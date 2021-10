Berlin

Es muss ein cooler Typ gewesen sein. Zumindest in der Wahrnehmung seiner Fans. Und die gibt es noch heute. „We always ’do’ Watteau“, sagte die Punkmode-Ikone Vivienne Westwood einmal. Was etwa so viel besagt wie, in ihren schrillen Klamotten stecke „nichts anderes“ als der Thrill von Antoine Watteau. Ein besonderer Stil eben, der weit über die Zeit des Malers hinausreichte und der sich kunsthistorisch nirgends so richtig zurechnen lässt. Schon nicht mehr Barock aber auch noch nicht so richtig Rokoko. Watteau eben.

Im Berliner Schloss Charlottenburg ist derzeit eine besondere Schau über den Maler zu sehen. Anlass ist sein 300. Todestag in diesem Jahr. Aber es ist keine klassische Retrospektive, wie der Hausherr und Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Christoph Martin Vogtherr, betont.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ist eine Schau geworden, die sich auf die Vermarktung seines Kunststils konzentriert. „Antoine Watteau. Kunst – Markt – Gewerbe“ ist sie überschrieben und zeigt insgesamt 130 Kunstwerke, davon 80 Leihgaben. Darunter freilich nicht nur Watteaus, sondern zahlreiche Arbeiten von Künstlern, die posthum unter seinem Einfluss standen, wie etwa Antoine Pesne, der Hofmaler von Friedrich II., und sie zeigt Alltagsgegenstände wie Porzellanservice, Damenfächer oder Wandtapeten, auf denen sich die Watteau-Mode niedergeschlagen hatte.

Watteau wurde nur 31 Jahre alt

Vivienne Westwood, Abendkleid, „The Big Bow“, Frühjahr/Sommerkollektion 1996. Quelle: Niall McInerney, Photographer. © Bloomsbury Publishing Plc.

Denn Watteau war so etwas wie ein Popstar. Dazu passt, dass der 1684 in der französischen Provinz geborene Maler nur 31 Jahre alt wurde. Immerhin etwas älter als Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix und Amy Winehouse aus dem Club der 27er. Und Watteau starb auch nicht an zu vielen Drogen, sondern an Tuberkulose. Aber er soll ein sehr eigenwilliger, in sich gekehrter, Typ gewesen sein. Einer, der sein Ding durchzog, damit aber ankam und so zum Star wurde. Vor allem nach seinem Tod.

Dass Watteau Pop wurde, hatte mehrere Ursachen. Er verwendete für seine Zeit recht grelle Farben und er machte etwas Neues, das dem aufstrebenden Bürgertum entgegenkam. Er malte nicht mehr Landschaften, die mit bedeutungsschwangeren Figuren aus dem Reich der Mythologie bevölkert waren. Bilder die viel Vorwissen über die abgebildeten ikonografischen Anspielungen und Bezüge voraussetzten.

Watteaus Bilder enthielten das zwar auch. Nur meinte er alles nicht so ernst und vor allem konnten seine Bilder auch ohne intellektuellen Ballast gefallen. Auf seinen „Fêtes galantes“ waren vor allem Menschen zu sehen, die sich vergnügten, zivilisiert miteinander plauderten, einfach da waren, im Hier und Jetzt. Es waren Idyllen einer heilen Welt, die das Gezeigte aber nicht ohne Ironie darstellten. Er eröffnete dem Betrachter dadurch einen einfachen Zugang zu seinen Bildern. Das machte ihn so populär.

Antoine Watteau, Die Einschiffung nach Cythera. Quelle: SPSG / Jörg P. Anders

Einer seiner größten Fans war Friedrich II. Und deshalb verfügt die Schlösserstiftung nach dem Pariser Louvre über die größte Sammlung von Watteaus überhaupt. Bilder von ihm hängen nicht nur in Charlottenburg, sondern auch in Potsdam im Schloss Sanssouci und im Neuen Palais. Eines der Prunkstücke ist das Gemälde „Einschiffung nach Cythera“ aus den Jahren 1717/18. Zwölf elegante Paare sind darauf zu sehen, die entspannt im Schatten von Bäumen zu einem Schiff am Ufer schlendern. Eine fröhliche Szene aus der Welt der Schönen und Reichen. Derjenigen eben, die zu Watteaus Kundenkreis gehören sollten – die neuen Eliten des Finanz- und Luxusgewerbes.

Denn darin besteht zugleich das Neue an Watteau. Er war kein Staatsmaler, wie so viele vor ihm, die sich an den Höfen verdingen mussten. Watteaus wurden von Privatleuten aus dem langsam aufstrebenden Bürgertum gekauft. Und dazu passte nicht nur seine populäre Malweise, sondern dazu gehörte auch eine „aggressive Marketingstrategie“, wie wir heute sagen würden.

KPM Déjeuner mit eisenroter Watteaumalerei um 1770. Quelle: Porzellansammlung des Landes Berlin, Foto: Franca Wohl

Watteau lebte in einer Zeit der Transformation, einer Zeit, in der Staatsbanken entstanden und das Papiergeld eingeführt wurde und in der eine Mega-Finanzkrise 1720 in einem handfesten Crash endete. In einer Zeit, in der sich die Macht schrittweise von den Höfen auf die Märkte verlagerte. Und in der die Kunst begann, zur Ware zu werden.

Das ist das eigentliche Thema der Ausstellung. Prototypisch dafür steht Watteaus berühmtes Gemälde „Das Ladenschild des Kunsthändlers Gersaint“ von 1720. Gemalt als Werbetafel, die über dem Geschäft des Händlers angebracht war, hing das Bild, auf dem eine Kundschaft abgebildet ist, die sich berühmte Werke der Kunstgeschichte zeigen lässt, nur acht Tage über der Tür. Verkauft und zerteilt und nach oben hin ergänzend angestückelt, ging es durch mehrere Hände, bis beide Teile 1746 von Friedrich II erworben wurden. Heute ist es wieder komplett. Die Ausstellung zeigt in einer Animation die Vermarktungsgeschichte dieses Bildes.

Watteau wurde zur Marke gemacht

Watteaus Freunde, der Kunsthändler Edme-François Gersaint und der Textilunternehmer Jean de Jullienne waren es auch, die seine Werke nach seinem Tod 1721 gezielt vermarkteten. Jullienne ließ zahlreiche seiner Werke als Stiche reproduzieren und verkaufte sie als Einzelblätter oder in Sammelbänden. Eine geschickte Werbekampagne. So wurden Watteaus Arbeiten bei einem breiteren Publikum bekannt. Seine Darstellungen nobler Gesellschaften, sein Faible für die schicken Klamotten mit ihren detaillierten Faltenwürfen und Farben, die er sorgsam zusammenstellte, die Leichtigkeit seiner Figuren trafen den Nerv jener Zeit.

Und sie prägten einen Stil – „à la Watteau“ zu sein, war „in“. So war es auch nicht verwunderlich, dass Watteau-Motive vermehrt auf Tassen und Tellern der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin auftauchten, die 1763 von Friedrich II. gegründet wurde. Kunsthandwerker und Manufakturen benutzten seine Dekorationsentwürfe für Innenräume, um ihre Produkte zu designen. Watteau wurde zu einem Markenzeichen – ein gelungenes Branding, würde man heute sagen.

Maler des Überganges vom Barock zu Rokoko Antoine Watteau (1684-1721) gilt neben Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) als einer wichtigsten Maler des 18. Jahrhunderts. Er ist ein Maler des Übergangs vom strengen Barock zum eher verspielten Rokoko. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten besitzt die zweitgrößte Watteau-Sammlung. Nur der Pariser Louvre hat mehr Watteaus. Antoine Watteau. Kunst – Markt – Gewerbe. Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm 10-22, Berlin, Di-So, 9.00 bis 17.30 Uhr, bis 9. Januar 2022.

Wie weit sein Spirit noch heute reicht, zeigt die Ausstellung an zwei Protagonisten. Der Schweizer Künstler Thomas Huber hat sich 2014 von Watteaus Ladenschild inspirieren lassen und einen Raum mit einer leeren Ladentheke und Bilderrahmen ohne Bilder an den Wänden gemalt, ein möglicher Fingerzeig auf den Ausverkauf der modernen Kunst. Und von Vivienne Westwood sind zwei Kleider zu sehen, die 1995 auf einer Modemesse in Paris über den Laufsteg getragen wurden – we always do Watteau.

Von Mathias Richter