Frauen – selbstbestimmt, intellektuell, meist mit Kurzhaarschnitt. Das Gros ihrer Bilder entstand in Berlin, einige wenige in Potsdam.

Laserstein blickt auf das eigene Werk zurück

Das nun dem Potsdam-Museum gehörende Selbstbildnis ist anders. Es zeigt eine fragend, vielleicht sogar leicht vorwurfsvoll schauende Malerin neben ihrer Staffelei, die weiß, dass sie in ihrem Exil, aus dem sie nicht mehr zurückkehrte, nie wieder diesen Ruhm erlangen konnte. Lange Zeit vergessen, wurde sie erst in den späten 80er-Jahren, kurz vor ihrem Tod 1993, wiederentdeckt.

Eine lange Zeit vergessene Künstlerin Lotte Laserstein (1898-1993) genoss in den 1920er-Jahren mit ihren Frauenporträts nahezu Kultstatus. Von den Nazis wurde sie 1937 ins Exil nach Schweden getrieben, wo sie nahezu vergessen wurde. Wiederentdeckt wurde sie Ende der 80er-Jahre. Eine Retrospektive 2003 in Berlin und die Schau „Von Angesicht zu Angesicht“ 2018/19 in Frankfurt am Main und Berlin machten sie wieder bekannt.

„ Selbstbildnis vor Abend über Potsdam“ ist ein kritischer Rückblick auf ihr Frühwerk. Im Hintergrund Teile des Potsdam-Bildes spiegelverkehrt in Szene gesetzt. Laserstein musste sich im Exil mit Auftragsarbeiten durchschlagen. Ihr Malstil wurde zarter, zeitweise melancholisch. Sie versuchte die Verletzlichkeit und die Spuren des Erlebten der abgebildeten Personen darzustellen.

Nun ist dieses wichtige Spätwerk in Potsdam. Bislang das einzige Laserstein-Werk in der Sammlung. Doch Jutta Götzmann hat bereits ein weiteres, das Potsdam zum Thema, hat, im Blick. Es befindet sich in Privatbesitz, könnte aber möglicherweise als Dauerleihgabe nach Potsdam kommen, verrät sie.

Von Mathias Richter