Potsdam

René Schwittay zählt zu denen, die uns zeigen, dass Theater erstmal Spiel ist, Kraftakt und die Suche nach dem Wirkungstreffer, mit den Fäusten oder mit den Worten. Auch wenn Schwittay, 42 Jahre, schreien kann und seine Muskeln auf der Bühne zeigt, weist er nach, dass es halt ohne Kopf nicht geht, nicht im Theater, nicht im echten Leben. Er ist ein Mann der Zwischentöne, das hört man im Gespräch. Und er ist Rheinländer, das merkt man an der guten Laune, die hart auf die Probe gestellt wird. Corona setzt ihm zu.

Er hat schon einen Rocker im „Tatort“ gespielt, in „Nationalstraße“ von Jaroslav Rudiš am Potsdamer Hans-Otto-Theater war er ein Schläger, der im heutigen Prag um seine Würde kämpft. Zum festen Ensemble in Potsdam zählt er seit 2009. Schwittay wird sich nicht beklagen, wenn man ihn „Rampensau“ nennt. Er kann uns Angst machen. Und er kann berühren, wenn er offen davon spricht, wie sehr es ihn belastet, dass nun alle Räder still stehen, auch am Theater.

„Dem ersten Lockdown konnte ich noch abgewinnen, dass man zur Besinnung kam. Ich habe angefangen, Rennrad zu fahren“, sagt er. Doch die Stimmung hat sich gedreht. Im Winter konnte er nicht raus mit seinem Rad. „Es wird viel Arbeit für die Psychologen geben, weil wir seit Ewigkeiten nicht umarmen dürfen, uns anfassen oder die Hand geben.“ Wenn er auf der Bühne mit drei Metern Abstand sagt, „ich liebe dich“, dann sei das eine Situation, „die mich runterzieht.“ Er glaubt: „Einem Schauspieler kann es helfen, gegen den Widerstand zu arbeiten, das setzt Kräfte frei, aber irgendwann ist es auch mal gut!“

Fehlt ihm der Applaus? „Natürlich fehlt der Applaus.“ Er betrachtet es als Kraftakt, auf der Bühne seine Scham zu überwinden. „Der Applaus ist das Brot des Künstlers, das Klatschen sagt: Die Arbeit und die Überwindung haben sich gelohnt.“

Nun sitzt er viel daheim, in Potsdam. „Ich habe das Glück, mit einer tollen Frau zusammenzuleben.“ Er kennt Paare, die aufeinanderhocken und sich streiten. „Bei uns passiert das nicht. Höchstens ein gereiztes Wort.“ Sie haben einen Hund, der reicht ihm bis zum Knie, „mit dem komme ich raus, das tut gut.“ Trotzdem sieht er diese Monate als „wabernd und diffus“. Er fühlt sich „wie in Watte gepackt“. Er nimmt sich ein Buch, „nach fünf Minuten denke ich, ach nee, doch keine Lust zu lesen.“ Auch die Serien auf Netflix sind jetzt durchgeguckt, „und ich weiß nicht, ob ich wirklich noch die nächste sehen will.“

Vor drei Jahren hat er mit dem Rauchen aufgehört, „dafür esse ich mehr Schokolade“, am liebsten die mit ganzen Haselnüssen und die goldenen Kugeln von Rocher. So kamen zehn bis 15 Kilo hinzu. Während Corona hat er wieder abgenommen. Es ist der gegenteilige Effekt zu dem, vom dem jetzt viele Menschen sprechen: Sie würden immer runder in der Pandemie.

Die kulinarische Ernährung ist die eine Seite. Das andere Seite ist die geistige Gesundheit, zu der ein Austausch zählt. Mit Menschen, die man nicht mehr treffen darf. Es gibt Alternativen. Videokonferenzen. „Diese Videosachen mag ich überhaupt nicht“, sagt Schwittay. „Man guckt in andere Wohnzimmer, das kann ja erstmal interessant sein.“ Doch es nutze sich ab. Überall Wäscheständer oder Küchentische, manchmal mit einer Flasche Wasser, abends auch mit Wein. Das kenne man dann langsam. „Ich kann die Körper in den Videokonferenzen nicht erkennen, die gehören unbedingt dazu – man sieht immer nur Köpfe.“ Auch das Sprechen sei anders. „Es ist schwer, den anderen spontan zu unterbrechen, um schnell auf die Gedanken einzugehen. Bei der Videokonferenz lässt man ausreden.“ Klinge erstmal gut, sagt er, „doch es kann langweilig und zermürbend werden.“

Ein Rheinländer in Preußen René Schwittay, 1978 geboren, wuchs im Rheinland auf. Er absolvierte seine Schauspielausbildung von 1999 bis 2002 an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ (heute Filmuni) in Potsdam-Babelsberg. Sein erstes Engagement führte ihn an das Theater Magdeburg. Dort erhielt er 2006 den „Förderpreis für junge Künstler“ des Fördervereins Theater Magdeburg. Seit der Spielzeit 2009/10 ist René Schwittay festes Ensemblemitglied des Potsdamer Hans-Otto-Theaters. Auch im Film und Fernsehen ist Schwittay zu sehen, etwa in den Serien „Soko Leipzig“ und „Soko Wismar“. In den „Tatort“-Folgen „Wegwerfmädchen“ und „Das goldene Band“ trat er im Jahr 2012 auf.

Das Hans-Otto-Theater plant nach aktuellem Stand die Öffnung seines Hauses im April. Bis dahin gibt es eine Online-Reihe, „Poesie persönlich“, sieben Zuschauer unterhalten sich per Video mit einem Mitglied des Ensembles. René Schwittay hat Kurt Tucholskys Gedicht „Das Ideal“ von 1927 vorgestellt. Er liest laut, man spürt, wie sehr er die gebundene Sprache und das öffentliche Deklamieren liebt: „Ja, das möchste: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, / vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße; / mit schöner Aussicht, ländlich-mondän, / vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn – / aber abends zum Kino hast du’s nicht weit.“ Er liest weiter, alle sechs Strophen. Und schließt: „Dass einer alles hat: Das ist selten“.

Tucholskys Gedicht erzählt vom Träumen, seine Wirkung steigert sich in Zeiten des Verzichts, wie wir ihn jetzt durchleben. Träumt er derzeit viel? „Ich habe auf der Bühne geträumt, dort lebe ich die Träume aus“. Denkt er im Lockdown oft an die Bühne? „Ja“, sagt er, „doch ich spüre manchmal eine leichte Angst, wieder hinaufzugehen.“ Das hänge ab von Tagesform. Mal scheint es wirklich kein Problem zu sein, „doch es kommen Phasen, in denen ich mir Gedanken mache: Ich kann mich in Sprachübungen vertiefen, ich könnte auch Yoga für mein Körpergefühl probieren, doch das Gespür für die Kollegen und den unbefangenen Austausch lässt sich nicht einfach abrufen.“

Früher was das anders. „Mit 25 Jahren gehst du vors Publikum und denkst, Rock’n’Roll, leck mich am Arsch, wird schon klappen!“ Je mehr er darüber nachdenkt, desto stärker verliere er die Leichtigkeit. „Mein Respekt vor der Bühne ist im Moment entschieden größer als damals, vor Corona.“ Er überlegt, woran das liegen könnte. Es geht ihm jetzt wie vielen anderen: „Im Moment bin ich ein fragiles Wesen, fast jeden Tag bin ich ein anderer Mensch.“

Von Lars Grote