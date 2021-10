Wie der Landesjugendchor Brandenburg in Südtirol zurück ins Leben findet

Potsdam

Clara Werstat sang als Kita-Kind im Spatzenchor, in den Hühnerchor kam sie mit Schulbeginn. Nun ist sie 24 und seit sieben Jahren Teil vom Landesjugendchor in Brandenburg, ein Ensemble für die großen märkischen Talente. Aufgewachsen ist sie in Bernau, heute lebt Clara in Potsdam. Stimmlich aber ist sie im Sopran 2 zu Hause, der eine Stufe tiefer liegt als Sopran 1. Auch ihre Reiseziele hat sie nun herabgeschraubt. Sie wollte mit dem Brandenburger Chor 2020 nach Brasilien und in diesem Jahr nach Südkorea. Das war nicht möglich, in Gruppen durfte man sich nicht mehr treffen und schon gar nicht reisen – fürs Singen galt das in verschärfter Form, wegen Aerosolen, die aus dem Mund ins Freie treten.

Betroffen vom Chorgesangsverbot waren, neben den professionellen Chören, bundesweit 2,1 Millionen Amateursängerinnen und -sänger. Bis zu 25 Prozent der Chormitglieder gingen im Lockdown verloren, jeder achte der befragten Kinderchöre hat überhaupt keine Mitglieder mehr, schreibt die „Neue Musikzeitung“. Eine niederschmetternde Bilanz.

Der Chor sang in Dom und Shoppingmeile

Es gab Phasen, in denen das Ensemble-Singen zwischendurch erlaubt war, wenn die Inzidenz es hergab. So fuhr der Brandenburger Jugendchor im letzten Herbst statt nach Brasilien halt nach Zossen, Prenzlau, Perleberg und Rathenow, um unter freiem Himmel aufzutreten, zwei Meter Abstand zwischen jedem Mitglied. Südkorea war als Reiseziel in diesem Jahr nicht möglich, kurzfristig hat Konstanze Sander vom Landesmusikrat, die das Ensemble managt, eine Woche Südtirol für den September buchen können. Nun ist der Chor zurück. „Wir sind endlich wieder aufgetreten, in den kleinen Gassen von Brixen, im Dom und Innenhof des Museums, in der Shoppingmeile“, sagt Clara, „wir haben immer auf Distanz geachtet, doch wir waren uns so nahe wie lange nicht.“

Leider gab es Absagen vor Südtirol. Nicht wegen Corona. Ein Sänger stand im Wahlkampf für die Grünen, ein anderer war angehender Lehrer und kriegte keinen Urlaub. Ein weiterer, Sohn einer alleinstehenden Mutter, musste sich um die Geschwister kümmern. „Alle sind Tenöre, hier gab es wirklich Mangel auf der Tour“, sagt Paul Köllmann, Sprecher des Jugendchors. Er selbst singt im Bass 1. „Bitte nehmt euch zwischendurch auch mal zurück“, sagte Dirigentin Claudia Jennings zu den Frauen mit den hellen Stimmen, „sonst singt ihr die Männer an die Wand.“

Zwei vormalige Sänger wurden auf die Reise eingeladen, damit es stimmlich passt, auch wenn sie nicht mehr in die Alterspanne passten, die sich der Chor gesetzt hat. Sie liegt zwischen 16 und 27 Jahren. Mit 33 Sängerinnen und Sängern traten sie die Reise an, wohnten im Priesterseminar von Brixen, einem alten Gemäuer, in dem zwölf angehende Priester leben.

Chor der Begabten seit 1991 Der Landesjugendchor Brandenburg wurde im September 1991 auf Initiative des Landesmusikrates gegründet. Das Premierenkonzert fand 1992 in der Musikakademie Rheinsberg statt. Die Sängerinnen und Sänger des Ensembles stammen aus allen Regionen Brandenburgs und treffen sich in regelmäßigen Abständen, meist vier Mal im Jahr, zu intensiven Arbeitsphasen, die mit einem öffentlichen Konzert abschließen. Jährlich ist eine Auslandsreise vorgesehen. Der Chor verfügt über ein anspruchsvolles Repertoire, das von traditioneller Vokalmusik bis hin zu geistlicher und weltlicher Chorliteratur aller Musikepochen reicht. Geleitet wird der Chor von Claudia Jennings, die in Brasilien geboren wurde. Die Aufnahme in den Chor setzt ein Vorsingen voraus, die nächste Gelegenheit bietet sich hierzu am 10. November in Potsdam. Anmeldung unter info@landesmusikrat-brandenburg.de

Auch Monteverdi hatten sie dabei, „Sfogava con le stelle“, ein Klagelied an die Sterne. „Ja, singen macht glücklich“, sagt Paul, sogar bei tiefem Moll sei das zu spüren. „Alleine singen ist schon toll, eine Art von Meditation, doch zusammen im sieben- und achtstimmigen Satz, das ist einfach nur wow!“ Dann wird aus einem Klagelied ein Hoffnungszeichen, wenn man es nicht mehr über Zoom singt, nicht immer nur per Videokonferenz. Als die Zusammenkunft für Chöre untersagt war, bis zum März 2021, hat sich der Landesjugendchor nach Stimmgruppen per Video verabredet, „wir hatten Zeitspannen von vier Stunden, um unser Repertoire durchzugehen“, erzählt Christian Nungesser, auch er zählt zum Bass 1. Die Dirigentin hatte Übungs-CDs verschickt, um ausgefallene Probenphasen aufzufangen.

Paul Köllmann, Clara Werstat und Christian Nungesser (v.l.) aus dem Brandenburger Landesjugendchor. Quelle: Lars Grote

Als kleines Wunder darf gelten, dass der Jugendchor während der Pandemie gewachsen ist. Fünf neue Mitglieder kamen hinzu. „Ein Auswahlchor wie unserer, dem man mit einer Vorausbildung beitritt, ist hier im Vorteil“, glaubt Paul. „Wir kommen zur Not auch alleine und daheim durch die Corona-Zeit, wir proben auch ohne unsere Zusammentreffen, viele sind als Solisten ausgebildet.“ Amateurchöre würden sich jedoch nicht ohne Weiteres an digitale Formen für die Probe wagen. Das Singen schlafe dann mitunter ein.

Die Kraft der Chöre konnten die Brandenburger Jugendlichen auch in Südtirol spüren. „Wir haben in einer Meraner Kirche gesungen, die Türen standen offen“, erzählt Konstanze Sander, „plötzlich kamen fast 80 Leute hinein, sie haben uns gehört und sich dazugesetzt.“ Ein Zeichen wie aus einer anderen Zeit: Lieder klingen durch die Gassen, man schaut spontan vorbei. Ein Sprung in die Normalität. Ein kleiner Sieg der Kunst über Corona.

Von Lars Grote