Potsdam

Am Ende hatte Laura Reichwald gute 40 Stunden Filmstoff beieinander, und einen Einblick in die erzgebirgische Getränkekarte: Rumtopf, Sekt, Eierlikör mit Sahne, Vogelbeertropfen, Grubenfeuer „und Bier, oh ja!“ Laura lacht. Sie hat das alles mal probiert, Teil der Recherche, doch eine Dokumentation kann sich nicht auf den Rausch verlassen. Aus 40 Stunden Filmmaterial hat sie 85 Minuten gemacht, aus den Schnapsgläsern hat sie nicht nur alkoholische, sondern auch mentale Einsichten herausgelesen.

Im Erzgebirge gibt es viele Pfade, die nicht ausgetreten sind. Laura Reichwald, Studentin an der Filmuni in Potsdam-Babelsberg, hat einen von ihnen gewählt. Erzgebirge? Ist das nicht auf Deutschlandkarten dieser Winkel rechts am Bildrand? Das „rechts“ nehmen Betrachter manchmal wörtlich, rein politisch. Laura Reichwald wollte gucken, wie es dort tatsächlich aussieht. „Ostdeutsche Lebenswirklichkeiten interessieren mich“, sagt sie, „denn sie tauchen kaum auf, weder in der Politik noch in der Kunst, das ist ein Manko.“

Anzeige

Kamerafrau Janine Pätzold (l.) und Regisseurin Laura Reichwald. Quelle: Georg Kußmann

„Gehe ohne vorgefertigte Meinung zu den Menschen“, sagt Laura, „du brauchst Ruhe und Respekt vor den Leuten!“ Es sollte ein Film über das Thema Heimat werden, „doch dann ging es eher in Richtung Tradition.“ Der Film habe sich so entwickelt, unwillkürlich. Dass sie am Ende nicht nur ein Schnapsglas, sondern den Max-Ophüls-Preis, den vielleicht angesehensten deutschen Filmpreis für Nachwuchsfilmerinnen in Händen hielt, war nicht absehbar.

Laura Reichwald, 32 Jahre alt, lebt in der Nähe von Halle/Saale, dort ist sie aufgewachsen. Sie ist zurückgekehrt, hat zuvor in Hamburg gelebt, dort ihren Bachelor-Abschluss in Regie gemacht, ging dann nach Babelsberg zum Masterstudiengang. „Wenn alles glatt läuft, kriege ich das Zeugnis am 1. April.“ Viel kann nicht mehr schiefgehen, der Max-Ophüls-Preis klebt wie ein großes Label auf „Stollen“, ihrem Abschlussfilm über das Erzgebirge, den sie Ende Januar in Saarbrücken gewann.

Leider ist in Saarbrücken kaum ein Gast vor Ort gewesen. „Das ist schade, weil gerade diese sehr präzisen Arthouse-Filme, die ein bisschen tiefer gucken und nicht auf den Glamour und die technischen Effekte setzen, auf die große Leinwand angewiesen sind.“ Die Stücke waren nur als Stream zu sehen, es gab Online-Diskussionen, „die Veranstalter haben sich Mühe gegeben, doch die Atmosphäre eines Kinosaales lässt sich nicht ersetzen – so ein Saal macht was mit seinem Publikum“, sagt Laura Reichwald. Wer in den Saal geht, habe Zeit. Wer zu Hause sitzt, sei oftmals abgelenkt.

Als die Jury sie zur Siegerin ausrief, sei sie „wirklich stumm gewesen, obwohl Freunde sagen, dass ich nicht oft sprachlos bin.“ Den Preis hat sie per Videokonferenz erhalten. 7500 Euro gab es für ihr Team. Nun kommen Journalisten und wollen wissen, wie sie arbeite und wer sie sei. Sie, die Preisträgerin, gebe gerne Auskunft, „doch ich zucke immer noch zusammen, wenn mich jemand siezt.“

Eigentlich wollte sie keine Doku über das Erzgebirge drehen, sondern über den Weihnachtsstollen. Weil im anhaltinischen Dorf ihrer Eltern der Bäcker zugemacht hat. Nun müssten Mutter und Vater ihren Stollen selber backen. Das Filmprojekt war in Gedanken schon vermessen, da traf sie in der Babelsberger Mensa ihre Kamerafrau. Nach Jahren der Pause hat der Zufall sie zusammengeführt. „Was machst du?“, fragte Laura die Kollegin. „Ich möchte mir die Stollen im Bergbau anschauen“, sagte sie, und Laura Reichwald stutzte. Stollen? Das sei auch ihr Projekt, nur halt eher kulinarisch.

Beide machten sich auf den Weg. Sie gingen ins Erzgebirge, weil Stollen, in dieser oder jener Spielart, kaum anderswo zu gut zusammenfinden. Die Kamerafrau hat ihre Familie im Dorf Pöhla. Pöhla also, gute fünf Kilometer nördlich der tschechischen Grenze, wird zum Epizentrum dieses Stücks, in allen Farben und Facetten.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Dorf habe getanzt, als es erfuhr, dass „Stollen“ den Preis erhielt. „Sie haben im Bademantel mit Sekt angestoßen“, wieder lacht Laura. Sie ist herzlich. Und sie ist präzise. Die Leute öffnen sich in ihrer Nähe. Sie lässt sich nicht blenden, ihr Blick bleibt klar, und dennoch wird die Offenheit und dieses große Herz der Gegend transportiert in „Stollen“ – es konnte keinen anderen Namen geben für die Dokumentation, die um die Weihnachtszeit des Jahres 2019 entstand.

Was dort passiert? Die Frauen backen, gehen ins Stadion zu Erzgebirge Aue, sie singen im Chor, erklären das Dorf, doch verklären nicht die Welt. Auch die Männer singen, etwas schiefer als die Frauen, doch trinken dafür umso mehr. Sie wissen von den alten Liedern aus dem Erzgebirge, wo die Menschen „deutsch und frei“ lebten, und doch ist klar, dass diese Zeilen politisch nicht missbraucht werden, denn es ging um Heimatliebe. Nicht um Fremdenfeindlichkeit. Der Texter des Liedes hatte sich erhängt, als er sah, dass seine Zeilen bei den Nazis in die falschen Hände fielen.

Und die Männer steigen runter in den Berg. Aber fast nur noch zu musealen Zwecken. Sie führen ihre Gäste durch die Stollen, sie zeigen das Geäst der Adern, die das Leben dieser Gegend einst am Laufen hielten. Auch wenn der Uran-Abbau massiv auf die Gesundheit schlug. Gemeinsam schauen Frauen und Männer aus Pöhla nun, wie sie die Zukunft formen.

Sie hätte Applaus verdient – echten, nicht nur virtuellen

Der Film atmet Ruhe, Vielfalt und jene Nähe, die ein Porträt benötigt. Und er vermittelt jene Uneindeutigkeit, ohne die es im 21. Jahrhundert nicht mehr geht. Wie sollte man einen klaren, scharf konturierten Film über das Erzgebirge drehen, das gucken muss, wie es die Ruder stellt, um seine Tradition und seinen Optimismus zu bewahren? „Der Film ist zu ambivalent, um aus einem Guss zu sein“, sagt die Regisseurin Laura.

Erst hat sie Spielfilm studiert. Ihr Professor in Hamburg sagte, „du hast das Auge für die Dokumentation, versuche es mal!“ Der Spielfilm „schafft sich die Welt“, sagt Laura, „doch in einer Doku ist die Welt mein Material.“ Sie finde im Dorf Pöhla die globalen Aspekte, die Themen der Weltpolitik. Das alles in 85 Minuten zu zeigen, ist eine Kunst, für die sie Applaus verdient hätte. In einem echten, voll besetzten Kinosaal.

Von Lars Grote